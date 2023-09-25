США даст Польше $2 млрд в долг на оборону - 25.09.2023 Украина.ру
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США даст Польше $2 млрд в долг на оборону
США даст Польше $2 млрд в долг на оборону - 25.09.2023 Украина.ру
США даст Польше $2 млрд в долг на оборону
Вашингтон выдаст Варшаве заем в размере $2 миллиарда на модернизацию обороны страны. Сообщение об этом появилось на сайте Госдепа 25 сентября
2023-09-25T18:12
2023-09-25T18:12
новости
польша
сша
оборона
долги
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Также в публикации отмечается, что выделенные средства помогут продвинуть усилия Польши по модернизации обороны и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.В среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие своему соседу Киеву и сосредоточится на перевооружении современным снаряжением собственные войска."Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься – этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов", – объяснил Моравецкий.Авторы The economist отметили, что такое решение польские власти могли принять как минимум по двум основаниям. Первое - уже помогли, чем могли, и пик поставок польских вооружений на Украину остался позади.На данный момент Варшава действительно лидер военной поддержки Киева. Режиму Зеленского поставили 310 танков Т-72, 14 немецких Leopard 2, 200 польских бронетранспортеров Rosomak, 18 самоходных гаубиц (САУ) Krab, а также были обещаны 14 истребителей МиГ-29."Польша, вероятно, уже передала то, что ей было не жалко отдать, а более современные вооружения отдавать не хочется. Этот объективный факт стал также частью общего ухудшения польско-украинских отношений", - считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.Второй причиной отказа в вооружениях, считают специалисты, могло стать неприемлемое для Варшавы поведение Киева в зерновом споре двух стран. Так или иначе, уверен научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов, Польша очевидно задает новый тон на разворот от Украины к себе."То, как смело польские политики делают заявления, идущие вразрез с общей линией поддержки Украины Евросоюзом, говорит о том, что в Варшаве уверены в собственных силах", - констатировал Соколов.Официально у Польши 126 тысяч военных, страна занимает 43 строчку по численности вооруженных сил и военизированных формирований. Варшава регулярно берет в долг у США на оборонку, однако в этом раз, отмечают многие эксперты, модернизация может стать куда более успешной с учетом освободившихся военных складов и выводов, сделанных на украинском военном опыте.Польские заявления о новом витке вооружения Варшвавы на днях прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что соседство с Польшей - не самое комфортное, но "наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить".
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новости, польша, сша, оборона, долги
Новости, Польша, США, Оборона, долги

США даст Польше $2 млрд в долг на оборону

18:12 25.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Вашингтон выдаст Варшаве заем в размере $2 миллиарда на модернизацию обороны страны. Сообщение об этом появилось на сайте Госдепа 25 сентября
"США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны", - говорится в сообщении ведомства.
Также в публикации отмечается, что выделенные средства помогут продвинуть усилия Польши по модернизации обороны и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.
В среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие своему соседу Киеву и сосредоточится на перевооружении современным снаряжением собственные войска.
"Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься – этого принципа мы придерживаемся, поэтому мы увеличили количество заказов", – объяснил Моравецкий.
Авторы The economist отметили, что такое решение польские власти могли принять как минимум по двум основаниям. Первое - уже помогли, чем могли, и пик поставок польских вооружений на Украину остался позади.
На данный момент Варшава действительно лидер военной поддержки Киева. Режиму Зеленского поставили 310 танков Т-72, 14 немецких Leopard 2, 200 польских бронетранспортеров Rosomak, 18 самоходных гаубиц (САУ) Krab, а также были обещаны 14 истребителей МиГ-29.
"Польша, вероятно, уже передала то, что ей было не жалко отдать, а более современные вооружения отдавать не хочется. Этот объективный факт стал также частью общего ухудшения польско-украинских отношений", - считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков.
Второй причиной отказа в вооружениях, считают специалисты, могло стать неприемлемое для Варшавы поведение Киева в зерновом споре двух стран. Так или иначе, уверен научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов, Польша очевидно задает новый тон на разворот от Украины к себе.
"То, как смело польские политики делают заявления, идущие вразрез с общей линией поддержки Украины Евросоюзом, говорит о том, что в Варшаве уверены в собственных силах", - констатировал Соколов.
Официально у Польши 126 тысяч военных, страна занимает 43 строчку по численности вооруженных сил и военизированных формирований. Варшава регулярно берет в долг у США на оборонку, однако в этом раз, отмечают многие эксперты, модернизация может стать куда более успешной с учетом освободившихся военных складов и выводов, сделанных на украинском военном опыте.
Польские заявления о новом витке вооружения Варшвавы на днях прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что соседство с Польшей - не самое комфортное, но "наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить".
Коллаж дети рождаемость смертность - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
15:05
"Это и правда страшно": американцы изучили украинскую рождаемость и пообещали новый рекордУровень рождаемости на Украине был самым низким в Европе еще до начала СВО, а теперь этот показатель рискует стать и самым низким в мире. К такому выводу 25 сентября пришли авторы американской газеты The Wall Street Journal
 
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