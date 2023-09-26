"Циничное надругательство над жертвами нацизма": в МИД РФ пообещали ответить Трюдо - 26.09.2023 Украина.ру
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"Циничное надругательство над жертвами нацизма": в МИД РФ пообещали ответить Трюдо
"Циничное надругательство над жертвами нацизма": в МИД РФ пообещали ответить Трюдо - 26.09.2023 Украина.ру
"Циничное надругательство над жертвами нацизма": в МИД РФ пообещали ответить Трюдо
Устроенное в парламенте Канады чествование бандеровца из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" отлично характеризует правящий режим оголтелой русофобии премьера Джастина Трюдо. Такую оценку произошедшему 26 сентября дали в Министерстве иностранных дел России
2023-09-26T14:02
2023-09-26T14:02
новости
джастин трюдо
дивизия сс "галичина"
канада
мид рф
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В тексте публикации также отмечается, что правительство Канады в своей русофобской политике пытается превзойти США, и уже превзошли союзную Оттаве и Киеву Польшу. Доказательство тому - не только регулярно пополняемый список "плохих русских", но и обилие в Канаде памятников главарям украинского национализма, которых Оттава восхваляет и опекает как "борцов с русским коммунизмом".Все это не останется без ответа, подчеркивается в сообщении МИД РФ.Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава действительно взорвалась гневом негодования, когда нациста "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тыс. добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тыс.) и отдельных полицейских частей. Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и и боях с югославскими партизанами.В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины. По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Украина признает решения Нюрнбергского трибунала.*Признан в РФ террористической организацией.
https://ukraina.ru/20230925/1049668759.html
https://ukraina.ru/20230926/1049693707.html
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новости, джастин трюдо, дивизия сс "галичина", канада, мид рф
Новости, Джастин Трюдо, Дивизия СС "Галичина", Канада, МИД РФ

"Циничное надругательство над жертвами нацизма": в МИД РФ пообещали ответить Трюдо

14:02 26.09.2023
 
© Витольд Дзельский/сеть Х
© Витольд Дзельский/сеть Х
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Устроенное в парламенте Канады чествование бандеровца из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" отлично характеризует правящий режим оголтелой русофобии премьера Джастина Трюдо. Такую оценку произошедшему 26 сентября дали в Министерстве иностранных дел России

"Совершено циничное надругательство над памятью жертв нацизма, которому прислуживали избежавшие затем ответственности за участие в геноциде на оккупированных территориях Советского Союза и стран Европы украинские коллаборационисты, пригретые в Канаде после Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении МИД.

В тексте публикации также отмечается, что правительство Канады в своей русофобской политике пытается превзойти США, и уже превзошли союзную Оттаве и Киеву Польшу. Доказательство тому - не только регулярно пополняемый список "плохих русских", но и обилие в Канаде памятников главарям украинского национализма, которых Оттава восхваляет и опекает как "борцов с русским коммунизмом".
Все это не останется без ответа, подчеркивается в сообщении МИД РФ.
Примечательно, что лояльная украинским нацистам Варшава действительно взорвалась гневом негодования, когда нациста "Галичины" чествовали в парламенте Канады. Во вторник, 26 сентября, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что спикер Палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку после приглашения в парламент такого "героя".
На пятничное заседание парламента в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тыс. добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тыс.) и отдельных полицейских частей. Первоначально дивизия использовалась как карательное соединение. В частности принимала участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.
В середине июля 1944 года дивизия первого набора была разгромлена Красной армией в боях под Бродами. Из резервных и учебных частей была сформирована новая дивизия, которая принимала участие в подавлении Словацкого национального восстания и и боях с югославскими партизанами.
В мае 1945 года дивизия сдалась союзникам. Значительная часть бойцов и офицеров была вывезена в Великобританию, а оттуда в Канаду и США. Часть бывших солдат и офицеров принимали участие в деятельности УПА* на территории Западной Украины. По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Украина признает решения Нюрнбергского трибунала.
*Признан в РФ террористической организацией.
Вчера, 13:01
В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте КанадыПольша никогда не согласится с обелением нацистов и ждет извинений за чествование в парламенте Канады украинского националиста, члену дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунка. Такое заявление сделал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский. Соответствующий пост он разместил 25 сентября на своей странице в соцсети X (бывший Twitter)
Аркадиуш Мулярчик - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
10:48
"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца Спикер Палаты общин Канады должен уйти в отставку после приглашения в парламент участника дивизии СС "Галичина", заявил 26 сентября замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью PAP
 
НовостиДжастин ТрюдоДивизия СС "Галичина"КанадаМИД РФ
 
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