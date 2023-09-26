https://ukraina.ru/20230926/1049711995.html
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих - 26.09.2023 Украина.ру
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР и пообщался с рядовыми и офицерами
2023-09-26T17:49
2023-09-26T17:49
2023-09-26T17:49
новости
дмитрий медведев
совещание
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Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. Видео с совещания опубликовал телеграм-канал "Смотри".Медведев рассказал, что по поручению президента России он посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики и пообщался с рядовыми и офицерами."Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал Медведев об увиденном на полигоне.Замглавы СБ РФ отметил, что подготовка боевого состава ведется на должном уровне - "военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".Медведев поблагодарил Министерство обороны России за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих и отметил высокий уровень воинской дисциплины на полигоне.Также он заявил, что Россия продолжает работу на доукомплектовании вооруженных сил контрактниками."С 1 января 2023 года по 26 сентября 2023 года приняты более 325 000 человек", — заявил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, 18 сентября в сети появились фотографии из поездки Дмитрия Медведева в ДНР. На снимках он жмет руки бойцам и обещается с ними.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0d/1039712465_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_6a05e32a5b4166bb1196539155d80773.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, совещание, вс рф, мо рф
Новости, Дмитрий Медведев, совещание, ВС РФ, МО РФ
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР и пообщался с рядовыми и офицерами
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. Видео с совещания опубликовал телеграм-канал "Смотри".
Медведев рассказал, что по поручению президента России он посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики и пообщался с рядовыми и офицерами.
"Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал Медведев об увиденном на полигоне.
Замглавы СБ РФ отметил, что подготовка боевого состава ведется на должном уровне - "военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".
Медведев поблагодарил Министерство обороны России за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих и отметил высокий уровень воинской дисциплины на полигоне.
Также он заявил, что Россия продолжает работу на доукомплектовании вооруженных сил контрактниками.
"С 1 января 2023 года по 26 сентября 2023 года приняты более 325 000 человек", — заявил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, 18 сентября в сети появились фотографии из поездки Дмитрия Медведева в ДНР. На снимках он жмет руки бойцам и обещается с ними.