https://ukraina.ru/20230926/1049693376.html

Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией - 26.09.2023 Украина.ру

Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией

2023-09-26T10:37

2023-09-26T10:37

2023-09-26T10:37

нато

россия

алексей данилов

снбо

новости

конфликт

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"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом журналистам британского издания The Times сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230925/1049678749.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, алексей данилов, снбо, новости, конфликт