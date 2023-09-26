Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской - 26.09.2023 Украина.ру
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Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской - 26.09.2023 Украина.ру
Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской
Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине, передает 26 сентября rp.pl со ссылкой на источники
2023-09-26T12:44
2023-09-26T12:44
ракеты
польша
зарубежье
украина
следователи
новости
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"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.Там отмечается, что следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека. Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии. При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.
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ракеты, польша, зарубежье, украина, следователи, новости
ракеты, Польша, Зарубежье, Украина, следователи, Новости

Убившая польских фермеров ракета оказалась украинской

12:44 26.09.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Польские следователи считают, что упавшая на территории страны и убившая двух фермеров ракета принадлежала Украине, передает 26 сентября rp.pl со ссылкой на источники
"Это украинская ракета ПВО взорвалась в Пшеводове и убила двух человек", - говорится в материале.
Там отмечается, что следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.
Никаких подробностей дела генеральная прокуратура Польши не приводит, ссылаясь на засекреченность всех действий. Теперь польские правоохранители передали Киеву соответствующий запрос о правовой помощи и ждут ответа на него.
Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.
Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.
При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.
- РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября 2022, 09:56
В США рассказали о безответственности Польши после инцидента с украинской ракетойПервоначальное заявление польских властей о том, что упавшая на территории страны украинская ракета С-300 была "скорее всего" российской, может рассматриваться как самое безответственное предположение за всё время конфликта на Украине. Такое мнение содержится в статье, опубликованной 22 ноября в американской газете The American Conservative
 
ракетыПольшаЗарубежьеУкраинаследователиНовости
 
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