Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко в честь своего дня рождения отправил несколько грузовиков на фронт. Соответствующее видео 26 сентября он выложил в своем Телеграм-канале
"Лучший подарок на день рождения – наша техника на Востоке!" - написал он.
"На Украине же законом запрещено демонстрировать технику и вообще все, что связано с военкой. Порошенко осудят? Или?", "Порох не унимается, все пытается показать, какой он умница. Только кровь с рук не смоешь", - отреагировали пользователи сети.
© Петр Порошенко/Телеграм
© Петр Порошенко/Телеграм
Порошенко регулярно хвастается тем, что ремонтирует технику для солдат ВСУ. Одно из последних сообщений подобного рода появилось в СМИ в августе.
Между тем, эксперты обращают внимание на то, что сам Порошенко не вкладывается в это материально, а всю работу делают волонтеры. При этом пользователи сети замечали, что визиты Порошенко, как будто приносят неудачу ВСУ и после приезда бывшего президента украинские военные теряют позиции.
Во вторник, 26 сентября, бывшему президенту Украины и олигарху Петру Порошенко исполнилось 58 лет. Он родился городе Болграде Одесской области Украинской ССР.
До избрания президентом Украины в мае 2014 года, он был известен как депутат Верховной Рады и олигарх, сколотивший состояние на сети шоколадных фабрик.
По данным на 2016 год Порошенко занимал 6-е место в списке самых богатых людей Украины по версии украинского издания Forbes с капиталом 858 млн долларов.
При этом в парламенте страны Порошенко дали прозвище "туфель", которое, как говорят коллеги политика, отражает его жадность и скупость, ведь Порошенко всегда ходит в старой стоптанной обуви.
"Он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя – выжженное поле, ему некому подсказать", - сказал как-то депутат Рады Михаил Добкин, добавив, что жадность у Порошенко "паталогическая".
Сам же экс-президент Украины много раз хвастался СМИ, что имеет статус кандидата в мастера спорта по дзюдо, увлекается теннисом, литературой на английском языке и живописью.
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