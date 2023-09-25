ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК - 25.09.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК
ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК - 25.09.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК
Во время обстрела Краснодона (ЛНР) со стороны ВСУ погибло 2 человека, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24"
2023-09-25T17:54
2023-09-25T17:54
новости
россия
новые регионы
краснодон
обстрелы
всу
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Утром 25 сентября в администрации Краснодона сообщили о нескольких взрывах. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают возвращённые регионы РФ. Против мирных жителей применяются, в том числе, кассетные боеприпасы.
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новости, россия, новые регионы, краснодон, обстрелы, всу
Новости, Россия, Новые регионы, Краснодон, обстрелы, ВСУ

ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК

17:54 25.09.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
Во время обстрела Краснодона (ЛНР) со стороны ВСУ погибло 2 человека, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24"
"Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель ведомства.
Утром 25 сентября в администрации Краснодона сообщили о нескольких взрывах. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают возвращённые регионы РФ. Против мирных жителей применяются, в том числе, кассетные боеприпасы.
Последствия обстрела города Горловки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 16:34
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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