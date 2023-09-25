Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов - 25.09.2023 Украина.ру
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Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов - 25.09.2023 Украина.ру
Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о причинах эффективности методов западной и украинской пропаганды в войне против России, а также о том, как развивают чувство патриотизма в новых субъектах страны
2023-09-25T18:07
2023-09-25T18:07
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00:45 – Большая стройка в Мариуполе и обстрелы ВСУ: о том, безопасно ли в городе;05:10 – О чествовании украинского нациста в парламенте Канады;12:28 – О патриотизме в новых регионах и в большой России;24:12 – О восстановлении памятника митрополиту Игнатию в Мариуполе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, александр малькевич, патриоты, россия, новые регионы, новые регионы рф
Новости, Видео, Александр Малькевич, патриоты, Россия, Новые регионы, Новые регионы РФ

Большая Россия или новые регионы: Малькевич о том, где больше патриотов

18:07 25.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в эфире Украина.ру рассказал о причинах эффективности методов западной и украинской пропаганды в войне против России, а также о том, как развивают чувство патриотизма в новых субъектах страны
00:45 – Большая стройка в Мариуполе и обстрелы ВСУ: о том, безопасно ли в городе;
05:10 – О чествовании украинского нациста в парламенте Канады;
12:28 – О патриотизме в новых регионах и в большой России;
24:12 – О восстановлении памятника митрополиту Игнатию в Мариуполе.
Коллаж дети рождаемость смертность - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
15:05
"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекордУровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе еще до начала СВО, а теперь этот показатель рискует стать и самым низким в мире. К такому выводу 25 сентября пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal
 
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