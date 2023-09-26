https://ukraina.ru/20230926/1049697248.html

Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской

Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской - 26.09.2023 Украина.ру

Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской

Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине, передает 26 сентября rp.pl со ссылкой на источники

2023-09-26T12:44

2023-09-26T12:44

2023-09-26T12:44

ракеты

польша

зарубежье

украина

следователи

новости

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"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.Там отмечается, что следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека. Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.

https://ukraina.ru/20221122/1041081311.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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ракеты, польша, зарубежье, украина, следователи, новости