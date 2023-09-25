https://ukraina.ru/20230925/1049687811.html

Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново

Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново - 25.09.2023 Украина.ру

Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново

Военнослужащий ВСУ обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории

2023-09-25T19:13

2023-09-25T19:13

2023-09-25T19:13

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Дело украинского военнослужащего, обстрелявшего жилые дома села Коминтерново Новоазовского района рассмотрит Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 сентября изданию "Лента.ру" сообщили в прокуратуре ДНР.Военнослужащи ВСУ Сергей Присяжнюк обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с другими украинскими военнослужащими был на боевой позиции "Гром" и по приказу командования вел артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате три дома были повреждены.Ранее за убийство трех мирных жителей Мариуполя Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского пограничника Дениса Гангалу.

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