https://ukraina.ru/20230925/1049688415.html
В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов
В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов - 25.09.2023 Украина.ру
В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал появление бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
2023-09-25T20:25
2023-09-25T20:25
2023-09-25T20:25
новости
оон
дивизия сс "галичина"
канада
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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ООН выступает против прославления нацистов. Об этом на брифинге 25 сентября заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Так Дюжаррик ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке."Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — процитировали РИА Новости слова Дюжаррика.Как сообщало издание Украина.ру, 98-летнего бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку пригласили 22 сентября на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там его под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оон, дивизия сс "галичина", канада, парламент
Новости, ООН, Дивизия СС "Галичина", Канада, парламент
В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал появление бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады
ООН выступает против прославления нацистов. Об этом на брифинге 25 сентября заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Так Дюжаррик ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке.
"Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — процитировали РИА Новости слова Дюжаррика.
Как сообщало издание Украина.ру, 98-летнего бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку пригласили 22 сентября на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там его под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".