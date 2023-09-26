https://ukraina.ru/20230926/1049714774.html

Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофы

Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофы - 26.09.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Пока ВСУ готовятся бомбить Крым из ATACMS, Байден дожидается катастрофы

Закончится ли СВО, если США перестанут финансировать ВСУ? Почему Владимиру Зеленскому стоит встать на колени перед Польшей? Отдаст ли Джо Байден российские замороженные активы Киеву? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил политолог, американист Грег Вайнер

2023-09-26T20:05

2023-09-26T20:05

2023-09-26T20:05

украина

сша

россия

канада

польша

джон кирби

владимир зеленский

джастин трюдо

мишель обама

джо байден

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Финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны властей США продлится до 1 октября, если Конгресс не одобрит в ближайшее время выделение еще 24 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с CNN. — Грег, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у США кончается бюджет на военные поставки и денежную помощь Украине. Объясните, с чем это связано?— Республиканцы шантажируют таким образом администрацию Байдена, желая получить отчеты за потраченные деньги. Если они не примут до 1 октября бюджет, то физически, технически не будет денег: не только на Украину, но и для самих американцев.Украина для местного населения страна, которая непонятно где находится, и то, что Киев не получит денег или военной помощи не волнует граждан США. Многие американцы живут от зарплаты до зарплаты, от чека до чека; им нужно оплачивать ипотеки, кредиты. Необходимо учиться, питаться, лечиться.Я думаю, данный шантаж со стороны республиканцев быстро закончится (если вообще факт непринятия бюджета состоится) — они не захотят оставить своих избирателей злыми и голодными в преддверии выборов.— Как возможная приостановка финансирования Украины повлияет на спецоперацию? — Здесь важно понимать, насколько долго по времени может тянуться такая ситуация. Если поставки Украине не будут происходить несколько недель, то это никак не повлияет на ситуацию в стране и расклад на фронте.Если отсутствие американской поддержки ВСУ продлится месяц и более — здесь уже можно говорить об ухудшении положения Украины. Но я не думаю, что до этого дойдет в преддверии года выборов президента Америки. В любом случае у республиканцев в приоритете — интересы американских избирателей, а не украинский вопрос.— Зеленский выступал перед пустым на две трети залом в ООН. Также спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал украинскому лидеру в выступлении перед конгрессом из-за занятости и напряженного графика законодателей, 21 сентября сообщил телеканал NBC News. Почему Зеленскому не дали выступить перед конгрессом?— Во-первых, никогда на протяжении всей истории Америки ни один иностранный лидер не выступал дважды в конгрессе США. Зеленский, видимо, хотел стать первым, но ему, мягко говоря, отказали.Во-вторых, у Маккарти — довольно шаткое положение в родной республиканской партии, и он как спикер конгресса может не удержаться. Республиканцы жестко требуют остановки финансирования Украины, желают видеть отчеты о потраченных средствах — речь идет о цифре в 100 миллиардов долларов, по их словам. Это бешеные деньги.И документы о том, на что они использованы, республиканцы пока не получили. Заметьте, сейчас на Украине находятся два финансовых контролера из США, которые прибыли туда 25 сентября с целью получения отчетов Банковой за потраченные американские доллары. Если в страну вложили миллиард долларов — где выхлоп, где победа над русскими, где захват Крыма, где фронтовые успехи?И, представьте, если на этом фоне еще и Зеленский выступит в конгрессе. Конечно, Маккарти не мог этого позволить.Правда, Зеленскому удалось встретиться и довольно удачно с лидером демократического большинства в сенате США Чаком Шумером. Сенатор Шумер приветливо принял главу киевского режима, потому что он ставленник от Нью-Йорка, где основной электорат болеет за Украину.— Владимир Зеленский и премьер Канады Трюдо бурными аплодисментами поприветствовали 98-летнего нациста Ярослава Хунка (Гунько) — дескать, он воевал против русских. Это ветеран дивизии СС "Галичина", которая несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Куда смотрели имиджмейкеры Зеленского?— Такого сокрушительного скандала в Канаде никогда не было. Все без исключения еврейские организации страны, в том числе Канадский еврейский конгресс, выразили протест Трюдо (и, соответственно, Зеленскому). Трюдо отбрехивается, что, дескать, ничего не знал. Я не верю: как можно пригласить нациста и не знать об этом?! Политический идиотизм, политическая близорукость Трюдо будет стоить его партии мест в канадском парламенте.Что касается Зеленского, то это серьезная пощечина ему. Я могу только гадать и удивляться, почему он молчит, не оправдался, не извинился. Должна быть обязательно какая-то реакция — если он настоящий политик, конечно…Преступления против человечества не имеют срока давности: нацист не должен находиться в парламенте Канады и получать чествования от его членов и гостей — он должен быть депортирован на место преступления, сидеть в тюрьме.— Возвращаясь из США и Канады через Польшу, Зеленский не встретился ни с одним чиновником польского правительства.Напомню, что ранее Киев подал к Варшаве иск во Всемирную торговую организацию, а польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратит поставки оружия Украине. Могут ли противоречия между Украиной и Польшей привести к остановке поставок оружия ВСУ?— Польша отстаивает свои технические зерновые коридоры, но она не пойдет против старшего товарища — США, которые поддерживают так называемые догматы военной помощи киевскому режиму. При всем желании Варшава не может остановить передачу вооружений Украине.Однако, как я уже не раз говорил в наших интервью, поляки устали от содержания украинских беженцев и самого украинского фактора. Например, на днях польская оппозиция в лице депутата Босака выставила Киеву счет в 101 миллиард злотых за всю помощь, которую страна оказывала киевскому режиму.На фоне поведения украинских беженцев и самого Зеленского, симпатия со стороны поляков к Украине прошла. Также не забывайте, что барьером между странами стоит Волынская резня, за которую украинцы так и не принесли извинений, не покаялись.Для Зеленского есть пример — Виктор Ющенко в 2005 году в Освенциме поставил свечу на мемориальную плиту, преклонил колено и перекрестился за отца и всех жертв нацизма. Зеленскому, на мой взгляд, стоило также поступить — встать на колени на месте Волынской резни и попросить прощения у польского народа. Но Зеленский лишь требует и требует…— К слову о Польше… Соединенные Штаты выдадут Варшаве заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны. С какой целью?— Во-первых, это элемент давления. У США одна железобетонная нога в Европе — это Англия. То есть без американской поддержки, американского рынка Англия просто рухнет. В восточной Европе американцам нужна такая же "нога". И это Польша.Англия не может пискнуть без Вашингтона, а если и начинает пищать, то мгновенно затыкается. То же самое будет с Польшей после того, как она пойдет под американские кредиты — поводок будет максимально коротким.Во-вторых, эти 2 миллиарда США превратят в 4 миллиарда, потому что поляки на заем закупят американское военное оборудование и технологии. Америка заработает на этом.— Как спустя год изменилось отношение к Зеленскому в конгрессе, администрации Байдена и Америке в целом?— В Америке среди политиков и немногих граждан, которые знают, что такое Украина и где она находится, Зеленский — более распиаренный человек, нежели Трамп и Байден.Однако, если Зеленский еще известен в США, то популярность самой украинской темы уже иссякла. Например, есть некий кокус черных конгрессменов, влиятельная группа афроамериканцев (Congressional Black Caucus). Они яростно требуют денег для афроамериканских избирателей, упрекая власти в том, что какие-то никому не известные украинцы получают деньги американского народа.— Получит ли Украина ATACMS?— Да, уже пришло подтверждение, что она их получит. Танки Abrams уже пришли ВСУ, а сейчас Пентагон заказал 1700 ракет. Скорее всего 30–60 штук боеприпасов окажутся на территории Украины, причем довольно скоро.Ракеты ВСУ дают при одном условии — чтобы они не били по России. Но они на 100% процентов полетят на Крым, потому что по западным канонам он считается украинской территорией.— Предварительный опрос, проведенный ABC News/Washington Post, показал, что кандидат от республиканской партии Дональд Трамп опережает Джо Байдена на президентских выборах, запланированных на 2024 год. Таким данным можно верить?— Да, это правда. Я думаю, что Байдену пришла "полная хана". На днях один из гуру либеральной журналистики из Washington Post Дэвид Игнатиус потребовал у действующего главы США и его вице-президента выйти из избирательной гонки.Заметьте, газета Washington Post принадлежит одному из богатейших людей мира — основателю интернет-компании Amazon.com Джеффу Безосу. Его состояние оценивается в 167 миллиардов долларов, он один из столпов американской элиты.Отмечу еще важный момент. Для смены Байдена нужна суперзвезда. Ею может стать Мишель Обама — адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Я бы назвал ее глубоко скрытым резервом демократической партии. Представители последней уговаривают Мишель зайти в избирательную гонку, но она пока отказывается от участия.Мишель — черная женщина, неглупая, знающая себе цену; супруга одного из самых популярных президентов США, у которого за плечами огромный опыт, связи, знание международной повести и так далее. Кстати, только поддержка Обамы консолидировала демократическую партию так, что Байден стал кандидатом в президенты и впоследствии победил.У Мишель много политических бонусов для того, чтобы сменить Байдена и Харрис — в отличие от других более "мелких" кандидатов от демократов, у которых шансов против республиканцев нет. Мишель Обама в отличном для президента возрасте — 59 лет; не то что рвущаяся к высшему посту 75-летняя Хилари Клинтон.— Есть ли зачатки раскола в американском обществе?— Сейчас об этом вряд ли можно говорить. Если говорить о расколе, то он был в страшные для американцев 60-е годы. Напомню, что тогда произошли убийства Джона и Роберта Кеннеди, Лютера Кинга; шли волнения в университетах, полиция проводила массовые аресты студентов.Сейчас в США я скорее наблюдаю разногласия к подходам. Одно из таких разногласий затронуло американскую экономику. В США — катастрофическая ситуация с безработицей, которая составляет 3%. В Америке не хватает рабочих рук. Не просто так администрация Байдена открыла мексиканскую границу, через которую валом валит народ.Как сказал мой приятель: “Кто-то же должен собирать чернику?”. Учитывая, что минимальная зарплата в США составляет 16 долларов в час, за эти деньги сбор черники — дело дорогое. Соответственно, необходима дешевая рабочая сила — это нелегальная миграция.Счастье Америки в том, что все мигранты — католики и христиане. Их вероисповедание, менталитет, принципы не идут вразрез с американскими. Латиноамериканцы, которых в США около 45 миллионов, нормально вписываются в местную жизнь и становятся частью Америки.— Президент Соединенных Штатов Джо Байден может отдать Украине российские замороженные активы по закону IEEPA, который был принят в 1977 году, сообщает газета The New York Times. Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях дает президенту США право прямо передавать собственность от одного субъекта международного права к другому. Каковы шансы, что Байден пойдет на это?— Это можно сделать. Но также такое решение можно оспорить и успешно выиграть дело в Верховном суде США. Главное — иметь хороших адвокатов, которые справятся с такой историей. Также юристы могут заранее написать письмо в администрацию Белого дома, объяснив, что ее ожидает в случае передачи российских активов Киеву.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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