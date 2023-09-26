https://ukraina.ru/20230926/1049662859.html

Как "Кисуля" Ингебора Даупкунайте из "Интердевочек" тоже стала "шпротой". И почему они хотят вернуться

Как "Кисуля" Ингебора Даупкунайте из "Интердевочек" тоже стала "шпротой". И почему они хотят вернуться - 26.09.2023 Украина.ру

Как "Кисуля" Ингебора Даупкунайте из "Интердевочек" тоже стала "шпротой". И почему они хотят вернуться

Помните Кисулю из "фильма времён перестройки - "Интердевочки"? Роль Кисули, девушки очень лёгкого поведения и подловатую по характеру, сыграла тогда литовская актриса Ингеборга Дапкунайте.

2023-09-26T04:14

2023-09-26T04:14

2023-09-26T04:15

эксклюзив

шоу-бизнес

агутин

россия

предательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049664352_0:264:2786:1831_1920x0_80_0_0_b3a627ac043290036524d43538226b8e.jpg

Теперь Дапкунайте играет лесбиянку. В зарубежном сериале, под названием "Оккупированные".Как Россия "напала" на бедную НорвегиюЗанятная трансформация, в духе времени.Ингеборга играет посла России в Норвегии.Весь сериал посол России - Ингеборга Дапкунайте - борется за лесбийскую "любовь" к другой героине сериала. И заодно, конечно, участвует в сюжетных поворотах.А сюжет!Норвегия якобы изобрела чистый возобновляемый источник энергии. Но Россия не хочет, чтобы Евросоюз отказался от ископаемого топлива. И ... оккупирует Норвегию.Лихо закручено, ничего не скажешь.Как удачно авторы смогли объединить основные темы сегодняшней политической повестки западного мира: борьба за "экологию", ненависть и страх перед Россией, и конечно же, ЛГБТ.Не успели, правда, ввести в сюжетную линию про трансгендеров. Но Ингеборга, нет сомнений, сыграла бы блестяще и трансгендера.Сценарий сериала написал известнейший норвежский писатель Ю Несбё. Это самый успешный норвежский писатель за всю историю Норвегии.Сериал снят за баснословные для Норвегии деньги и является самым дорогим для Норвегии фильмом. Он продан в десятки стран мира.Зачем эта глупость и трэш тиражируется?Формируют общественное мнение. Показывают русских "оккупантами." Переписывают историю.Представляют маленькую, но очень умную Норвегию жертвой "страшных русских".Это пример чистой, беспримесной пропаганды. Вот так это делается. Прямо и очень топорно.Норвегия и ГерманияИнтересно, а сняли ли в Норвегии сериал "Оккупированные" про гитлеровскую Германию? Это было бы значительно логичнее.Датско-норвежская операция продолжалась 32 дня. Это был очередной блицкриг Гитлера. Норвегия сопротивлялась: потопили крейсер "Блюхер" и защитили своего короля в небольшой перестрелке. Королевская семья успела уехать. Вообще же почти всё своё вооружение Норвегия потеряла в первый же день вторжения.С апреля 1940 года по май 1945 Норвегия, как считается, была оккупирована фашистской Германией. На самом деле, в Норвегии было быстро создано прогерманское правительство. Норвежцев Гитлер рассматривал как родственный "нордический арийский народ", с которыми вместе германцы будут управлять миром.Поэтому все происходило довольно мирно. Норвежские предприятия успешно выполняли заказы Вермахта. Норвежские журналисты участвовали в ведении нацистской пропаганды. Даже знаменитый писатель Кнут Гамсун участвовал.Норвежская полиция успешно выполняла задание рейхскомиссариата. Норвежский Легион отправился в 1942 на Ленинградский фронт.Вот так проходила реальная оккупация гитлеровской Германией Норвегии. На самом деле, это было очень похоже на слияние и дружбу двух "арийских" государств.Но мощного сериала на эту тему, разумеется, не снимали. Зато пропагандистская агитка есть, с Дапкунайте в главной роли.Почему она посчитала нормальным сниматься в этом фильме? Вопрос риторический. Дапкунайте сыграет что угодно и кого угодно. Интердевочку, жену комдива Котова Марусю в "Утомлённых солнцем". Посла - лесбиянку. Наверняка, она даже гордится этой ролью."Мне нет оправдания"А что же Дапкунайте сейчас? Актриса все последние годы продолжала работать и процветать в России. Она снималась здесь в сериалах, вела телепередачи, кинофестивали.Её друзья на ТВ и в киноиндустрии "не заметили" съёмок в дешёвой пропагандистской антироссийской поделке.А вот после начала СВО Дапкунайте, конечно, написала, как сожалеет о том, что не уехала из России раньше, после присоединения Крыма. "Я совершила ошибку, и мне нет оправдания", - писала Дапкунайте весной 2022-го."Я всегда чувствовала себя в России гостем. Я часто снималась в России, но это была своего рода эмиграция ". Хе-хе. Бедняга!Кстати, Ингеборга - гражданка России, и у неё здесь есть не только квартира в Москве, но и дом в элитном поселке на Новой Риге.В 2016 Дапкунайте отлично чувствовала себя на Кинотавре в Сочи.В 2019 получила благодарность президента России за заслуги в развитии культуры и искусства."Свалила ещё одна шпрота! Жрала с наших рук," - прокомментировал отъезд Дапкунайте Иван Охлобыстин."Всё, что я говорю, не имеет значения!"Летом 2023 года она уже говорит по другому."Всё меняется. То, что я говорю сегодня, не имеет значения", - легко поворачивает Дапкунайте в другую сторону и намекает, что может и вернуться в Москву.Сейчас Ингеборга проживает в Брюсселе. Там она - просто ещё одна литовская эмигрантка. А в России у нее была престижная работа и в театре, и на телевидении - она была ведущей нескольких передач.Что ж, пришла пора возвращаться в Москву? В роли кого мы увидим улыбчивую актрису, которая так легко поворачивается на 180 градусов?Мы увидим её в роли ведущей телепередачи? Или в кино?"Фальш с её стороны была всё это время. Есть и другие люди, которые стыдятся того, что они русские, - говорит актер Добронравов. - У меня, собственно, вопрос: почему вы ещё здесь? Всё просто объясняется: люди в России зарабатывают очень большие деньги. А тратят за границей!"Особенно это касается прибалтийских "шпрот". Все зарабатывали в России, потом сказали, что ни СССР, ни Россия не дали им ничего хорошего. Дапкунайте, как и её коллеги, оправдала снос памятников Пушкину. Ругала, как могла, Советский союз. Теперь передумала.Ларчик открывается очень просто.Большой просчёт "перебежчиков" был в том, что весной 2022 все они думали, что Россия не выстоит. "Великий Запад" введёт санкции, и всё. А у них на этом пресловутом Западе - дома, счета.Но все произошло по другому, и они начинают задумываться.И вот они возвращаются!Вы заметили, как начинается ручеёк "возвращенцев"?Вот журналист и писатель, иноагент Дмитрий Быков сказал, что собирается в Россию.Он заявил: мне надо лечить диабет, а я гражданин России. "У меня есть полис, и я имею право на медицинские услуги."Конечно, ведь лечение в США будет стоить баснословных денег.Намекают на то, что хотят вернуться, иноагент Земфира и её супруга (супруг?) Рената Литвинова.Даже Света Лобода, которой запрещён въезд в Россию на 50 лет, хочет вернуться. Её последнее выступление было в Казахстане, она рекламировала шаурму. Да, она получила большие деньги. Но это уже далеко не тот уровень, который был раньше у Светланы Лободы.Тихо-мирно приехал на корпоратив в Россию Валерий Леонтьев. Он был самый "умный", сказал в феврале 2022, что едет лечиться в США, и более ни слова. Но 3,5 миллиона рублей за выступление заставили его забыть о проклятом недуге.Спокойно гастролируют по стране Агутин и Варум. Восемь лет они не замечали ударов Украины по мирным городам Донбасса. Пели песни, шутили, устраивали музыкальные шоу на ТВ. В феврале 2022 они оба требовали: "прекратить этот ад"!Да, все иноагенты и просто несогласные имеют право вернуться на родину, жить и зарабатывать здесь.Пока что. Есть такое ощущение, что относительно добродушное отношение российского государства к иноагентам может закончиться.Недавно иноагенты лишились в России авторских отчислений от своих произведений. Наконец-то!Известный ведущий кулинарных передач, иноагент Макаревич, проживающий ныне в Израиле, от этого пребывает в бешенстве. Готовится подавать на Россию в суд.И это его ещё пенсии в 55 тысяч рублей не лишили. И звания "народного". Ни от каких званий и денег от "проклятой России" иноагент, понятное дело, сам не отказался.Поэтому и начинает беспокоиться Дапкунайте. "Никогда не говори "никогда"! - лучезарно улыбается звезда "Интердевочек" и бежит за билетами "Брюссель - Москва".И Дапкунайте, и её коллеги опять готовы на любую роль! И не где-нибудь, а только в России.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, шоу-бизнес, агутин, россия, предательство