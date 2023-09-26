https://ukraina.ru/20230926/1049703963.html

Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ

Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ - 26.09.2023 Украина.ру

Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ

Кандидаты в депутаты литовского Сейма должны сообщать о принадлежности к коммунистической партии в прошлом. Соответствующие поправки планируют принят литовские законодатели. Об этом 26 сентября сообщил портал bns.lt

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:19

2023-09-26T15:19

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литва

сейм

коммунистическая партия

гитанас науседа

кандидат

избирательная комиссия

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За это проголосовали 88 депутатов Сейма, против было пять и воздержались 27 депутатов. Впереди ещё одно голосование по принятию поправок.В соответствии с поправками, если главная избирательная комиссия получила от компетентного органа данные о том, что человек числился или занимал какие-либо должности в коммунистической партии, она должна опубликовать эти данные в течение 24 часов.Эта информация также будет указана на предвыборных плакатах.Сейчас кандидаты должны также указать, сознательно ли они сотрудничали с КГБ.Накануне портал "15min" сообщил, что из 20 бывших членов Коммунистической партии СССР, заседающих в Сейме в настоящее время, только двое указали это в анкетах.Поправки к Избирательному кодексу были разработаны консерваторами после того, как стало известно, что лидер страны Гитанас Науседа, выдвигая свою кандидатуру на пост президента, не указал, что вступил в Коммунистическую партию в конце советской эпохи.В начале апреля выяснилось, что Науседа вступил в Компартию в 1988 году и не сообщил об этом общественности, когда баллотировался в президенты. Президент Литвы назвал вступление в партию ошибкой молодости.

https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html

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новости, литва, сейм, коммунистическая партия, гитанас науседа, кандидат, избирательная комиссия