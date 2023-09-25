https://ukraina.ru/20230925/1049687919.html

Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными

Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными - 25.09.2023 Украина.ру

Для Финляндии вступление в НАТО и поддержка Украины оказались весьма затратными

По словам чиновника финляндского Минобороны, средства на эти мероприятия придется выделять довольно долго

2023-09-25T19:37

2023-09-25T19:37

2023-09-25T19:37

новости

финляндия

нато

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/04/1045019720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ed2ff626dd1850d18bfc64fe8e4a0cb.jpg

Для Финляндии весьма затратными оказались поддержка Украины и членство страны в НАТО. Об этом заявил директор по оборонной политике при Министерстве обороны Финляндии Янне Куссела, пишет 25 сентября The New York Times."Вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого, и конца этому не предвидится", — цитирует издание слова Куссселы.Финляндия потратит большие средства на приведение вооруженных сил в соответствие с стандартами НАТО. От военных чиновников Финляндии потребуется "мыслить стратегически" за пределами границ собственной страны. Также им придется решать, как перебрасывать войска и технику в Норвегию, Швецию или Прибалтику в случае, если им понадобится подкрепления или если понадобится участие в других задачах НАТО, таких как миротворческая миссия в Косово, отмечает издание.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. После присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического альянса фактически удвоилась.

https://ukraina.ru/20230904/1049133500.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, нато, украина