Данилов посетовал на нежелание стран НАТО вступать в конфликт с Россией
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 26 сентября в интервью испанской газете ABC посетовал на отсутствие желания у стран НАТО вступать в вооруженный конфликт с Россией
"Есть ли у стран НАТО сильное желание воевать с Россией? Я этого не вижу", - заявил Данилов.
Россия превосходит западные страны в производстве военной промышленности в семь раз. Об этом журналистам британского издания The Times сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон. Он также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества артиллерийских снарядов для того, чтоб поддерживать темпы контрнаступления.
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