https://ukraina.ru/20230926/1049693707.html

"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца

"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца - 26.09.2023 Украина.ру

"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца

Спикер Палаты общин Канады должен уйти в отставку после приглашения в парламент участника дивизии СС "Галичина", заявил 26 сентября замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью PAP

2023-09-26T10:48

2023-09-26T10:48

2023-09-26T10:48

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аркадиуш мулярчик

канада

дивизия сс "галичина"

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Мулярчик пояснил это тем, что "солдаты Waffen SS были одними из самых преступных немецких подразделений, совершали массовые военные преступления – прежде всего, против поляков и евреев – и проявляли варварство".Всё это говорит о том, что неурегулированные исторические вопросы в истории Украины будут постоянно отражаться на серьезных проблемах в интерпретации украинской истории, отметил замглавы МИД.По его оценке, это "абсолютно фатальная ситуация, доказывающая, что неспособность отчитаться за собственную историю, за преступления в собственной истории, приводит потом к таким большим дипломатическим и политическим скандалам".На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.

https://ukraina.ru/20230925/1049686846.html

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новости, польша, зарубежье, мид, аркадиуш мулярчик, канада, дивизия сс "галичина"