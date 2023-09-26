Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию
00:47 - Ждать ли принципиальных изменений на фронте?
04:57 - Кому нужен Зеленский на новый президентский срок?
06:45 - О танке Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО;
09:33 - Мобилизационный ресурс Украины и ограничение во времени:
12:33 - Прогнозы на осенне-зимнюю кампанию и контрнаступление ВС РФ;
15:18 - Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.