https://ukraina.ru/20230926/1049710678.html

СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины

СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины - 26.09.2023 Украина.ру

СМИ: В СБУ пригрозили России жестким ответом за атаки на энергообъекты Украины

Издание "Украинская правда" цитирует слова источника в СБУ, который утверждает, спецоперация его ведомства "выходит на новый уровень"

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:21

2023-09-26T17:22

новости

сбу

атаки

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102566/46/1025664615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed1b36f6af309d00c9aedb55a48eecf1.jpg

Украина собирается жестко отвечать России за атаки на энергетические объекты. Об этом 26 сентября пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).По словам источника издания, "спецоперация СБУ выходит на новый уровень"."Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - цитирует издание слова своего собеседника в СБУ.По его словам, взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость в Курской области сбросил дрон СБУ. В результате взрыва без света остались семь населенных пунктов.Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведется "плановая работа" по российским военным объектам. Среди целей, которые рассматривает Киев Юсов назвал военные объекты в Крыму.

https://ukraina.ru/20230921/1049599716.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, атаки, энергетика