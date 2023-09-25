https://ukraina.ru/20230925/1049686846.html

"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандалом

"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандалом - 25.09.2023 Украина.ру

"Это нацист". Американский визит Зеленского завершился международным скандалом

Американский визит Владимира Зеленского не принес ему значительных политических дивидендов, на которые рассчитывало украинского руководство. В то же время, эту поездку сопровождали разнообразные скандалы, которые надолго запомнятся американской публике, позволяя ей по-новому взглянуть на главного украинского политика.

2023-09-25T22:06

2023-09-25T22:06

2023-09-25T22:06

эксклюзив

украина

владимир зеленский

канада

дивизия сс "галичина"

холокост

сша

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Участники украинской делегации снова засветились во время шопинга в дорогих бутиках Нью-Йорка. Однако на этот раз дело не ограничилось походом по магазинам. Один из охранников Зеленского умудрился подраться в популярном нью-йоркском баре, сопровождая свой дебош патриотическими лозунгами, которые насмешили американских газетчиков.Как сообщает USA Today, 21 сентября этот украинец отдыхал в заведении The Campbell bar, который находится недалеко от офиса Организации Объединённых Наций. Перебрав с горячительными напитками, он начал приставать к посетителям, требуя от них кричать "Слава Украине!". Но в результате охранника украинского президента крепко поколотили и сдали в полицию.А уже на следующий день произошли события, которые привели к действительно серьезному политическому скандалу в международном масштабе. Причем, резонанс вокруг этого события пока что только растет.22 сентября члены канадского парламента, в присутствии президента Зеленского, устроили овацию престарелому канадцу Ярославу Хунке, переехавшему за океан с территории Украины после окончания Второй мировой войны.Спикер канадской палаты общин Энтони Рота представил его как "ветерана борьбы против русских", что вызвало у канадских депутатов умиление и восторг. Однако Ярослав Хунка, носивший в молодости фамилию Гунька, являлся нацистским коллаборантом, ветераном 4-й добровольческой дивизии "Галичина", которая входила в состав войск СС и печально прославилась карательными акциями на территории Восточной Европы.Факты коллаборационистской деятельности Гуньки никогда не являлись секретом. Фотографии молодого эсэсовца, сделанные в 1943 году на территории оккупированной Польши, в Мюнхене, и на учебном полигоне вермахта в Нойгаммере давно опубликованы на сайтах современных неонацистов, которые получили их непосредственно их архива канадского украинца. Из чего ясно, что его идейные взгляды не претерпели за минувшие семьдесят лет существенных изменений.Публичное восторженное чествование военнослужащего нацистского подразделения вызывало в мире естественную реакцию – даже несмотря на то, что его освятил своим присутствием Владимир Зеленский.Канадская еврейская ассоциация CIJA возмутилась тем, что местные парламентарии торжественно аплодировали ветерану эсэсовской дивизии, непосредственно участвовавшей в геноциде евреев. И ее поддержали представители других еврейских организаций."Центр друзей Симона Визенталя глубоко обеспокоен тем, что канадский парламент выразил признание украинскому ветерану, служившему в нацистской воинской части во время Второй мировой войны и причастному к массовым убийствам евреев и других людей.Центр возмущен тем, что парламентарии аплодировали ему стоя в пятницу. Необходимо принести извинения всем пережившим Холокост и ветеранам Второй мировой войны, сражавшимся против нацистов, и нужно дать объяснение тому, как этот человек получил признание от спикера палаты представителей", – говорится в заявлении самой известной организации, которая разыскивает виновников массовых преступлений, совершенных во время нацистского Холокоста.Спикеру палаты общин Энтони Рота уже пришлось покаяться за то, что он привел в парламент бывшего эсэсовца Гуньку."Впоследствии мне стала известна дополнительная информация, которая заставляет меня сожалеть о своем решении сделать это. Особенно я хочу принести глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия", – заявил канадский либеральный политик.Но скандал стремительно разгорается, так что канадскому спикеру придется дополнительно извиняться перед поляками."Польша не потерпит обеления нацистов и требует принести извинения за приглашение в палату общин украинского нациста", – заявил польский посол в Оттаве Витольд Дзельский, напоминая о том, что добровольцы из украинской эсэсовской дивизии принимали участие в этнических чистках польского населения.Западная пресса, которая обычно выражает Зеленскому полное одобрение и поддержку, тоже высказывается об этом эпизоде в непривычно критичном тоне.Издание Newsweek опубликовало статью "Кто такой Ярослав Гунька", где рассказывают о том, что представляла собой "украинская" эсэсовская дивизия, организованная по инициативе руководителей Третьего Рейха – потому что им срочно понадобилось пушечное мясо для борьбы против Красной Армии."Это было добровольное подразделение, в основном состоящее из этнических украинцев, которым командовали нацисты, включая Генриха Гиммлера, сформировавшего эту группу", – сообщают об этом в авторитетном американском журнале.А канадская газета Sun посвятила Гуньке заголовок на всю первую полосу: "Это нацист. Оказывается, украинский ветеран Второй мировой войны, которому аплодировали в парламенте, сражался за Гитлера"."Грандиозный скандал в Канаде вызвало чествование 98-летнего нациста в парламенте во время визита Зеленского. Еврейское сообщество Канады и так сталкивается со взлётом антисемитских выходок. А тут нацизм легитимизируется на государственном уровне – причём правящей же либеральной партией.В 1950 году Оттава согласилась принять нацистов ваффен СС из Британии вопреки решению Нюрнберга. Так в Канаде и сформировалась большая украинская диаспора – сейчас она составляет 1,4 миллиона человек. Оттуда вышла и нынешний министр финансов Христя Фриланд – её дедушка был редактором пронацистской газеты в Польше и Украине в годы войны.Пригласил нациста в парламент нынешний спикер Энтони Рота – тот представил его как "украинского и канадского героя" из своего родного округа Ниписсинг. После волны возмущения спикер бросился извиняться, но в википедии его уже назвали "любителем нацистов", – пишет политический эксперт Малек Дудаков.Молчание украинского руководства, которое до сих пор не отмежевалось от одиозной фигуры нацистского коллаборанта-эсэсовца, вызывает в этой ситуации все больше вопросов."Еврей Зеленский, чьи родные погибли во время холокоста, до сих пор никак не прокомментировал инцидент в канадском парламенте", – с удивлением констатирует этот факт британская Daily Mail.Западным журналистам, которые позволят себе глубже погрузиться в украинскую повестку, предстоит сделать немало удивительных открытий.Эсэсовская дивизия "Галичина" уже давно официально чествуется украинским государством. А воевавшие в ней коллаборанты считаются на Украине героями – в отличие от разгромивших их солдат Красной Армии, которые все чаще именуются оккупантами.И очень важно, чтобы скандал в Канаде поскорее открыл для мира этот прискорбный позорный факт.

https://ukraina.ru/20230925/1049681207.html

https://ukraina.ru/20230925/1049688415.html

https://ukraina.ru/20230925/1049660448.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, владимир зеленский, канада, дивизия сс "галичина", холокост, сша