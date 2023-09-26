https://ukraina.ru/20230926/1049712554.html
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого - 26.09.2023 Украина.ру
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
Украинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:09
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уклонисты
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"Свои услуги злоумышленник оценивал в 4,5 тыс. долларов США. За эти средства он способствовал в изготовлении временного удостоверения военнообязанного с исключением с воинского учёта и справки военно-врачебной комиссии, по которой военнообязанный признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские выявили противоправную деятельность 27-летнего жителя Днепра (Днепропетровска). Его обвинили в переправке за границу соотечественников призывного возраста. При задержании у него изъяли деньги, печати, штампы и документы.За якобы незаконную переправку через границу сограждан, а также за подделку документов по совокупности задержанному может грозить до 9 лет лишения свободы.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял об отсутствии принудительной мобилизации. В январе 2023 года он заявил, "что возле военкоматов стоят очереди". Подобное он заявлял неоднократно и регулярно обвинялся во лжи. Своих сыновей Данилов отправил на Запад в начале СВО.
https://ukraina.ru/20230903/1049118886.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, уклонисты, нацполиция, днепр, днепропетровск, днепропетровская область, сво, криминал
Новости, Украина, уклонисты, Нацполиция, Днепр, Днепропетровск, Днепропетровская область, СВО, криминал
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
18:02 26.09.2023 (обновлено: 18:09 26.09.2023)
Украинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области
"Свои услуги злоумышленник оценивал в 4,5 тыс. долларов США. За эти средства он способствовал в изготовлении временного удостоверения военнообязанного с исключением с воинского учёта и справки военно-врачебной комиссии, по которой военнообязанный признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские выявили противоправную деятельность 27-летнего жителя Днепра (Днепропетровска). Его обвинили в переправке за границу соотечественников призывного возраста. При задержании у него изъяли деньги, печати, штампы и документы.
За якобы незаконную переправку через границу сограждан, а также за подделку документов по совокупности задержанному может грозить до 9 лет лишения свободы.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял об отсутствии принудительной мобилизации. В январе 2023 года он заявил, "что возле военкоматов стоят очереди". Подобное он заявлял неоднократно и регулярно обвинялся во лжи. Своих сыновей Данилов отправил на Запад в начале СВО.