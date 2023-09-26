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Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого

Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого - 26.09.2023 Украина.ру

Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого

Украинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области

2023-09-26T18:02

2023-09-26T18:02

2023-09-26T18:09

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"Свои услуги злоумышленник оценивал в 4,5 тыс. долларов США. За эти средства он способствовал в изготовлении временного удостоверения военнообязанного с исключением с воинского учёта и справки военно-врачебной комиссии, по которой военнообязанный признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские выявили противоправную деятельность 27-летнего жителя Днепра (Днепропетровска). Его обвинили в переправке за границу соотечественников призывного возраста. При задержании у него изъяли деньги, печати, штампы и документы.За якобы незаконную переправку через границу сограждан, а также за подделку документов по совокупности задержанному может грозить до 9 лет лишения свободы.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял об отсутствии принудительной мобилизации. В январе 2023 года он заявил, "что возле военкоматов стоят очереди". Подобное он заявлял неоднократно и регулярно обвинялся во лжи. Своих сыновей Данилов отправил на Запад в начале СВО.

https://ukraina.ru/20230903/1049118886.html

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новости, украина, уклонисты, нацполиция, днепр, днепропетровск, днепропетровская область, сво, криминал