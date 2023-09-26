"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца - 26.09.2023 Украина.ру
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"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца
"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца - 26.09.2023 Украина.ру
"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца
Спикер Палаты общин Канады должен уйти в отставку после приглашения в парламент участника дивизии СС "Галичина", заявил 26 сентября замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью PAP
2023-09-26T10:48
2023-09-26T10:48
новости
польша
зарубежье
мид
аркадиуш мулярчик
канада
дивизия сс "галичина"
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Мулярчик пояснил это тем, что "солдаты Waffen SS были одними из самых преступных немецких подразделений, совершали массовые военные преступления – прежде всего, против поляков и евреев – и проявляли варварство".Всё это говорит о том, что неурегулированные исторические вопросы в истории Украины будут постоянно отражаться на серьезных проблемах в интерпретации украинской истории, отметил замглавы МИД.По его оценке, это "абсолютно фатальная ситуация, доказывающая, что неспособность отчитаться за собственную историю, за преступления в собственной истории, приводит потом к таким большим дипломатическим и политическим скандалам".На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении."Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
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новости, польша, зарубежье, мид, аркадиуш мулярчик, канада, дивизия сс "галичина"
Новости, Польша, Зарубежье, МИД, Аркадиуш Мулярчик, Канада, Дивизия СС "Галичина"

"Большой позор": в МИД Польши потребовали отставки канадского спикера, чествовавшего эсэсовца

10:48 26.09.2023
 
© Twitter / MSZ_RPАркадиуш Мулярчик
Аркадиуш Мулярчик - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Twitter / MSZ_RP
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Спикер Палаты общин Канады должен уйти в отставку после приглашения в парламент участника дивизии СС "Галичина", заявил 26 сентября замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в интервью PAP
"Это большой позор для спикера Палаты общин, недостаток проницательности, недостаток знания истории и недостаток усердия. И я считаю, что при такой большой дискредитации должна быть отставка с поста спикера палаты" – заявил замминистра.
Мулярчик пояснил это тем, что "солдаты Waffen SS были одними из самых преступных немецких подразделений, совершали массовые военные преступления – прежде всего, против поляков и евреев – и проявляли варварство".
"И сегодня отсутствие однозначного осуждения этих людей и в то же время героизация и прославления их является большой дискредитацией", - сказал Муларчик.
Всё это говорит о том, что неурегулированные исторические вопросы в истории Украины будут постоянно отражаться на серьезных проблемах в интерпретации украинской истории, отметил замглавы МИД.
По его оценке, это "абсолютно фатальная ситуация, доказывающая, что неспособность отчитаться за собственную историю, за преступления в собственной истории, приводит потом к таким большим дипломатическим и политическим скандалам".
На пятничное заседание Канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Прозже премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Рота признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своем решении.
"Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев", - прокомментировал произошедшее посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Вчера, 22:06
"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандаломАмериканский визит Владимира Зеленского не принес ему значительных политических дивидендов, на которые рассчитывало украинского руководство. В то же время эту поездку сопровождали разнообразные скандалы, которые надолго запомнятся американской публике, позволяя ей по-новому взглянуть на главного украинского политика
 
НовостиПольшаЗарубежьеМИДАркадиуш МулярчикКанадаДивизия СС "Галичина"
 
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