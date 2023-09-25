Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново - 25.09.2023 Украина.ру
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Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново
Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново - 25.09.2023 Украина.ру
Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново
Военнослужащий ВСУ обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории
2023-09-25T19:13
2023-09-25T19:13
новости
верховный суд
днр
всу
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Дело украинского военнослужащего, обстрелявшего жилые дома села Коминтерново Новоазовского района рассмотрит Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 сентября изданию "Лента.ру" сообщили в прокуратуре ДНР.Военнослужащи ВСУ Сергей Присяжнюк обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с другими украинскими военнослужащими был на боевой позиции "Гром" и по приказу командования вел артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате три дома были повреждены.Ранее за убийство трех мирных жителей Мариуполя Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского пограничника Дениса Гангалу.
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новости, верховный суд, днр, всу
Новости, Верховный Суд, ДНР, ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново

19:13 25.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли Ясиноватую
ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Военнослужащий ВСУ обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории
Дело украинского военнослужащего, обстрелявшего жилые дома села Коминтерново Новоазовского района рассмотрит Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 сентября изданию "Лента.ру" сообщили в прокуратуре ДНР.
Военнослужащи ВСУ Сергей Присяжнюк обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с другими украинскими военнослужащими был на боевой позиции "Гром" и по приказу командования вел артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате три дома были повреждены.
Ранее за убийство трех мирных жителей Мариуполя Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского пограничника Дениса Гангалу.
Оглашение постановления по делу о геноциде жителей Крыма - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 10:51
После допроса - расстрелять. Командир украинских морпехов осужден за убийство мирного жителя МариуполяУбийца мирного жителя Мариуполя приговорён к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 19 сентября сообщил Следком РФ
 
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