https://ukraina.ru/20230926/1049703963.html
Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ
Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ - 26.09.2023 Украина.ру
Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ
Кандидаты в депутаты литовского Сейма должны сообщать о принадлежности к коммунистической партии в прошлом. Соответствующие поправки планируют принят литовские законодатели. Об этом 26 сентября сообщил портал bns.lt
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:19
2023-09-26T15:19
новости
литва
сейм
коммунистическая партия
гитанас науседа
кандидат
избирательная комиссия
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За это проголосовали 88 депутатов Сейма, против было пять и воздержались 27 депутатов. Впереди ещё одно голосование по принятию поправок.В соответствии с поправками, если главная избирательная комиссия получила от компетентного органа данные о том, что человек числился или занимал какие-либо должности в коммунистической партии, она должна опубликовать эти данные в течение 24 часов.Эта информация также будет указана на предвыборных плакатах.Сейчас кандидаты должны также указать, сознательно ли они сотрудничали с КГБ.Накануне портал "15min" сообщил, что из 20 бывших членов Коммунистической партии СССР, заседающих в Сейме в настоящее время, только двое указали это в анкетах.Поправки к Избирательному кодексу были разработаны консерваторами после того, как стало известно, что лидер страны Гитанас Науседа, выдвигая свою кандидатуру на пост президента, не указал, что вступил в Коммунистическую партию в конце советской эпохи.В начале апреля выяснилось, что Науседа вступил в Компартию в 1988 году и не сообщил об этом общественности, когда баллотировался в президенты. Президент Литвы назвал вступление в партию ошибкой молодости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, литва, сейм, коммунистическая партия, гитанас науседа, кандидат, избирательная комиссия
Новости, Литва, сейм, коммунистическая партия, Гитанас Науседа, кандидат, избирательная комиссия
Кандидатов в литовский Сейм обяжут сообщать о своем коммунистическом прошлом - СМИ
Кандидаты в депутаты литовского Сейма должны сообщать о принадлежности к коммунистической партии в прошлом. Соответствующие поправки планируют принят литовские законодатели. Об этом 26 сентября сообщил портал bns.lt
"Парламент Литвы после дебатов одобрил предложение о том, чтобы кандидаты в Сейм указывали в своих анкетах, являются ли они в прошлом членами Коммунистической партии или занимали в ней какую-либо должность", - говорится в материале.
За это проголосовали 88 депутатов Сейма, против было пять и воздержались 27 депутатов. Впереди ещё одно голосование по принятию поправок.
В соответствии с поправками, если главная избирательная комиссия получила от компетентного органа данные о том, что человек числился или занимал какие-либо должности в коммунистической партии, она должна опубликовать эти данные в течение 24 часов.
Эта информация также будет указана на предвыборных плакатах.
"Главная избирательная комиссия должна проверить не только то, не были ли кандидаты тайными сотрудниками советской службы безопасности, но и то, не принадлежали ли они к Коммунистической партии", - говорится в материале.
Сейчас кандидаты должны также указать, сознательно ли они сотрудничали с КГБ.
Накануне портал "15min" сообщил, что из 20 бывших членов Коммунистической партии СССР, заседающих в Сейме в настоящее время, только двое указали это в анкетах.
Поправки к Избирательному кодексу были разработаны консерваторами после того, как стало известно, что лидер страны Гитанас Науседа, выдвигая свою кандидатуру на пост президента, не указал, что вступил в Коммунистическую партию в конце советской эпохи.
В начале апреля выяснилось, что Науседа вступил в Компартию в 1988 году и не сообщил об этом общественности, когда баллотировался в президенты. Президент Литвы назвал вступление в партию ошибкой молодости.