https://ukraina.ru/20230925/1049686028.html

Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов

Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов - 25.09.2023 Украина.ру

Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о причинах эффективности методов западной и украинской пропаганды в войне против России, а также о том, как развивают чувство патриотизма в новых субъектах страны

2023-09-25T18:07

2023-09-25T18:07

2023-09-25T18:07

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00:45 – Большая стройка в Мариуполе и обстрелы ВСУ: о том, безопасно ли в городе;05:10 – О чествовании украинского нациста в парламенте Канады;12:28 – О патриотизме в новых регионах и в большой России;24:12 – О восстановлении памятника митрополиту Игнатию в Мариуполе.

https://ukraina.ru/20230925/1049676755.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, александр малькевич, патриоты, россия, новые регионы, новые регионы рф