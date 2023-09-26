https://ukraina.ru/20230926/1049715580.html
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР - 26.09.2023 Украина.ру
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
2023-09-26T19:28
2023-09-26T19:28
2023-09-26T19:28
новости
днр
лнр
новые регионы рф
союзное государство
гуманитарная помощь
донбасс
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/09/1038572380_0:67:1372:839_1920x0_80_0_0_087343a52086476b1fa76ecc619028b0.jpg
Госсекретарь Союзного государства передал гуманитарную помощь образовательным учреждениям ЛНР. В ней, помимо прочего, четыре трактора МТЗ 82.3 и навесное оборудование для обучения молодёжи в учреждениях образования сельскохозяйственного профиля."Сегодня мы получаем от Союзного государства тракторы, которые, конечно же, безусловно понадобятся нам, чтобы мы воспитывали настоящих специалистов", – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.Дмитрий Мезенцев со спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой почтили память героев боевых действий в Донбассе. Они возложили цветы на кургане Саур-Могилы, где высечены имена павших в Великую Отечественную войну и в нынешнюю СВО. Среди фамилий павших указан сын спикера парламента ДНР: Владимир Жога (позывной - Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая эвакуацию мирных жителей.Мемориальный комплекс был возведён в 1967 году – так УССР почтила память защитников Отечества, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. После государственного переворота на Украине в 2014 году высота стала местом ожесточённых боёв вооружённых формирований мятежников с защитниками ДНР.
https://ukraina.ru/20230926/1049715324.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/09/1038572380_119:0:1319:900_1920x0_80_0_0_af25e86b101ca241cbfc3152736f56ce.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днр, лнр, новые регионы рф, союзное государство, гуманитарная помощь, донбасс, студенты
Новости, ДНР, ЛНР, Новые регионы РФ, Союзное государство, гуманитарная помощь, Донбасс, студенты
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства передал гуманитарную помощь образовательным учреждениям ЛНР. В ней, помимо прочего, четыре трактора МТЗ 82.3 и навесное оборудование для обучения молодёжи в учреждениях образования сельскохозяйственного профиля.
"Сегодня мы получаем от Союзного государства тракторы, которые, конечно же, безусловно понадобятся нам, чтобы мы воспитывали настоящих специалистов", – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Дмитрий Мезенцев со спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой почтили память героев боевых действий в Донбассе. Они возложили цветы на кургане Саур-Могилы, где высечены имена павших в Великую Отечественную войну и в нынешнюю СВО. Среди фамилий павших указан сын спикера парламента ДНР: Владимир Жога (позывной - Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая эвакуацию мирных жителей.
Мемориальный комплекс был возведён в 1967 году – так УССР почтила память защитников Отечества, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. После государственного переворота на Украине в 2014 году высота стала местом ожесточённых боёв вооружённых формирований мятежников с защитниками ДНР.