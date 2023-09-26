"Нам нужны другие решения". Дерипаска считает, что западные санкции не остановят конфликт на Украине - 26.09.2023 Украина.ру
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"Нам нужны другие решения". Дерипаска считает, что западные санкции не остановят конфликт на Украине
"Нам нужны другие решения". Дерипаска считает, что западные санкции не остановят конфликт на Украине - 26.09.2023 Украина.ру
"Нам нужны другие решения". Дерипаска считает, что западные санкции не остановят конфликт на Украине
Дерипаска посоветовал Западу не надеяться на санкции, так как экономика России оказалась довольно гибкой
2023-09-26T14:40
2023-09-26T14:40
новости
олег дерипаска
санкции
россия
запад
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Запад напрасно надеется, что с помощью санкций добьется смены власти в России или прекращения украинского конфликта. Также мнение 26 сентября высказал FT российский предприниматель Олег Дерипаска."Я был удивлен, что частный бизнес может быть таким гибким. Я был более или менее уверен, что до 30 процентов экономики рухнет, но получилось намного меньше", — рассказал Дерипаска.По его словам, Россия из-за своего огромного природного богатства привлекательна для многих стран, включая Китай. Тем не менее, использование, по сути, 19-векового инструмента экономического давления для смены российских лидеров обречены на провал."Вера в то, что санкции остановят [боевые действия] или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к окончанию конфликта... Нет. Нам нужно другое решение", — цитирует слова Дерипаски FT.Олег Дерипаска попал под санкции США в 2018 году. Он через суд пытался оспорить решение Вашингтона, но его иск был отклонен.Наряду с другими крупными российскими предпринимателями, Дерипаска оказался в санкционном списке ЕС весной 2022 года, Аналогичные меры в отношении бизнесмена ввела Великобритания.
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новости, олег дерипаска, санкции, россия, запад
Новости, Олег Дерипаска, санкции, Россия, Запад

"Нам нужны другие решения". Дерипаска считает, что западные санкции не остановят конфликт на Украине

14:40 26.09.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Дерипаска посоветовал Западу не надеяться на санкции, так как экономика России оказалась довольно гибкой
Запад напрасно надеется, что с помощью санкций добьется смены власти в России или прекращения украинского конфликта. Также мнение 26 сентября высказал FT российский предприниматель Олег Дерипаска.
"Я был удивлен, что частный бизнес может быть таким гибким. Я был более или менее уверен, что до 30 процентов экономики рухнет, но получилось намного меньше", — рассказал Дерипаска.
По его словам, Россия из-за своего огромного природного богатства привлекательна для многих стран, включая Китай. Тем не менее, использование, по сути, 19-векового инструмента экономического давления для смены российских лидеров обречены на провал.
"Вера в то, что санкции остановят [боевые действия] или приведут к смене режима, или каким-то образом приблизят нас к окончанию конфликта... Нет. Нам нужно другое решение", — цитирует слова Дерипаски FT.
Олег Дерипаска попал под санкции США в 2018 году. Он через суд пытался оспорить решение Вашингтона, но его иск был отклонен.
Наряду с другими крупными российскими предпринимателями, Дерипаска оказался в санкционном списке ЕС весной 2022 года, Аналогичные меры в отношении бизнесмена ввела Великобритания.
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