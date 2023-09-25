https://ukraina.ru/20230925/1049672092.html

Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала на границе наркодилера

Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала на границе наркодилера - 25.09.2023 Украина.ру

Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала на границе наркодилера

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на границе наркоторговца, который перевозил в желудке кокаин из Латинской Америки на 3,5 миллионов гривен (около 9 миллионов рублей), сообщила 25 сентября пресс-служба ведомства

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

2023-09-25T14:02

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контрабанда

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Для перевозки кокаина через границу злоумышленники упаковывали его в специальные капсулы, а затем глотали. За один раз, сообщает ведомство, наркокурьер мог переправить в желудке до полкило кокаина на сумму почти 3,5 млн гривен (около 9 млн рублей).Маршрут контрабандистов пролегал транзитом через несколько европейских стран, затем наркотики завозили в Одессу для дальнейшего сбыта, уточнили в СБУ.Незаконную деятельность организовала представительница криминалитета Сумщины вместе с сообщником, который выехал в одну из стран Латинской Америки. Мужчина выехал в Латинскую Америку и там наладил связь с местными наркоторговцами, установило следствие.Для перевозки наркотиков из-за рубежа фигуранты регулярно привлекали наркокурьеров, которые получали свой "процент" из каждой партии "товара". Таких "перевозчиков" подыскивали среди лиц, освобождавшихся от призыва и могли свободно пересекать границу.Злоумышленникам за контрабанду наркотических средств грозит до 10 лет тюрьмы.30 августа генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным.3 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуана, за решение прошголосовали 268 депутатов.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде, но провалили голосование по нему.28 июня 2023 года Зеленский выступил с обращением в Верховной Раде Украины, в котором сделал сразу несколько громких заявлений. В частности, он призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, чтобы помогать украинцами преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Эти препараты должны производиться на территории страны, добавил Зеленский.

https://ukraina.ru/20230906/1049213493.html

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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, наркотики, кокаин, контрабанда