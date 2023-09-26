В Полтавкой области произошел взрыв на газопроводе - власти
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
В Лубенском районе Полтавской области прогремел взрыв, предположительно, горит газопровод, сообщил 26 сентября начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своём телеграм-канале
"В Лубенском районе прогремел взрыв. По предварительной информации произошла разгерметизация на магистральном газопроводе", - написал Лунин.
На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Позже Лунин уточнил информацию. "На месте взрыва выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорания сухой травы. Ситуация контролируема", - добавил он.
Глава региона сообщил, что обошлось без жертв.
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
© Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) телеграм-канал
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