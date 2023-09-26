Рогозин снова собрался на фронт - 26.09.2023 Украина.ру
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Рогозин снова собрался на фронт
Рогозин снова собрался на фронт - 26.09.2023 Украина.ру
Рогозин снова собрался на фронт
Экс-глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, планирует на днях снова отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом он сообщил 26 сентября в интервью "Парламентской газете"
2023-09-26T13:25
2023-09-26T13:25
сенатор
рогозин
сво
фронт
новости
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"Пока что буду заниматься подготовкой к возвращению обратно в зону СВО. А в остальном — буду работать по соглашению и во взаимодействии с губернатором Запорожской области. Есть некоторые крупные проекты, которые очень хорошо было бы реализовать. Например, нужно перевести всех жителей региона в то же информационное поле, в котором живет вся остальная Россия. &lt;...&gt; Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, которые сейчас вынужденно простаивают. Работы очень много", - перечислил он.Рогозин заверил, что скоро вернется на фронт.Рогозин 15 июля покинул пост главы "Роскосмоса", чтобы отправиться в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. В декабре его ранили во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения.
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сенатор, рогозин, сво, фронт, новости
сенатор, Рогозин, СВО, фронт, Новости

Рогозин снова собрался на фронт

13:25 26.09.2023
 
© РИА НовостиРогозин
Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости
Читать в
Экс-глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ставший сенатором от Запорожской области, планирует на днях снова отправиться в зону спецоперации (СВО). Об этом он сообщил 26 сентября в интервью "Парламентской газете"
"Пока что буду заниматься подготовкой к возвращению обратно в зону СВО. А в остальном — буду работать по соглашению и во взаимодействии с губернатором Запорожской области. Есть некоторые крупные проекты, которые очень хорошо было бы реализовать. Например, нужно перевести всех жителей региона в то же информационное поле, в котором живет вся остальная Россия. <...> Надо рассмотреть разные варианты помощи людям, которые находятся под обстрелами. Организацию новых рабочих мест, запуск в эксплуатацию промышленных предприятий, которые сейчас вынужденно простаивают. Работы очень много", - перечислил он.
Рогозин заверил, что скоро вернется на фронт.

"Я же говорю — я скоро вернусь. Закончу только формальные вопросы, сменю костюм на более привычную для себя камуфляжную форму и поеду", - сказал политик.

Рогозин 15 июля покинул пост главы "Роскосмоса", чтобы отправиться в зону боевых действий. В ноябре Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации. В декабре его ранили во время обстрела ресторана, в котором он праздновал свой день рождения.
Визит вице-премьера РФ Д. Рогозина в Сирию - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
23 сентября, 17:53
Рогозин стал сенатором от Запорожской областиРуководитель подразделения „Царские волки“, бывший глава „Роскосмоса“, Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом он написал 23 сентября в своём телеграм-канале
 
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