https://ukraina.ru/20230926/1049689670.html

Активная оборона и наступательные действия. Анализ того, что происходит в зоне спецоперации

Активная оборона и наступательные действия. Анализ того, что происходит в зоне спецоперации - 26.09.2023 Украина.ру

Активная оборона и наступательные действия. Анализ того, что происходит в зоне спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении.

2023-09-26T09:35

2023-09-26T09:35

2023-09-26T09:35

эксклюзив

чвк "вагнер"

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контрнаступление

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Как сообщают некоторые Telegram-каналы ВСУ перебросили свыше шести тысяч боевиков под Херсон, чтобы попытаться на этом направлении провести наступление и добраться до Крыма через Днепр. Основной состав группировки — подразделения морской пехоты ВМСУ, которые усилены 46 танками, 223 боевыми бронемашинами и восемью артиллерийскими установками.Предполагается, что одновременно может начаться удар на Ореховском участке фронта, а также десантные операции со стороны Черного моря. Не оставляют ВСУ и планов продвижения на рубеже Работино и Вербовое в Запорожье. "Бред сивой кобылы", на мой взгляд, так можно коротко охарактеризовать украинские планы. Ни в Запорожье, ни в направлении Артёмовска вариантов у ВСУ совсем нет, это очевидно после многократных и безуспешных попыток прорвать российскую оборону. С Херсонским направлением вообще без вариантов, там выстроены мощные рубежи обороны, которые украинской армии пройти точно невозможно. С моря они тоже пытались, закончилось тем, что все десантные катера просто потопили, не дав им приблизиться к берегу.Донецкое направление. Здесь подразделения группировки войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое. Также на этом направлении в течение суток были отражены атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселого. Здесь российские войска, используя результаты огневого поражения противника, смогли улучшить своё тактическое положение. Потери противника составили до 305 военнослужащих, были подбиты две боевые бронемашины, семь автомобилей, и американская гаубица М777.Запорожское направление. Одним из основных мест для нанесения ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем стало Работино. Здесь огневое поражение наносилось по скоплению живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ. За сутки здесь уничтожено до 35 украинских военнослужащих, БМП и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены САУ М109 Paladin, два орудия Д-30, САУ "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".Примечателен и тот факт, что на Западе уже весьма скептически относятся к тому, что украинская армия способна развивать наступление на этих направлениях, теряя при этом натовскую технику и вооружение. К примеру, два "редких" шведских танка, как называет Strv 122, переданные Стокгольмом в рамках военной помощи Киеву, констатирует Forbes, были выведены из строя российскими войсками. Издание отмечает, что украинская 21-я механизированная бригада "внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену. Журналисты отмечают, что российские военные поразили шведские танки, которые являются аналогами немецкого Leopard, с помощью беспилотников. Повреждения оказались столь серьезными, что подбитые танки придется отправить на ремонт в Польшу, что займёт не менее полугода.Шведские танки Strv 122 считаются на данный момент самыми лучшими на вооружении ВСУ, они превосходят по бронированию немецкие Leopard 1A5. Впрочем, это не помешало их поразить при первом появлении на поле боя. "Шведов" побили точно так же, как и десяток "немцев".На Купянско-Харьковском направлении ВС РФ ведут наступательные действия, которые еще пока не стоит относить к широкомасштабным. Накануне российская авиация и реактивные системы залпового огня уничтожили вражеские переправы через реку Жеребец в районах населенных пунктов Невское и Макеевка, и мост через реку Оскол в районе Купянска. Методичные огневые удары именно по переправам свидетельствуют о намерении лишить ВСУ возможности пополнять людские резервы и снабжать боеприпасами плацдармы на левом берегу реки Жеребец и Оскол.Бои на Купянском направлении находятся, на первый взгляд, в легкой тени в сравнении с ожесточенными схватками на Запорожском участке линии боевого соприкосновения (ЛБС). Хотя, по мнению экспертов, именно на северном фасе этой линии для ВСУ кроется самая большая опасность. Сейчас российская армия, словно жернова мельницы, перемалывает штурмовые подразделения украинской армии и наемников на левом берегу реки Оскол в районах Синьковки и Петропавловки. Эксперты стали часто упоминать о "котле".Украинский генерал Сырский пока еще держит свои подразделения на левом берегу Оскола, напротив Купянска, обороняет Петропавловку. Но тенденция хорошо видна: российская артиллерия и авиация день и ночь громят переправы, мешая ротации личного состава и подвозу боеприпасов. И если Сырский не отведет войска на правый берег, им гарантировано окружение.Если говорить о более широком участке возможного российского удара, то следует рассматривать линию от Купянска до Красного Лимана. Западные источники с беспокойством озвучивают цифры российской группировки войск в 100 тысяч военнослужащих. Реальную численность наших войск на этом участке знает только Министерство обороны России. О сроках и масштабах российского наступления говорить бесперспективно, на мой взгляд, оно зависит от решений Генштаба. Но можно сказать точно, что оно состоится, и погода: дождь, снег, распутица, о которой постоянно говорят, на это никак не повлияют. Впервые приходится слышать, чтобы российская армия была зависима от погоды. Удар вполне может быть нанесен по двум сходящимся направлениям в обход Купянска и в направлении Изюма. Осень многое покажет.Противник пытается регулярно "кошмарить" приграничные регионы, в первую очередь, Белгородскую, Курскую, Брянскую области. Использует преимущественно беспилотники и дроны-камикадзе, а также ствольную артиллерию, минометы, РСЗО.Цель одна- оттянуть наши боеспособные части с других направлений и стабилизировать линию фронта на некоторых участках и укрепить оборону на Харьковском направлении.ВС РФ стали регулярно применять высокоточные вооружения по промзоне Харькова. Зачем поражать цели именно в этом районе? Речь идёт о поражении одного из цехов Харьковского бронетанкового завода на северо-востоке города. Это не первый прилёт высокоточного оружия по территории, где проводится ремонт боевой техники ВСУ. Удары по промзоне в этом месте наносились и раньше, однако на территории завода площадью 1,2 кв. км находится несколько десятков цехов (в том числе большой площади), куда можно перенести ремонт техники. По оперативной информации на завод для ремонта поступали повреждённые в боях танки Т-64 и Т-72 ВСУ, которые были уничтожены в ходе ракетного удара.Как и в случае с ударом по аэродрому в Кривом Роге, первое, что бросается в глаза, — это фактическое отсутствие системы ПВО над стратегически важным для ВСУ объектом. От места поражения цеха в Харькове до границы с Россией чуть более 30 км, что позволяет использовать для объективного контроля попаданий большое количество разведывательных БПЛА. Кроме того, и аэродром, и цеха Харьковского бронетанкового завода являются действующими военными объектами, функционирование которых после нанесения удара почти наверняка было если не нарушено, то затруднено и совершенно точно — скомпрометировано.Несмотря на многочисленные попадания и потерю дорогостоящего ремонтного оборудования (как и самих танков и другой техники), ВСУ не торопятся покидать эти территории. Харьков — едва ли не единственный крупный город в непосредственной близости от линии фронта, минимум на треть состоящий из промзон. Бронетанковый завод — не единственная производственная площадка с большим количеством зданий и давно работающей инфраструктурой вроде промышленного электропитания, газоснабжения и многоуровневых сооружений для защиты от ударов.Кроме того, в Харькове и ближайших пригородах находится не менее пяти крупных узловых железнодорожных станций, используя которые можно скрытно перебрасывать технику для ремонта. Кроме того, Харьковский бронетанковый завод специализируется на капитальных ремонтах и модернизации танков Т-64, Т-80, Т-72, для чего имеет всё необходимое оборудование.У многих возникают вопросы: "Если Харьков в зоне поражения ракет, почему не уничтожить все цеха?" Вся промзона Харькова, особенно оборонные предприятия, построена во времена СССР. Нормы проектирования в те времена рассчитывались таким образом, чтобы завод или фабрика, выполняющие оборонные заказы, могли сохранять работоспособность при нанесении по ним сильных ударов. Предприятий с таким запасом прочности, безопасности основных ключевых коммуникаций, большим количеством резервных линий и набором промышленного оборудования одновременно на Украине немного, поэтому отказ от использования территории ХБЗ и Харькова как производственной площадки в принципе, скорее всего, не будет рассматриваться даже под угрозой нанесения ракетных ударов. Это говорит о том, что удары по промзоне города будут продолжаться и дальше. Многое зависит от логистики, которая в силу перечисленных обстоятельств, ещё окончательно не нарушена.И еще одна примечательная особенность, на которую обратили внимание эксперты и блогеры. Принимавшие участие в освобождении Артемовска и Попасной бойцы ЧВК "Вагнер" одним своим названием внушали ужас украинским националистам. Сейчас такая военизированная структура в зоне проведения СВО не числится. Часть "музыкантов" подписали контракты с Минобороны РФ и являются российскими военнослужащими, часть перебралась в Белоруссию, где они стали инструкторами, часть занимается охранными функциями в ряде африканских стран. Сейчас "тень" "Вагнера" появилась на Херсонском направлении.Среди военнослужащих добровольческих отрядов на Херсонском направлении появились бойцы с шевронами "Вагнера". Однако и здесь не идет речь о возрождении ЧВК — бывшие "музыканты" проходят отбор в Союзе добровольцев Донбасса и вливаются в состав уже действующих подразделений российской армии. В некоторых из них бойцов со старыми шевронами достаточно много, что позволило предположить о возобновлении бывшей структуры. Однако это не соответствует действительности.Многие из бывших "музыкантов", которые оказались не у дел после расформирования, приняли самостоятельное решение, чтобы записаться в добровольцы. У них отличный боевой опыт, богатая практика штурмовых действий, поэтому их охотно берут в добровольческие отряды. Естественно, что после соответствующей проверки. Они являются российскими военнослужащими. Появление бывших „вагнеровцев “на Херсонском направлении, где российская армия ведет пока оборонительные действия, наталкивает на мысль, что ситуация на этом направлении также может измениться. Понятно, что планы Генштаба являются секретными, но концентрация бойцов, которые умеют вести наступательные действия, как минимум сможет отвлечь силы противника с других направлений. Уже сейчас на Украине раздувают тему наступления „оркестрантов “, которых украинские военнослужащие откровенно боятся.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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эксклюзив, чвк "вагнер", украина, всу, вс рф, харьков, запорожье, танки, контрнаступление