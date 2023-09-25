https://ukraina.ru/20230925/1049670289.html

Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов

Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов - 25.09.2023 Украина.ру

Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов

Экономика Евросоюза переживает очень жесткий кризис, который связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали, считает экономист Леонид Хазанов

2023-09-25T13:16

2023-09-25T13:16

2023-09-25T13:55

интервью

европа

бельгия

алмазы

всу

впк

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экономика

джо байден

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты газеты "Коммерсантъ" 25 сентября.Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.).- Леонид Геннадьевич, можно ли считать это первым шагом на пути к разблокировке арестованных российских активов за рубежом?- Да, это первая ласточка, пробный шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который вводил кучу санкций против нашей страны. Вполне вероятно, это действие исключительно правительства Бельгии, которое понимает зависимость экономики своей страны от России. А точнее, от российских алмазов. "Большая семерка" собирается вводить эмбарго на экспорт российских алмазов, и Бельгия будет пострадавшей стороной, потому что там сосредоточено множество гранильных фабрик, на которых занято большое количество людей.Соответственно, гранильной отрасли Бельгии грозят массовые увольнения, так как найти замену российским алмазам не получится, нет таких объемов добычи в мире. Допускаю, что власти Бельгии пошли на этот шаг. Возможно, они проконсультировались с властями Евросоюза. А возможно, сделали это самостоятельно.Если они это сделали самостоятельно, это можно рассматривать как тектонический раскол в Европейском союзе, который будет увеличиваться дальше именно среди западных стран, потому что страны Восточной Европы ведут себя немного по-другому.- Но ведь несколько восточноевропейских стран продлили запрет на ввоз украинской агропродукции, в том числе Польша - главный союзник Киева. Можно ли сказать, что в Европе в целом складывается понимание, что содержать Украину и ссориться с Россией накладно?- В Европе это понимание растет с каждым днем. Экономика ЕС переживает очень жесткий кризис, который как раз и связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали. Но в Европе политики действуют инертно: давайте, сделаем еще что-то для Украины, но это путь в никуда.- А позиция США по поводу конфликта будет меняться по мере приближения президентских выборов?- Позиция США будет зависеть от развития событий на самой Украине. Через какое-то время тот же Джо Байден может начать делать какие-то шаги в сторону нормализации отношений с нашей страной. Может быть, не сам, через кого-то, но такое вполне возможно, потому что США, как бы они не хотели сталкивать Россию и Украину, хватает своих проблем.А Байден подвергается очень сильной критике со стороны противников. Причем не только из противоположной политической партии, но и своей собственной. Население им и тоже очень недовольно, потому что цены там за последнее время выросли на все. Поэтому такие шаги возможны, но это ни сегодня, и ни завтра. Все будет зависеть как от хода боевых действий на Украине, так и от положения дел в глобальной экономике.- На ваш взгляд, как российский ВПК выдержал противостояние с Западом? - Наш ВПК показал свою высокую жизнеспособность, которая у него не исчезла в бурные 90-е годы и за последующие 20 лет. Мы это видим по тому, как наши бойцы подбивают и немецкие танки, и шведские, сбивают самолеты и наносят сильный ущерб военным объектам Украины. Это было бы невозможно, если бы у нас не было такой мощной оборонки. Инвестиции, которые делались в нее в предыдущие годы, - стратегически правильный шаг. А мощности оборонно-промышленного комплекса Европы находятся на пределе.

https://ukraina.ru/20230321/1044580970.html

https://ukraina.ru/20230925/1049661221.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, европа, бельгия, алмазы, всу, впк, польша, экономика, джо байден