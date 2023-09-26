https://ukraina.ru/20230926/1049714609.html

Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич

Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич - 26.09.2023 Украина.ру

Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич

Политический аналитик Олег Хавич рассказал про обострение отношений между Украиной и Польшей, рассказал об отношении США к польской украинофобии, эсэсовце в канадском парламенте и попытках нацистов провести ребрендинг

2023-09-26T18:21

2023-09-26T18:21

2023-09-26T18:21

видео

польша

украина

канада

дивизия сс "галичина"

нацизм

нацисты

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0:33 – Обострение отношений между Польшей и Украиной; 3:09 – Предвыборная гонка и помощь Украине; 12:50 – Польская политика и влияние США; 17:05 – "Плевок в лицо" Украине от Польши; 18:36 – Эсэсовец в канадском парламенте; 23:17 – Ребрендинг "Азова"* *запрещённая в России террористическая организация

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, польша, украина, канада, дивизия сс "галичина", нацизм, нацисты, видео