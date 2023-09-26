Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин - 26.09.2023 Украина.ру
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Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин
Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин - 26.09.2023 Украина.ру
Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию
2023-09-26T11:10
2023-09-26T11:10
новости
андрей кошкин
украина
наступление
всу
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00:47 - Ждать ли принципиальных изменений на фронте?04:57 - Кому нужен Зеленский на новый президентский срок?06:45 - О танке Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО;09:33 - Мобилизационный ресурс Украины и ограничение во времени:12:33 - Прогнозы на осенне-зимнюю кампанию и контрнаступление ВС РФ;15:18 - Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, андрей кошкин, украина, наступление, всу
Новости, Андрей Кошкин, Украина, наступление, ВСУ

Когда Украина снова пойдёт в наступление и сколько ещё людей мобилизуют в ВСУ - Кошкин

11:10 26.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с уничтожением российскими военными танка Leopard с немецким экипажем внутри, а также дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию
00:47 - Ждать ли принципиальных изменений на фронте?
04:57 - Кому нужен Зеленский на новый президентский срок?
06:45 - О танке Leopard с экипажем из бундесвера в зоне СВО;
09:33 - Мобилизационный ресурс Украины и ограничение во времени:
12:33 - Прогнозы на осенне-зимнюю кампанию и контрнаступление ВС РФ;
15:18 - Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
10:37
Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с РоссиейСекретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией
 
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