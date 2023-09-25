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Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону

Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону - 25.09.2023 Украина.ру

Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону

Во вторник, 26 сентября, Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Такое заявление в беседе с журналистами Польского агентства печати сделал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось

2023-09-25T14:17

2023-09-25T14:17

2023-09-25T14:17

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польша

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зерно

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Также он отметил, что по соображениям процессуальной безопасности условием начала переговоров с украинской стороной является отзыв ее жалобы из Всемирной торговой организации.В Киеве уже заявили, что Киев отзовет эту жалобу, чтобы "чтобы открыть путь к переговорам с Польшей".В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Для достижения этой цели они пообещали прислать друг другу свои предложения и варианты разрешения зерновых разногласий. Однако обмен этой информацией так и не произошел.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

https://ukraina.ru/20230925/1049667357.html

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новости, польша, украина, зерно