Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич - 26.09.2023 Украина.ру
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Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич
Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич - 26.09.2023 Украина.ру
Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич
Политический аналитик Олег Хавич рассказал про обострение отношений между Украиной и Польшей, рассказал об отношении США к польской украинофобии, эсэсовце в канадском парламенте и попытках нацистов провести ребрендинг
2023-09-26T18:21
2023-09-26T18:21
видео
польша
украина
канада
дивизия сс "галичина"
нацизм
нацисты
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0:33 – Обострение отношений между Польшей и Украиной; 3:09 – Предвыборная гонка и помощь Украине; 12:50 – Польская политика и влияние США; 17:05 – "Плевок в лицо" Украине от Польши; 18:36 – Эсэсовец в канадском парламенте; 23:17 – Ребрендинг "Азова"* *запрещённая в России террористическая организация
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видео, польша, украина, канада, дивизия сс "галичина", нацизм, нацисты, видео
Видео, Польша, Украина, Канада, Дивизия СС "Галичина", нацизм, нацисты

Плевки в лицо: об украинофобии Польши вопреки воле США – Хавич

18:21 26.09.2023
 
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Политический аналитик Олег Хавич рассказал про обострение отношений между Украиной и Польшей, рассказал об отношении США к польской украинофобии, эсэсовце в канадском парламенте и попытках нацистов провести ребрендинг
0:33 – Обострение отношений между Польшей и Украиной;
3:09 – Предвыборная гонка и помощь Украине;
12:50 – Польская политика и влияние США;
17:05 – "Плевок в лицо" Украине от Польши;
18:36 – Эсэсовец в канадском парламенте;
23:17 – Ребрендинг "Азова"*
*запрещённая в России террористическая организация
 
ВидеоПольшаУкраинаКанадаДивизия СС "Галичина"нацизмнацисты
 
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