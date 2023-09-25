Лободу и Брежневу включить первыми: Скрипка предложил создать "Миротворец" для звезд
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДесятый юбилейный фестиваль "Нашествие 2011" Олег Скрипка
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что его землячки и коллеги по сцене Светлана Лобода и Вера Брежнева, совершили "культурное преступление", и именно из-за таких, как они началась война. Слова музыканта 25 сентября процитировало украинское издание УНИАН
"Это мое частное мнение частное, вот как военные преступления не имеют срока... Вот я бы ввел, что культурное преступление, у него тоже нет срока. И эти все люди, они создали культурное преступление. У нас война в Украине из-за того, что изначально было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами", - заявил Скрипка.
Музыкант уточнил, что "преступление" Лободы и Брежневой состоит в том, что они слишком поздно, на его взгляд, перевели свои песни на украинский язык, жили и работали в России и выступали перед "неправильными" людьми, имея в виду русских.
По мнению Скрипки, для артистов на Украине должен появиться "культурный Миротворец", куда бы заносили информацию о звездах с антиукраинской репутацией.
Олег Скрипка - украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона "Днепр". Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.
До начала СВО Светлана Лобода активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой".
А Вера Брежнева еще в 2019 году заявляла, что не считает себя украинской певицей, а с весны 2022-го перестала давать концерты в РФ, а творческую деятельность решила продолжать исключительно на украинском языке.
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