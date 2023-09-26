Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих - 26.09.2023 Украина.ру
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Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих - 26.09.2023 Украина.ру
Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих
Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР и пообщался с рядовыми и офицерами
2023-09-26T17:49
2023-09-26T17:49
новости
дмитрий медведев
совещание
вс рф
мо рф
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Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. Видео с совещания опубликовал телеграм-канал "Смотри".Медведев рассказал, что по поручению президента России он посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики и пообщался с рядовыми и офицерами."Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал Медведев об увиденном на полигоне.Замглавы СБ РФ отметил, что подготовка боевого состава ведется на должном уровне - "военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".Медведев поблагодарил Министерство обороны России за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих и отметил высокий уровень воинской дисциплины на полигоне.Также он заявил, что Россия продолжает работу на доукомплектовании вооруженных сил контрактниками."С 1 января 2023 года по 26 сентября 2023 года приняты более 325 000 человек", — заявил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, 18 сентября в сети появились фотографии из поездки Дмитрия Медведева в ДНР. На снимках он жмет руки бойцам и обещается с ними.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий медведев, совещание, вс рф, мо рф
Новости, Дмитрий Медведев, совещание, ВС РФ, МО РФ

Медведев побывал в ДНР и отметил боевые качества российских военнослужащих

17:49 26.09.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ
Зампред Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по формированию в новых регионах РФ территориальных подразделений Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения в ДНР и пообщался с рядовыми и офицерами
Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил. Видео с совещания опубликовал телеграм-канал "Смотри".
Медведев рассказал, что по поручению президента России он посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики и пообщался с рядовыми и офицерами.
"Они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал Медведев об увиденном на полигоне.
Замглавы СБ РФ отметил, что подготовка боевого состава ведется на должном уровне - "военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".
Медведев поблагодарил Министерство обороны России за качественную работу по боевой и военно-политической подготовке военнослужащих и отметил высокий уровень воинской дисциплины на полигоне.
Также он заявил, что Россия продолжает работу на доукомплектовании вооруженных сил контрактниками.
"С 1 января 2023 года по 26 сентября 2023 года приняты более 325 000 человек", — заявил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, 18 сентября в сети появились фотографии из поездки Дмитрия Медведева в ДНР. На снимках он жмет руки бойцам и обещается с ними.
 
НовостиДмитрий МедведевсовещаниеВС РФМО РФ
 
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