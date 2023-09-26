https://ukraina.ru/20230926/1049697248.html
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской - 26.09.2023 Украина.ру
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской
Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине, передает 26 сентября rp.pl со ссылкой на источники
2023-09-26T12:44
2023-09-26T12:44
2023-09-26T12:44
ракеты
польша
зарубежье
украина
следователи
новости
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"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.Там отмечается, что следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека. Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.
https://ukraina.ru/20221122/1041081311.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ракеты, польша, зарубежье, украина, следователи, новости
ракеты, Польша, Зарубежье, Украина, следователи, Новости
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской
Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине, передает 26 сентября rp.pl со ссылкой на источники
"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.
Там отмечается, что следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.
Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.
Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.
Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.
При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.