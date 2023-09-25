Суд ДНР рассмотрит дело военнослужащего ВСУ, обстрелявшего жилые дома в Коминтерново
Военнослужащий ВСУ обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории
Дело украинского военнослужащего, обстрелявшего жилые дома села Коминтерново Новоазовского района рассмотрит Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 сентября изданию "Лента.ру" сообщили в прокуратуре ДНР.
Военнослужащи ВСУ Сергей Присяжнюк обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк вместе с другими украинскими военнослужащими был на боевой позиции "Гром" и по приказу командования вел артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате три дома были повреждены.
Ранее за убийство трех мирных жителей Мариуполя Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского пограничника Дениса Гангалу.