https://ukraina.ru/20230925/1049687919.html
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными - 25.09.2023 Украина.ру
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
По словам чиновника финляндского Минобороны, средства на эти мероприятия придется выделять довольно долго
2023-09-25T19:37
2023-09-25T19:37
2023-09-25T19:37
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финляндия
нато
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Для Финляндии весьма затратными оказались поддержка Украины и членство страны в НАТО. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куссела, пишет 25 сентября The New York Times."Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и конца этому не предвидится", — цитирует издание слова Куссселы.Финляндия потратит большие средства на приведение вооруженных сил в соответствие с стандартами НАТО. От военных чиновников Финляндии потребуется "мыслить стратегически" за пределами границ собственной страны. Также им придется решать, как перебрасывать войска и технику в Норвегию, Швецию или Прибалтику в случае, если им понадобится подкрепления или если понадобится участие в других задачах НАТО, таких как миротворческая миссия в Косово, отмечает издание.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
https://ukraina.ru/20230904/1049133500.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, нато, украина
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
По словам чиновника финляндского Минобороны, средства на эти мероприятия придется выделять довольно долго
Для Финляндии весьма затратными оказались поддержка Украины и членство страны в НАТО. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куссела, пишет 25 сентября The New York Times.
"Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и конца этому не предвидится", — цитирует издание слова Куссселы.
Финляндия потратит большие средства на приведение вооруженных сил в соответствие с стандартами НАТО. От военных чиновников Финляндии потребуется "мыслить стратегически" за пределами границ собственной страны. Также им придется решать, как перебрасывать войска и технику в Норвегию, Швецию или Прибалтику в случае, если им понадобится подкрепления или если понадобится участие в других задачах НАТО, таких как миротворческая миссия в Косово, отмечает издание.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.