Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого - 26.09.2023 Украина.ру
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Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого - 26.09.2023 Украина.ру
Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого
Украинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области
2023-09-26T18:02
2023-09-26T18:09
новости
украина
уклонисты
нацполиция
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криминал
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"Свои услуги злоумышленник оценивал в 4,5 тыс. долларов США. За эти средства он способствовал в изготовлении временного удостоверения военнообязанного с исключением с воинского учёта и справки военно-врачебной комиссии, по которой военнообязанный признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.В ходе расследования полицейские выявили противоправную деятельность 27-летнего жителя Днепра (Днепропетровска). Его обвинили в переправке за границу соотечественников призывного возраста. При задержании у него изъяли деньги, печати, штампы и документы.За якобы незаконную переправку через границу сограждан, а также за подделку документов по совокупности задержанному может грозить до 9 лет лишения свободы.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял об отсутствии принудительной мобилизации. В январе 2023 года он заявил, "что возле военкоматов стоят очереди". Подобное он заявлял неоднократно и регулярно обвинялся во лжи. Своих сыновей Данилов отправил на Запад в начале СВО.
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новости, украина, уклонисты, нацполиция, днепр, днепропетровск, днепропетровская область, сво, криминал
Новости, Украина, уклонисты, Нацполиция, Днепр, Днепропетровск, Днепропетровская область, СВО, криминал

Днепропетровских уклонистов вывозили с Украины за $4,5 тыс. с каждого

18:02 26.09.2023 (обновлено: 18:09 26.09.2023)
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
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Украинская полиция отправила под суд организатора схемы незаконной переправки через государственную границу уклонистов. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции по Днепропетровской области
"Свои услуги злоумышленник оценивал в 4,5 тыс. долларов США. За эти средства он способствовал в изготовлении временного удостоверения военнообязанного с исключением с воинского учёта и справки военно-врачебной комиссии, по которой военнообязанный признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.
© Украина.ру/Telegram
© Украина.ру/Telegram
В ходе расследования полицейские выявили противоправную деятельность 27-летнего жителя Днепра (Днепропетровска). Его обвинили в переправке за границу соотечественников призывного возраста. При задержании у него изъяли деньги, печати, штампы и документы.
За якобы незаконную переправку через границу сограждан, а также за подделку документов по совокупности задержанному может грозить до 9 лет лишения свободы.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял об отсутствии принудительной мобилизации. В январе 2023 года он заявил, "что возле военкоматов стоят очереди". Подобное он заявлял неоднократно и регулярно обвинялся во лжи. Своих сыновей Данилов отправил на Запад в начале СВО.
3 сентября, 07:52
Желающих умереть за Зеленского все меньше. В Киеве лихорадочно ищут выходНа Украине представители власти заговорили о намерении призывать в ряды ВСУ студентов и частично годных к воинской службе. В частности, о возможности призыва частично годных заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
 
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