https://ukraina.ru/20230925/1049687650.html
Грызлов рассказал, как в странах Запада систематично отбирают детей у украинских беженцев
Грызлов рассказал, как в странах Запада систематично отбирают детей у украинских беженцев - 25.09.2023 Украина.ру
Грызлов рассказал, как в странах Запада систематично отбирают детей у украинских беженцев
Борис Грызлов напомнил, что Запад при этом уже несколько месяцев ведет кампанию против России и Белоруссии, обвиняя их в "насильственной депортации детей с Украины"
2023-09-25T18:56
2023-09-25T18:56
2023-09-25T18:56
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дети
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белоруссия
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Запад исходит из двойных стандартов в оценке действий Минска и Москвы по оказанию помощи детям из Донбасса и в оценке ситуации с изъятием в Европе детей у украинских беженцев. Такое мнение высказал 25 сентября посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии, распространенном пресс-службой российского дипломатического представительства.Дипломат напомнил, что Запад уже несколько месяцев раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Белоруссии бездоказательные обвинения о якобы "насильственной депортации детей с Украины".Эта ложь стала предлогом для принятия Международным уголовным судом политически мотивированных и преступных по своей природе решений о выдаче неких "ордеров на арест" президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой", - говорится в комментарии Грызлова.На самом деле Россия и Белоруссия "ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима", отметил посол."Наши совместные усилия на этом направлении носят исключительно гуманитарный характер и не имеют никакой политической подоплёки", - заявил Грызлов.При этом он напомнил, что в свое время Запад полностью закрыл глаза на насильственный вывоз детей из Донбасса на территории, подконтрольные ВСУ."Ни отъем детей у живых родителей, ни принудительная украинизация русскоязычных несовершеннолетних не беспокоила ни Европу, ни США. Теперь же, когда Россия в полном соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка осуществляет эвакуацию детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию", - отметил посол.По его словам, западным политикам стоило бы обратить внимание на то, как с семьями украинских беженцев обращаются в Европе."Факты изъятия детей у граждан Украины за рубежом уже приобрели системный характер. Летом этого года офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявлял как минимум о 240 подобных случаях", - подчеркнул Борис Грызлов.Дипломат добавил, что в настоящее время имеются сведения о примерно 80 подобных инцидентах в Германии. По состоянию на август текущего года в Польше из украинских семей забрали 75 детей, во Франции – 11, в Италии – 7, отмечается в сообщении посла России в Белоруссии.На заседании ГА ООН 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "киднепинге". Официальные представители России отвергли эти обвинения, подчеркнув вывоз детей из зоны боевых действий исключительно с гуманитарной целью.
https://ukraina.ru/20230922/1049641133.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дети, донбасс, россия, белоруссия
Грызлов рассказал, как в странах Запада систематично отбирают детей у украинских беженцев
Борис Грызлов напомнил, что Запад при этом уже несколько месяцев ведет кампанию против России и Белоруссии, обвиняя их в "насильственной депортации детей с Украины"
Запад исходит из двойных стандартов в оценке действий Минска и Москвы по оказанию помощи детям из Донбасса и в оценке ситуации с изъятием в Европе детей у украинских беженцев. Такое мнение высказал 25 сентября посол России в Белоруссии Борис Грызлов в комментарии, распространенном пресс-службой российского дипломатического представительства.
Дипломат напомнил, что Запад уже несколько месяцев раскручивает информационную кампанию, выдвигая против России и Белоруссии бездоказательные обвинения о якобы "насильственной депортации детей с Украины".
Эта ложь стала предлогом для принятия Международным уголовным судом политически мотивированных и преступных по своей природе решений о выдаче неких "ордеров на арест" президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой", - говорится в комментарии Грызлова.
На самом деле Россия и Белоруссия "ведут колоссальную работу по воссоединению семей, защите и оказанию необходимой помощи детям, пострадавшим от действий киевского режима", отметил посол.
"Наши совместные усилия на этом направлении носят исключительно гуманитарный характер и не имеют никакой политической подоплёки", - заявил Грызлов.
При этом он напомнил, что в свое время Запад полностью закрыл глаза на насильственный вывоз детей из Донбасса на территории, подконтрольные ВСУ.
"Ни отъем детей у живых родителей, ни принудительная украинизация русскоязычных несовершеннолетних не беспокоила ни Европу, ни США. Теперь же, когда Россия в полном соответствии с международным гуманитарным правом и Конвенцией о правах ребенка осуществляет эвакуацию детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию", - отметил посол.
По его словам, западным политикам стоило бы обратить внимание на то, как с семьями украинских беженцев обращаются в Европе.
"Факты изъятия детей у граждан Украины за рубежом уже приобрели системный характер. Летом этого года офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявлял как минимум о 240 подобных случаях", - подчеркнул Борис Грызлов.
Дипломат добавил, что в настоящее время имеются сведения о примерно 80 подобных инцидентах в Германии. По состоянию на август текущего года в Польше из украинских семей забрали 75 детей, во Франции – 11, в Италии – 7, отмечается в сообщении посла России в Белоруссии.
На заседании ГА ООН 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в "киднепинге". Официальные представители России отвергли эти обвинения, подчеркнув вывоз детей из зоны боевых действий исключительно с гуманитарной целью.