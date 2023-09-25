Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными - 25.09.2023 Украина.ру
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Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными - 25.09.2023 Украина.ру
Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными
По словам чиновника финляндского Минобороны, средства на эти мероприятия придется выделять довольно долго
2023-09-25T19:37
2023-09-25T19:37
новости
финляндия
нато
украина
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Для Финляндии весьма затратными оказались поддержка Украины и членство страны в НАТО. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куссела, пишет 25 сентября The New York Times."Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и конца этому не предвидится", — цитирует издание слова Куссселы.Финляндия потратит большие средства на приведение вооруженных сил в соответствие с стандартами НАТО. От военных чиновников Финляндии потребуется "мыслить стратегически" за пределами границ собственной страны. Также им придется решать, как перебрасывать войска и технику в Норвегию, Швецию или Прибалтику в случае, если им понадобится подкрепления или если понадобится участие в других задачах НАТО, таких как миротворческая миссия в Косово, отмечает издание.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
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новости, финляндия, нато, украина
Новости, Финляндия, НАТО, Украина

Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными

19:37 25.09.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
По словам чиновника финляндского Минобороны, средства на эти мероприятия придется выделять довольно долго
Для Финляндии весьма затратными оказались поддержка Украины и членство страны в НАТО. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куссела, пишет 25 сентября The New York Times.
"Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и конца этому не предвидится", — цитирует издание слова Куссселы.
Финляндия потратит большие средства на приведение вооруженных сил в соответствие с стандартами НАТО. От военных чиновников Финляндии потребуется "мыслить стратегически" за пределами границ собственной страны. Также им придется решать, как перебрасывать войска и технику в Норвегию, Швецию или Прибалтику в случае, если им понадобится подкрепления или если понадобится участие в других задачах НАТО, таких как миротворческая миссия в Косово, отмечает издание.
Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.
- РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 09:41
Финляндия хотела войти в НАТО до СВО. Финны тоже мечтают о реваншеВступление Финляндии в НАТО существенно изменило конфигурацию сил этого агрессивного блока на границах РФ. И сегодня в этой северной соседке России изо всех сил разжигают неистовую русофобскую вакханалию
 
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