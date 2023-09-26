Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР - 26.09.2023 Украина.ру
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Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР - 26.09.2023 Украина.ру
Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР
Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
2023-09-26T19:28
2023-09-26T19:28
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Госсекретарь Союзного государства передал гуманитарную помощь образовательным учреждениям ЛНР. В ней, помимо прочего, четыре трактора МТЗ 82.3 и навесное оборудование для обучения молодёжи в учреждениях образования сельскохозяйственного профиля."Сегодня мы получаем от Союзного государства тракторы, которые, конечно же, безусловно понадобятся нам, чтобы мы воспитывали настоящих специалистов", – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.Дмитрий Мезенцев со спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой почтили память героев боевых действий в Донбассе. Они возложили цветы на кургане Саур-Могилы, где высечены имена павших в Великую Отечественную войну и в нынешнюю СВО. Среди фамилий павших указан сын спикера парламента ДНР: Владимир Жога (позывной - Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая эвакуацию мирных жителей.Мемориальный комплекс был возведён в 1967 году – так УССР почтила память защитников Отечества, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. После государственного переворота на Украине в 2014 году высота стала местом ожесточённых боёв вооружённых формирований мятежников с защитниками ДНР.
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новости, днр, лнр, новые регионы рф, союзное государство, гуманитарная помощь, донбасс, студенты
Новости, ДНР, ЛНР, Новые регионы РФ, Союзное государство, гуманитарная помощь, Донбасс, студенты

Госсекретарь Союзного государства привёз гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР

19:28 26.09.2023
 
Саур-Могила
Саур-Могила
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Дмитрий Мезенцев прибыл в Донецкую Народную Республику, чтобы передать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Госсекретарь Союзного государства передал гуманитарную помощь образовательным учреждениям ЛНР. В ней, помимо прочего, четыре трактора МТЗ 82.3 и навесное оборудование для обучения молодёжи в учреждениях образования сельскохозяйственного профиля.
"Сегодня мы получаем от Союзного государства тракторы, которые, конечно же, безусловно понадобятся нам, чтобы мы воспитывали настоящих специалистов", – сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Дмитрий Мезенцев со спикером парламента Донецкой Народной Республики Артемом Жогой почтили память героев боевых действий в Донбассе. Они возложили цветы на кургане Саур-Могилы, где высечены имена павших в Великую Отечественную войну и в нынешнюю СВО. Среди фамилий павших указан сын спикера парламента ДНР: Владимир Жога (позывной - Воха) погиб 5 марта 2022 года в Волновахе, прикрывая эвакуацию мирных жителей.
Мемориальный комплекс был возведён в 1967 году – так УССР почтила память защитников Отечества, павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. После государственного переворота на Украине в 2014 году высота стала местом ожесточённых боёв вооружённых формирований мятежников с защитниками ДНР.
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