ВСУ ударили по Краснодону, погибли двое - СК
© AP / Andriy Andriyenko
© AP / Andriy Andriyenko
Во время обстрела Краснодона (ЛНР) со стороны ВСУ погибло 2 человека, сообщил представитель Следственного комитета России в эфире телеканала "Россия 24"
"Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины по городу Краснодон, попадание пришлось в промышленный объект, в результате чего три человека ранено, два человека погибло. Ведется следствие", - сказал представитель ведомства.
Утром 25 сентября в администрации Краснодона сообщили о нескольких взрывах. В близлежащих учебных учреждениях прекращены занятия, дети размещены в бомбоубежищах.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают возвращённые регионы РФ. Против мирных жителей применяются, в том числе, кассетные боеприпасы.
Вчера, 16:34Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов