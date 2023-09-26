В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти - 26.09.2023 Украина.ру
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В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти
В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти - 26.09.2023 Украина.ру
В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти
В Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв, предположительно, горит газопровод, сообщил 26 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своём телеграм-канале
2023-09-26T16:02
2023-09-26T16:02
новости
украина
полтава
газопровод
взрыв
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На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Позже Лунин уточнил информацию. "На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорания сухой травы. Ситуация контролируема", - добавил он.Глава региона сообщил, что обошлось без жертв.
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новости, украина, полтава, газопровод, взрыв
Новости, Украина, Полтава, газопровод, взрыв

В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти

16:02 26.09.2023
 
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
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В Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв, предположительно, горит газопровод, сообщил 26 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своём телеграм-канале
"В Лубенском районе прогремел взрыв. По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", - написал Лунин.
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Позже Лунин уточнил информацию. "На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорания сухой травы. Ситуация контролируема", - добавил он.
Глава региона сообщил, что обошлось без жертв.
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
09:35
Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперацииВооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении
 
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