https://ukraina.ru/20230926/1049694961.html

Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин

Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин - 26.09.2023 Украина.ру

Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию

2023-09-26T11:10

2023-09-26T11:10

2023-09-26T11:10

новости

андрей кошкин

украина

наступление

всу

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00:47 - Ждать ли принципиальных изменений на фронте?04:57 - Кому нужен Зеленский на новый президентский срок?06:45 - О танке Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО;09:33 - Мобилизационный ресурс Украины и ограничение во времени:12:33 - Прогнозы на осенне-зимнюю кампанию и контрнаступление ВС РФ;15:18 - Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

https://ukraina.ru/20230926/1049693376.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей кошкин, украина, наступление, всу