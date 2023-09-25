Гладков: ВСУ обстреляли промышленное предприятие в Белгородской области
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
В обстреле пострадала сотрудница завода. Несколько цехов повреждены.
ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил вечером 25 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам Гладова, как минимум три снаряда упали на территорию одного из промышленных предприятий.
В результате обстрела пострадала сотрудница завода. Она получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти, рассказал губернатор.
Бригадой скорой помощи онапострадавшая доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
Есть повреждения на территории нескольких цехов. Оперативные и аварийные службы работают на месте, отмечается в сообщении главы Белгородской области.