"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна - 25.09.2023 Украина.ру
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"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна
"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна - 25.09.2023 Украина.ру
"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна
Брюссельские чиновники, утверждавшие, что Европа должна открыть свои территории для украинского зерна ради голодающей Африки, попросту всех обманули. В том числе Будапешт. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
2023-09-25T17:43
2023-09-25T17:43
новости
виктор орбан
венгрия
зерно
украина
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Несколько дней назад Орбан уже комментировал эту тему, отметив, что на самом деле то, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США."Брюссель просто-напросто не готов встать на сторону стран-членов [ЕС] и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - заявил Орбан.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе беднейшим африканским странам, но в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, часть европейских государств самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию.Это очень не понравилось представителям киевского режима и они активно жалуются по поводу транзита зерна во все возможные инстанции.В результате давления парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия все равно продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
https://ukraina.ru/20230925/1049675443.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, виктор орбан, венгрия, зерно, украина
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, зерно, Украина

"Нас обманули": Орбан сделал заявление о продаже "украинского" зерна

17:43 25.09.2023
 
Орбан
Орбан
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Брюссельские чиновники, утверждавшие, что Европа должна открыть свои территории для украинского зерна ради голодающей Африки, попросту всех обманули. В том числе Будапешт. Такое заявление 25 сентября сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает издание Magyar Nemzet
"Между Венгрией и брюссельскими бюрократами произошел серьезный конфликт из-за украинского демпинга зерна. Наша страна открыла транспортный коридор, чтобы украинское зерно могло попасть в Африку, но нас обманули", - сказал Орбан, добавив, что решение ЕС о транзите украинского зерна попросту разоряет венгерских фермеров.
Несколько дней назад Орбан уже комментировал эту тему, отметив, что на самом деле то, что называют украинским зерно, давно уже им не является, так как выращивается на землях, проданных, вероятно, США.
"Брюссель просто-напросто не готов встать на сторону стран-членов [ЕС] и европейцев, а отстаивает совершенно другие интересы, в том числе в отношении этого зерна - не европейские, не румынские, не венгерские, не словацкие, а скорее американские", - заявил Орбан.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе беднейшим африканским странам, но в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, часть европейских государств самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию.
Это очень не понравилось представителям киевского режима и они активно жалуются по поводу транзита зерна во все возможные инстанции.
В результате давления парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия все равно продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
14:17
Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторонуВо вторник, 26 сентября, Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Такое заявление в беседе с журналистами Польского агентства печати сделал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось
 
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