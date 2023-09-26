Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины - 26.09.2023 Украина.ру
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Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины
Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины - 26.09.2023 Украина.ру
Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко в честь своего дня рождения отправил несколько грузовиков на фронт. Соответствующее видео 26 сентября он выложил в своем Телеграм-канале
2023-09-26T12:04
2023-09-26T12:04
новости
петр порошенко
день рождения
украина
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"На Украине же законом запрещено демонстрировать технику и вообще все, что связано с военкой. Порошенко осудят? Или?", "Порох не унимается, все пытается показать, какой он умница. Только кровь с рук не смоешь", - отреагировали пользователи сети.Порошенко регулярно хвастается тем, что ремонтирует технику для солдат ВСУ. Одно из последних сообщений подобного рода появилось в СМИ в августе. Между тем, эксперты обращают внимание на то, что сам Порошенко не вкладывается в это материально, а всю работу делают волонтеры. При этом пользователи сети замечали, что визиты Порошенко, как будто приносят неудачу ВСУ и после приезда бывшего президента украинские военные теряют позиции.Во вторник, 26 сентября, бывшему президенту Украины и олигарху Петру Порошенко исполнилось 58 лет. Он родился городе Болграде Одесской области Украинской ССР.До избрания президентом Украины в мае 2014 года, он был известен как депутат Верховной Рады и олигарх, сколотивший состояние на сети шоколадных фабрик.По данным на 2016 год Порошенко занимал 6-е место в списке самых богатых людей Украины по версии украинского издания Forbes с капиталом 858 млн долларов.При этом в парламенте страны Порошенко дали прозвище "туфель", которое, как говорят коллеги политика, отражает его жадность и скупость, ведь Порошенко всегда ходит в старой стоптанной обуви."Он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя – выжженное поле, ему некому подсказать", - сказал как-то депутат Рады Михаил Добкин, добавив, что жадность у Порошенко "паталогическая".Сам же экс-президент Украины много раз хвастался СМИ, что имеет статус кандидата в мастера спорта по дзюдо, увлекается теннисом, литературой на английском языке и живописью.
https://ukraina.ru/20230926/1049689670.html
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Новости
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новости, петр порошенко, день рождения, украина
Новости, Петр Порошенко, день рождения, Украина

Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины

12:04 26.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
- РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Экс-президент Украины Петр Порошенко в честь своего дня рождения отправил несколько грузовиков на фронт. Соответствующее видео 26 сентября он выложил в своем Телеграм-канале
"Лучший подарок на день рождения – наша техника на Востоке!" - написал он.
"На Украине же законом запрещено демонстрировать технику и вообще все, что связано с военкой. Порошенко осудят? Или?", "Порох не унимается, все пытается показать, какой он умница. Только кровь с рук не смоешь", - отреагировали пользователи сети.
© Петр Порошенко/Телеграм
© Петр Порошенко/Телеграм
Порошенко регулярно хвастается тем, что ремонтирует технику для солдат ВСУ. Одно из последних сообщений подобного рода появилось в СМИ в августе.
Между тем, эксперты обращают внимание на то, что сам Порошенко не вкладывается в это материально, а всю работу делают волонтеры. При этом пользователи сети замечали, что визиты Порошенко, как будто приносят неудачу ВСУ и после приезда бывшего президента украинские военные теряют позиции.
Во вторник, 26 сентября, бывшему президенту Украины и олигарху Петру Порошенко исполнилось 58 лет. Он родился городе Болграде Одесской области Украинской ССР.
До избрания президентом Украины в мае 2014 года, он был известен как депутат Верховной Рады и олигарх, сколотивший состояние на сети шоколадных фабрик.
По данным на 2016 год Порошенко занимал 6-е место в списке самых богатых людей Украины по версии украинского издания Forbes с капиталом 858 млн долларов.
При этом в парламенте страны Порошенко дали прозвище "туфель", которое, как говорят коллеги политика, отражает его жадность и скупость, ведь Порошенко всегда ходит в старой стоптанной обуви.
"Он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя – выжженное поле, ему некому подсказать", - сказал как-то депутат Рады Михаил Добкин, добавив, что жадность у Порошенко "паталогическая".
Сам же экс-президент Украины много раз хвастался СМИ, что имеет статус кандидата в мастера спорта по дзюдо, увлекается теннисом, литературой на английском языке и живописью.
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
09:35
Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперацииВооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении
 
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