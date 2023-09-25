Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО - 25.09.2023 Украина.ру
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Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО
Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО - 25.09.2023 Украина.ру
Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО
Премьер-министр Венгрии считает, что безопасности Швеции ничего не угрожает
2023-09-25T21:04
2023-09-25T21:04
новости
венгрия
швеция
нато
виктор орбан
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Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, так как безопасности этой страны ничего не угрожает. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 сентября, выступая на открытии осенней сессии венгерского парламента, сообщает Associated Press.Заявление Орбана прозвучало после того, как другие высокопоставленные венгерские чиновники допустили, что вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс может не быть включен в повестку для парламента в ходе осенней сессии, пишет агентство.Ранее лидер фракции партии Орбана "Фидес" Мате Кочиш заявил, что видит “мало шансов”, что парламент проголосует по этому вопросу в этом году.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
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новости, венгрия, швеция, нато, виктор орбан
Новости, Венгрия, Швеция, НАТО, Виктор Орбан

Орбан заявил, что Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

21:04 25.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии считает, что безопасности Швеции ничего не угрожает
Венгрия не спешит ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, так как безопасности этой страны ничего не угрожает. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 сентября, выступая на открытии осенней сессии венгерского парламента, сообщает Associated Press.
Заявление Орбана прозвучало после того, как другие высокопоставленные венгерские чиновники допустили, что вопрос ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс может не быть включен в повестку для парламента в ходе осенней сессии, пишет агентство.
Ранее лидер фракции партии Орбана "Фидес" Мате Кочиш заявил, что видит “мало шансов”, что парламент проголосует по этому вопросу в этом году.
На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 17:15
Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО из-за отсутствия кворумаПарламент Венгрии не провёл голосовании по вступлению Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума, свидетельствует информация на сайте парламента
 
НовостиВенгрияШвецияНАТОВиктор Орбан
 
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