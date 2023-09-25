ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК

Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов