https://ukraina.ru/20230926/1049712684.html

Эшелонированная оборона и ВСУ на окрестных высотах. Почему российским силам не удается взять Авдеевку

Эшелонированная оборона и ВСУ на окрестных высотах. Почему российским силам не удается взять Авдеевку - 26.09.2023 Украина.ру

Эшелонированная оборона и ВСУ на окрестных высотах. Почему российским силам не удается взять Авдеевку

Полтора года с момента начала СВО идут бои за Авдеевку – достаточно крупный населенный пункт городского типа, находящийся на севере от Донецка. Освободить его российской армии пока не удается

2023-09-26T19:40

2023-09-26T19:40

2023-09-26T19:41

эксклюзив

авдеевка

днр

сво

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В прошлом году, весной и летом, такой задачи просто не было, рассказывали изданию Украина.ру командиры подразделений, воевавших на том направлении. Задача была иной: отвлекать на себя наиболее боеспособные украинские части, защищавшие Авдеевку. Нужно было не допустить их переброски на другие направления – либо опасные для российской армии в плане возможного прорыва обороны, либо на те, где развивалось российское наступление.О том, что сейчас происходит под Авдеевкой, нашему изданию рассказал один из командиров 1-й Славянской бригады, который попросил не называть его настоящий позывной, а указать его как "Черныша"."Какая ситуация под Авдеевкой? Отвечу так: стабильно-напряжённая, - говорит Черныш. - Рассказы украинцев о том, что они взяли Опытное под Авдеевкой или просто зашли в него – обычный фейк и вражеская пропаганда. Никуда они не заходили. Опытное как было под нашим контролем, так оно под нами до сих пор и находится. Мы его удерживаем, и ему сейчас ничего не грозит.А что в таком случае было? Рассказываю. Вот для чего Опытное нужно украинцам? Зачем две недели назад они в него полезли? Тут две причины: военно-прикладная и приезд Блинкена.В первом случае, взяв Опытное, ВСУ вернули бы себе утраченные полгода назад позиции под Донецким аэропортом. Напомню, тогда они находились сразу за взлетной полосой. Если они возвращают себе контроль за аэропортом, это значит, что им открывается прямой путь в Донецк. В Киевский район они бы зашли прямо по Киевскому проспекту. Зашли бы они и на ж/д вокзал. А это почти центр города.Вторая причина: овладение Опытным им было нужно как пиар к приезду Блинкена в Киев. Мол, смотрите, дорогие кураторы, как мы побеждаем путинские орды под Донецком.Но в итоге мы все их атаки отбили".А атаки были очень серьезные – в день их было по две-три. А всего за время многодневного штурма – несколько десятков. Для проведения операции по захвату Опытного командование ВСУ перебросило на этот участок фронта свежие подразделения – морскую пехоту и спецназ. Было жарко, но штурм в итоге провалился. ВСУ на этом участке фронта продвинуться не смогли."О нас, о 1-й Славянской бригаде, даже Пушилин в программе Соловьева в положительном ключе упомянул, рассказывая о ситуации на фронте в ДНР. Поверьте, тяжело, но у нас всё под контролем", – заверил "Черныш".Также он объяснил, почему Авдеевка до сих пор не взята."Там глубокоэшелонированная оборона. Авдеевку защищают две украинские бригады. Это примерно 8 тысяч человек. Причем они постоянно могут их пополнять. На нашем направлении никаких "Леопардов" нет. По нам бьют французские колесные танки. Но мне за все время боев на этом направлении ни разу не удалось их подбить.Каждый день над нами летают беспилотники – от 3 до 5 штук. Боремся с ними и с помощью РЭБ, и антидроновыми ружьями. Вот иногда по вечерам и ночам вы слышите в Донецке, как стреляют зенитные установки. Это они бьют по беспилотникам самолетного типа. Слава Богу, сбиваем.Скажу честно, сейчас оборону Авдеевки пробить нереально. Все господствующие высоты – за украинцами. Даже когда за вами высота в 50 метров – это очень большое преимущество. Вот днем их все разбомбили, а они за ночь опять создали укрепление. ФАБами там тоже бить не всегда удается. Иногда расстояние между ними и нами – 80 метров. Как в таком случае применять ФАБ – нас же тоже всех снесет", – рассказал "Черныш".

https://ukraina.ru/20230921/1049574119.html

https://ukraina.ru/20230925/1049667234.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, днр, сво