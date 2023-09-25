https://ukraina.ru/20230925/1049686028.html
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов - 25.09.2023 Украина.ру
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о причинах эффективности методов западной и украинской пропаганды в войне против России, а также о том, как развивают чувство патриотизма в новых субъектах страны
2023-09-25T18:07
2023-09-25T18:07
2023-09-25T18:07
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00:45 – Большая стройка в Мариуполе и обстрелы ВСУ: о том, безопасно ли в городе;05:10 – О чествовании украинского нациста в парламенте Канады;12:28 – О патриотизме в новых регионах и в большой России;24:12 – О восстановлении памятника митрополиту Игнатию в Мариуполе.
https://ukraina.ru/20230925/1049676755.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, александр малькевич, патриоты, россия, новые регионы, новые регионы рф
Новости, Видео, Александр Малькевич, патриоты, Россия, Новые регионы, Новые регионы РФ
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о причинах эффективности методов западной и украинской пропаганды в войне против России, а также о том, как развивают чувство патриотизма в новых субъектах страны