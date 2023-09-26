https://ukraina.ru/20230926/1049698711.html
Рогозин снова собрался на фронт
Рогозин снова собрался на фронт - 26.09.2023 Украина.ру
Рогозин снова собрался на фронт
Экс-глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, планирует на днях снова отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом он сообщил 26 сентября в интервью "Парламентской газете"
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:25
сенатор
рогозин
сво
фронт
новости
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"Пока что буду заниматься подготовкой к возвращению обратно в зону СВО. А в остальном — буду работать по соглашению и во взаимодействии с губернатором Запорожской области. Есть некоторые крупные проекты, которые очень хорошо было бы реализовать. Например, нужно перевести всех жителей региона в то же информационное поле, в котором живет вся остальная Россия. <...> Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, которые сейчас вынужденно простаивают. Работы очень много", - перечислил он.Рогозин заверил, что скоро вернется на фронт.Рогозин 15 июля покинул пост главы "Роскосмоса", чтобы отправиться в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. В декабре его ранили во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сенатор, рогозин, сво, фронт, новости
сенатор, Рогозин, СВО, фронт, Новости
Рогозин снова собрался на фронт
Экс-глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, планирует на днях снова отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом он сообщил 26 сентября в интервью "Парламентской газете"
"Пока что буду заниматься подготовкой к возвращению обратно в зону СВО. А в остальном — буду работать по соглашению и во взаимодействии с губернатором Запорожской области. Есть некоторые крупные проекты, которые очень хорошо было бы реализовать. Например, нужно перевести всех жителей региона в то же информационное поле, в котором живет вся остальная Россия. <...> Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, которые сейчас вынужденно простаивают. Работы очень много", - перечислил он.
Рогозин заверил, что скоро вернется на фронт.
"Я же говорю — я скоро вернусь. Закончу только формальные вопросы, сменю костюм на более привычную для себя камуфляжную форму и поеду", - сказал политик.
Рогозин 15 июля покинул пост главы "Роскосмоса", чтобы отправиться в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. В декабре его ранили во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения.