Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился" - 26.09.2023 Украина.ру
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Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"
Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился" - 26.09.2023 Украина.ру
Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"
Несколько дней назад министр аграрной политики Украины Николай Сольский пообещал своему польскому коллеге Роберту Телусу отозвать жалобу Киева на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако слово свое украинец не сдержал и "замолчал". Эту тему 26 сентября прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рышард Бартосик
2023-09-26T18:17
2023-09-26T18:17
новости
польша
украина
жалоба
вто
министр
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Известно, что Сольский назвал тему жалобы в ВТО вопросом не ключевым, но в то же время отметил, что "это создало бы хорошую атмосферу и позволило бы избежать многомесячных разбирательств".Также польский замминистра уточнил, что Украина придерживается позиции по выдаче собственных лицензий, однако Варшаве это не выгодно."Мы не можем согласиться на это в данный момент, потому что считаем, что мы должны дать согласие на забор зерна или нет. Мы считаем, что такая позиция может привести к неконтролируемому притоку зерна в нашу страну", - сказал Бартосик.Конфликт между Киевом и Варшавой произошел из-за того, что власти Польши запретили транзит через свою территорию украинского зерна. С лета прошлого года его возили через Европу в рамках зерновой сделки.Киев обещал, что доставлять продовольствие будут в беднейшие страны Африки, а по факту зарабатывал, продавая зерно странам Запада. Результат - ряд стран ЕС фактически похоронили свою аграрную промышленность.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались сначала руководству Евросоюза, а потом и во Всемирную торговую организацию.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие своему соседу Киеву.В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Для достижения этой цели они пообещали прислать друг другу свои предложения и варианты разрешения зерновых разногласий. Однако обмен этой информацией так и не произошел.Во вторник, 26 сентября, постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Также он отметил, что по соображениям процессуальной безопасности условием начала переговоров с украинской стороной является отзыв ее жалобы из Всемирной торговой организации.В тот же день в Киеве уже заявили, что Украина отзовет эту жалобу, чтобы "чтобы открыть путь к переговорам с Польшей". Однако с тех пор министр Сольский попросту не отвечает своим польским коллегам.
https://ukraina.ru/20230926/1049710356.html
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новости, польша, украина, жалоба, вто, министр
Новости, Польша, Украина, жалоба, ВТО, министр

Украинский министр пообещал отозвать жалобу на Польшу в ВТО, но "слился"

18:17 26.09.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Крыму
Уборка зерновых в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Несколько дней назад министр аграрной политики Украины Николай Сольский пообещал своему польскому коллеге Роберту Телусу отозвать жалобу Киева на Варшаву во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако слово свое украинец не сдержал и "замолчал". Эту тему 26 сентября прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рышард Бартосик
"На вопрос, отзовет ли Украина жалобу, министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский не ответил", - сказал Бартосик.
Известно, что Сольский назвал тему жалобы в ВТО вопросом не ключевым, но в то же время отметил, что "это создало бы хорошую атмосферу и позволило бы избежать многомесячных разбирательств".
Также польский замминистра уточнил, что Украина придерживается позиции по выдаче собственных лицензий, однако Варшаве это не выгодно.
"Мы не можем согласиться на это в данный момент, потому что считаем, что мы должны дать согласие на забор зерна или нет. Мы считаем, что такая позиция может привести к неконтролируемому притоку зерна в нашу страну", - сказал Бартосик.
Конфликт между Киевом и Варшавой произошел из-за того, что власти Польши запретили транзит через свою территорию украинского зерна. С лета прошлого года его возили через Европу в рамках зерновой сделки.
Киев обещал, что доставлять продовольствие будут в беднейшие страны Африки, а по факту зарабатывал, продавая зерно странам Запада. Результат - ряд стран ЕС фактически похоронили свою аграрную промышленность.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались сначала руководству Евросоюза, а потом и во Всемирную торговую организацию.
В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что Варшава больше не будет поставлять оружие своему соседу Киеву.
В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Для достижения этой цели они пообещали прислать друг другу свои предложения и варианты разрешения зерновых разногласий. Однако обмен этой информацией так и не произошел.
Во вторник, 26 сентября, постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну.
Также он отметил, что по соображениям процессуальной безопасности условием начала переговоров с украинской стороной является отзыв ее жалобы из Всемирной торговой организации.
В тот же день в Киеве уже заявили, что Украина отзовет эту жалобу, чтобы "чтобы открыть путь к переговорам с Польшей". Однако с тех пор министр Сольский попросту не отвечает своим польским коллегам.
17:19
Польша потребует экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца, которому аплодировали Зеленский и ТрюдоМинистр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка. Соответствующее сообщение он опубликовал в сети Х (бывший Twitter) 26 сентября
 
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