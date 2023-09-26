СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины - 26.09.2023 Украина.ру
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СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины
СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины - 26.09.2023 Украина.ру
СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины
Издание "Украинская правда" цитирует слова источника в СБУ, который утверждает, спецоперация его ведомства "выходит на новый уровень"
2023-09-26T17:21
2023-09-26T17:22
новости
сбу
атаки
энергетика
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Украина собирается жестко отвечать России за атаки на энергетические объекты. Об этом 26 сентября пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).По словам источника издания, "спецоперация СБУ выходит на новый уровень"."Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - цитирует издание слова своего собеседника в СБУ.По его словам, взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области сбросил дрон СБУ. В результате взрыва без света остались семь населенных пунктов.Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведется "плановая работа" по российским военным объектам. Среди целей, которые рассматривает Киев Юсов назвал военные объекты в Крыму.
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новости, сбу, атаки, энергетика
Новости, СБУ, атаки, энергетика

СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины

17:21 26.09.2023 (обновлено: 17:22 26.09.2023)
 
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- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Издание "Украинская правда" цитирует слова источника в СБУ, который утверждает, спецоперация его ведомства "выходит на новый уровень"
Украина собирается жестко отвечать России за атаки на энергетические объекты. Об этом 26 сентября пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
По словам источника издания, "спецоперация СБУ выходит на новый уровень".
"Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - цитирует издание слова своего собеседника в СБУ.
По его словам, взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области сбросил дрон СБУ. В результате взрыва без света остались семь населенных пунктов.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведется "плановая работа" по российским военным объектам. Среди целей, которые рассматривает Киев Юсов назвал военные объекты в Крыму.
СБУ
21 сентября, 16:06
СБУ в Херсонской области задержала мать и дочь за "помощь в войне против Украины"Итогом комплексных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры Украины стал арест семьи в Херсонской области за активное участие в референдуме 2022 года. Об этом 21 сентября сообщает ТГ-канал СБУ
 
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