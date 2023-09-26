В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти

Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении