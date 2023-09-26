Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - 26.09.2023 Украина.ру
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Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - 26.09.2023 Украина.ру
Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией
2023-09-26T10:37
2023-09-26T10:37
нато
россия
алексей данилов
снбо
новости
конфликт
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"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом журналистам британского издания The Times сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.
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нато, россия, алексей данилов, снбо, новости, конфликт
НАТО, Россия, Алексей Данилов, СНБО, Новости, конфликт

Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

10:37 26.09.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией
"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.
Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом журналистам британского издания The Times сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Вчера, 17:32
Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войныКиевский режим и коллективный Запад исходят из того, что рядовые украинцы - это просто пушечное мясо, расходный материал. Но этот материал уже близок к исчерпанию, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов
 
НАТОРоссияАлексей ДаниловСНБОНовостиконфликт
 
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