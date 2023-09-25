https://ukraina.ru/20230925/1049683635.html

Развлекательная система и новые ковры: литовцы и эстонцы не спали ночами ради Зеленского

Развлекательная система и новые ковры: литовцы и эстонцы не спали ночами ради Зеленского - 25.09.2023 Украина.ру

Развлекательная система и новые ковры: литовцы и эстонцы не спали ночами ради Зеленского

Литовская компания J&C Aero отчиталась о завершении "масштабного проекта" реконструкции. Специалисты отремонтировали самолет A319 авиакомпании "Украина", на котором летает Владимир Зеленский. В числе изменений - новые ковры и обновление развлекательной системы. Информацию об этом 25 сентября появилась на сайте J&C Aero

2023-09-25T17:40

2023-09-25T17:40

2023-09-25T17:46

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владимир зеленский

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ковер

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Известно, что в рамках этого проекта литовские инженеры внесли изменения в конструкции, необходимые для интеграции новой бортовой развлекательной системы и модернизации системы управления салоном самолета.Также машина получила новую навигационную систему и обновление салона: новую тканевую обивку, внутреннюю облицовку шпоном, ковры и ламинат, а также другие части салона.В последней части работы принимала участие эстонская компания Magnetic MRO. Полная стоимость реконструкции самолета не сообщается.Неделю назад Зеленский впервые с февраля 2022 года полетел за границу на украинском самолете. До этого он пользовался военными самолетами транспортной авиации США и Великобритании. В частности, в декабре прошлого года он прилетел в Вашингтон из Польши на борту военного самолета США."Так он же говорил, что опасно летать, не? Или на американском помягче пятой точке было?", "А что же он эти деньги на ВСУ не отправил?", "Расстелили Зеленскому ковер, да в самые небеса. Случайность? Предупреждение?", "Это не постелили ковер, это вызвали на него. Ну а что, на всех европейских коврах он уже потоптался", комментируют в соцсетях.

https://ukraina.ru/20230925/1049676755.html

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