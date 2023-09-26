https://ukraina.ru/20230926/1049713278.html

Отдаём только бракованные. Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300

Отдаём только бракованные. Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300 - 26.09.2023 Украина.ру

Отдаём только бракованные. Болгария передаст Украине неисправные ракеты С-300

Болгарский парламент рассматривает возможность передачи Украине бракованных ракет С-300, сообщил 26 сентября болгарский портал dnes.bg

2023-09-26T18:16

2023-09-26T18:16

2023-09-26T18:16

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Зафиров отметил, что сегодня было созвано внеочередное заседание комитета по обороне с целью передать Украине такие боеприпасы.Зафиров настаивает на отставке министра обороны Болгарии Тодора Тагарева из-за подобных решений.Издание приводит слова депутата Христо Гаджева. По его словам, в 2020-2022 годах были попытки отремонтировать С-300, однако сказали, что они не подлежат ремонту.Проект решения подписали и внесли в парламент премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, депутаты Кирилл Петков, Делян Пеевский, Христо Иванов. "Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезный риск для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность поставить на вооружение такие неисправные боеприпасы и сделать их пригодными для украинской армии", - говорится в тексте решения. Проект решения рассмотрит военная комиссия. Болгарские СМИ предполагают, что комиссия одобрит решение.

https://ukraina.ru/20230925/1049672541.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, болгария, зарубежье, украина, с-300, зрк с-300