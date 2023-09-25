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Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области - 25.09.2023 Украина.ру

Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области

В обстреле пострадала сотрудница завода. Несколько цехов повреждены.

2023-09-25T20:40

2023-09-25T20:40

2023-09-25T20:40

новости

вячеслав гладков

белгородская область

шебекино

обстрелы

всу

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ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил вечером 25 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.По словам Гладова, как минимум три снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий.В результате обстрела пострадала сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти, рассказал губернатор.Бригадой скорой помощи онапострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.Есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, отмечается в сообщении главы Белгородской области.

https://ukraina.ru/20230925/1049670178.html

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новости, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу