https://ukraina.ru/20230925/1049688415.html

В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов

В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов - 25.09.2023 Украина.ру

В ООН рассказали, как всемирная организация относится к чествованию нацистов

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал появление бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады

2023-09-25T20:25

2023-09-25T20:25

2023-09-25T20:25

новости

оон

дивизия сс "галичина"

канада

парламент

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ООН выступает против прославления нацистов. Об этом на брифинге 25 сентября заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Так Дюжаррик ответил на просьбу журналистов прокомментировать инцидент с овациями канадского парламента ветерану СС Ярославу Хунке."Как я видел из сообщений, спикер палаты в Оттаве уже принес извинения за то, что пригласил этого человека, учитывая причины, которые он привел. Мы, конечно, выступаем против любого чествования людей, которые активно участвовали в деятельности нацистов во время Второй мировой войны", — процитировали РИА Новости слова Дюжаррика.Как сообщало издание Украина.ру, 98-летнего бывшего участника добровольческой дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку пригласили 22 сентября на специальное заседание парламента Канады, приуроченное к визиту президента Украины Владимира Зеленского. Там его под аплодисменты зала представили как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".

https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html

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новости, оон, дивизия сс "галичина", канада, парламент