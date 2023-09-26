Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России - 26.09.2023 Украина.ру
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Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России
Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России - 26.09.2023 Украина.ру
Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход компании KFC Yum! Brands из России. Причина - требование Москвы сделать налоговый взнос в федеральный бюджет. Информацию об этом 26 сентября обнародовал Сергей Левин, глава юридического отдела компании "Юнирест" - российского юрлица Yum! Brands
2023-09-26T15:23
2023-09-26T15:23
новости
россия
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фастфуд
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"Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени... Мы успешно закрыли все дела в середине апреля", - сказал Левин.Ожидается, что 60% от общего числа ресторанов KFC в России перейдут под торговую марку Rostic's уже к концу текущего года. А в 2024-м "Юнирест" надеется завершить ребрендинг компании.После ухода из Российской Федерации большинства сетей быстрого питания, число посещений "Вкусно — и точка", Burger King и KFC с Rostic’s побило рекорд. За первое полугодие 2023 года заведения посещали на 45% чаще.Рестораны KFC, ранее называвшиеся Kentucky Fried Chicken ("Кентуккская Жареная Курица"), стали полноценной сетью уже в 50-х годах прошлого века, еще до появлениях главного конкурента сети - McDonald’s.Придумал KFC уроженец штата Индиана Гарланд Сандерс. До 40 лет он перебивался случайными заработками, начиная от помощника фермера, заканчивая кондуктором в общественном транспорте.В 1930 году Сандерс выкупил у компании Shell автозаправку, где позднее запустил свое первое кафе "Sanders Court and Cafe" ("Двор и кафе Сандерса"). Дела шли не лучшим образом еще несколько лет, до тех пор, пока он не понял, что посетители хотят получать свои блюда сразу после заказа.Так и появились знаменитые куриные ножки, за рецепт которых в 1950-м Сандерс был награжден титулом "Полковника Кентукки". На самом деле никакого воинского звания он не имел, но решил использовать награду для создания нового имиджевого образа.
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новости, россия, kfc, фастфуд
Новости, Россия, KFC, фастфуд

Ножки полковника Сандерса оказались в заложниках у России

15:23 26.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРестораны KFC приостанавливают деятельность в России
Рестораны KFC приостанавливают деятельность в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на несколько месяцев отложило уход компании KFC Yum! Brands из России. Причина - требование Москвы сделать налоговый взнос в федеральный бюджет. Информацию об этом 26 сентября обнародовал Сергей Левин, глава юридического отдела компании "Юнирест" - российского юрлица Yum! Brands
"Закрытие снова было отложено, была согласована правильная процедура уплаты налога на уход. Казалось, что все было согласовано, все шло к завершению, а затем на сцене появился иностранный регулятор OFAC. В результате на урегулирование ушло довольно много времени... Мы успешно закрыли все дела в середине апреля", - сказал Левин.
Ожидается, что 60% от общего числа ресторанов KFC в России перейдут под торговую марку Rostic's уже к концу текущего года. А в 2024-м "Юнирест" надеется завершить ребрендинг компании.
После ухода из Российской Федерации большинства сетей быстрого питания, число посещений "Вкусно — и точка", Burger King и KFC с Rostic’s побило рекорд. За первое полугодие 2023 года заведения посещали на 45% чаще.
Рестораны KFC, ранее называвшиеся Kentucky Fried Chicken ("Кентуккская Жареная Курица"), стали полноценной сетью уже в 50-х годах прошлого века, еще до появлениях главного конкурента сети - McDonald’s.
Придумал KFC уроженец штата Индиана Гарланд Сандерс. До 40 лет он перебивался случайными заработками, начиная от помощника фермера, заканчивая кондуктором в общественном транспорте.
В 1930 году Сандерс выкупил у компании Shell автозаправку, где позднее запустил свое первое кафе "Sanders Court and Cafe" ("Двор и кафе Сандерса"). Дела шли не лучшим образом еще несколько лет, до тех пор, пока он не понял, что посетители хотят получать свои блюда сразу после заказа.
Так и появились знаменитые куриные ножки, за рецепт которых в 1950-м Сандерс был награжден титулом "Полковника Кентукки". На самом деле никакого воинского звания он не имел, но решил использовать награду для создания нового имиджевого образа.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
12:04
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