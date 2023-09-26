https://ukraina.ru/20230926/1049696652.html

Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины

Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины - 26.09.2023 Украина.ру

Порошенко поздравил себя с днем рождения, нарушив закон Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко в честь своего дня рождения отправил несколько грузовиков на фронт. Соответствующее видео 26 сентября он выложил в своем Телеграм-канале

2023-09-26T12:04

2023-09-26T12:04

2023-09-26T12:04

новости

петр порошенко

день рождения

украина

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"На Украине же законом запрещено демонстрировать технику и вообще все, что связано с военкой. Порошенко осудят? Или?", "Порох не унимается, все пытается показать, какой он умница. Только кровь с рук не смоешь", - отреагировали пользователи сети.Порошенко регулярно хвастается тем, что ремонтирует технику для солдат ВСУ. Одно из последних сообщений подобного рода появилось в СМИ в августе. Между тем, эксперты обращают внимание на то, что сам Порошенко не вкладывается в это материально, а всю работу делают волонтеры. При этом пользователи сети замечали, что визиты Порошенко, как будто приносят неудачу ВСУ и после приезда бывшего президента украинские военные теряют позиции.Во вторник, 26 сентября, бывшему президенту Украины и олигарху Петру Порошенко исполнилось 58 лет. Он родился городе Болграде Одесской области Украинской ССР.До избрания президентом Украины в мае 2014 года, он был известен как депутат Верховной Рады и олигарх, сколотивший состояние на сети шоколадных фабрик.По данным на 2016 год Порошенко занимал 6-е место в списке самых богатых людей Украины по версии украинского издания Forbes с капиталом 858 млн долларов.При этом в парламенте страны Порошенко дали прозвище "туфель", которое, как говорят коллеги политика, отражает его жадность и скупость, ведь Порошенко всегда ходит в старой стоптанной обуви."Он экономит на всем, в том числе на команде. Вокруг себя – выжженное поле, ему некому подсказать", - сказал как-то депутат Рады Михаил Добкин, добавив, что жадность у Порошенко "паталогическая".Сам же экс-президент Украины много раз хвастался СМИ, что имеет статус кандидата в мастера спорта по дзюдо, увлекается теннисом, литературой на английском языке и живописью.

https://ukraina.ru/20230926/1049689670.html

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новости, петр порошенко, день рождения, украина