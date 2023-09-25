Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области - 25.09.2023 Украина.ру
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Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области - 25.09.2023 Украина.ру
Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
В обстреле пострадала сотрудница завода. Несколько цехов повреждены.
2023-09-25T20:40
2023-09-25T20:40
новости
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
обстрелы
всу
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ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил вечером 25 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По словам Гладова, как минимум три снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий.В результате обстрела пострадала сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти, рассказал губернатор.Бригадой скорой помощи онапострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.Есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, отмечается в сообщении главы Белгородской области.
https://ukraina.ru/20230925/1049670178.html
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу
Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, обстрелы, ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области

20:40 25.09.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
В обстреле пострадала сотрудница завода. Несколько цехов повреждены.
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил вечером 25 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам Гладова, как минимум три снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий.
В результате обстрела пострадала сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти, рассказал губернатор.
Бригадой скорой помощи онапострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, отмечается в сообщении главы Белгородской области.
Гладков
13:23
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор Дрон-камикадзе 25 сентября атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
 
НовостиВячеслав ГладковБелгородская областьШебекинообстрелыВСУ
 
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