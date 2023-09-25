Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону - 25.09.2023 Украина.ру
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Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону
Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону - 25.09.2023 Украина.ру
Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону
Во вторник, 26 сентября, Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Такое заявление в беседе с журналистами Польского агентства печати сделал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось
2023-09-25T14:17
2023-09-25T14:17
новости
польша
украина
зерно
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Также он отметил, что по соображениям процессуальной безопасности условием начала переговоров с украинской стороной является отзыв ее жалобы из Всемирной торговой организации.В Киеве уже заявили, что Киев отзовет эту жалобу, чтобы "чтобы открыть путь к переговорам с Польшей".В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Для достижения этой цели они пообещали прислать друг другу свои предложения и варианты разрешения зерновых разногласий. Однако обмен этой информацией так и не произошел.Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах."Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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новости, польша, украина, зерно
Новости, Польша, Украина, зерно

Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону

14:17 25.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Во вторник, 26 сентября, Варшава подаст в Брюссель запрос к Еврокомиссии о предоставлении 27 странам-членам ЕС прозрачной информации о переговорах с Украиной по зерну. Такое заявление в беседе с журналистами Польского агентства печати сделал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось

"Мы ожидаем, что Комиссия представит Совету информацию прозрачно, [при представителях] 27 стран. Мы ждем реализации заявлений, сделанных в сообщении Комиссии от 15 сентября. Украина должна была представить предложения до 19 сентября, но не сделала этого", - сказал польский дипломат.

Также он отметил, что по соображениям процессуальной безопасности условием начала переговоров с украинской стороной является отзыв ее жалобы из Всемирной торговой организации.
В Киеве уже заявили, что Киев отзовет эту жалобу, чтобы "чтобы открыть путь к переговорам с Польшей".
В четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поговорил по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Стороны пришли к согласию о том, что зерновой спор между их странами должен быть решен с выгодой для обеих сторон. Для достижения этой цели они пообещали прислать друг другу свои предложения и варианты разрешения зерновых разногласий. Однако обмен этой информацией так и не произошел.
Летом прошлого года между Россией, Турцией, Украиной и ООН была заключена зерновая сделка. В рамках этих договоренностей Киев активно отправлял на экспорт свое зерно, которое, как ожидалось, пойдет в том числе африканским странам, а в итоге осело в Европе, оставив местных фермеров без работы и средств к существованию.
После долгих разбирательств между Евросоюзом и отдельными странами входящими в него, польские власти самостоятельно решили вопрос национальной зерновой безопасности, запретив импорт украинского зерна через свою территорию. Этому примеру позже последовали и другие государства ЕС.
На Украине сочли такое решение оскорбительным и пожаловались руководству Евросоюза, которое в итоге пригрозило Варшаве санкциями.
Парламент Болгарии согласился снять запрет на импорт некоторых товаров украинского происхождения после 15 сентября 2023 года. Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида украинского зерна. А вот Польша и Венгрия ввели дополнительные запреты: Будапешт наложил вето на 25 ранее не включенных в список продуктов, а Варшава - на муку и корма.
В ответ украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии, а также ввело эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил, что если Киев будет развивать конфликт в аграрном секторе, то Варшава может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров.
В среду, 20 сентября, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что набирающий обороты спор между Киевом и Варшавой на самом деле касается интересов украинских олигархов, которые хотели бы продавать зерно на территории Польши во вред местным фермерам.
Отдельные эксперты уверены, что зерновое противостояние двух государств закончится уже в октябре, когда в Польше пройдут парламентские выборы. Такой позиции, в том числе, придерживается экс-президент Польши Бронислав Коморовский. Он уверен, что антиукраинская риторика нужна правящей партии Польши "Право и Справедливость" исключительно ради победы на парламентских выборах.
"Этих конфликтов будет только больше. Украинский режим, конечно же, свою манеру поведения будет демонстрировать и дальше. Она будет все меньше и меньше нравиться европейцам, даже таким оголтелым, как поляки и как прибалтийские государства. Все эти продолжения этих конфликтов впереди. Мы за этим внимательно наблюдаем", - так прокомментировал польско-украинский конфликт пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Марчин Пшидач Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
12:24
Как стать милым насильно? Польский министр дал совет ЗеленскомуУкраина должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала, ведь Варшава не настаивает на своей помощи Киеву. Такое заявление 25 сентября сделал министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, передает Польское агентство печати
 
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