https://ukraina.ru/20230926/1049710356.html

Польша потребует экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца, которому аплодировали Зеленский и Трюдо

Польша потребует экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца, которому аплодировали Зеленский и Трюдо - 26.09.2023 Украина.ру

Польша потребует экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца, которому аплодировали Зеленский и Трюдо

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что Варшава потребует экстрадиции из Канады участника добровольческой дивизии "Галичина" войск СС Ярослав Хунка. Соответствующее сообщение он опубликовал в сети Х (бывший Twitter) 26 сентября

2023-09-26T17:19

2023-09-26T17:19

2023-09-26T17:19

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дивизия сс "галичина"

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К посту он прикрепил письмо, адресованное президенту Института национальной памяти Каролю Навроцкому, в котором попросил "срочно изучить" документы на предмет совершенных Хунке преступлений против польской нации и поляков еврейского происхождения."Элементы таких преступлений являются основанием для запроса его экстрадиции из Канады", - добавил он.На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава взорвалась гневом негодования, когда эсэсовца из "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тыс. добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тыс.) и отдельных полицейских частей. Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и и боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины. По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Украина признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230926/1049700925.html

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новости, польша, канада, дивизия сс "галичина"