Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049670289.html
Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов
Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов - 25.09.2023 Украина.ру
Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов
Экономика Евросоюза переживает очень жесткий кризис, который связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали, считает экономист Леонид Хазанов
2023-09-25T13:16
2023-09-25T13:55
интервью
европа
бельгия
алмазы
всу
впк
польша
экономика
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/87/1033978728_105:0:831:408_1920x0_80_0_0_0d6af6307cd6a7a8c7af3226fc7de5e8.jpg
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты газеты "Коммерсантъ" 25 сентября.Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.).- Леонид Геннадьевич, можно ли считать это первым шагом на пути к разблокировке арестованных российских активов за рубежом?- Да, это первая ласточка, пробный шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который вводил кучу санкций против нашей страны. Вполне вероятно, это действие исключительно правительства Бельгии, которое понимает зависимость экономики своей страны от России. А точнее, от российских алмазов. "Большая семерка" собирается вводить эмбарго на экспорт российских алмазов, и Бельгия будет пострадавшей стороной, потому что там сосредоточено множество гранильных фабрик, на которых занято большое количество людей.Соответственно, гранильной отрасли Бельгии грозят массовые увольнения, так как найти замену российским алмазам не получится, нет таких объемов добычи в мире. Допускаю, что власти Бельгии пошли на этот шаг. Возможно, они проконсультировались с властями Евросоюза. А возможно, сделали это самостоятельно.Если они это сделали самостоятельно, это можно рассматривать как тектонический раскол в Европейском союзе, который будет увеличиваться дальше именно среди западных стран, потому что страны Восточной Европы ведут себя немного по-другому.- Но ведь несколько восточноевропейских стран продлили запрет на ввоз украинской агропродукции, в том числе Польша - главный союзник Киева. Можно ли сказать, что в Европе в целом складывается понимание, что содержать Украину и ссориться с Россией накладно?- В Европе это понимание растет с каждым днем. Экономика ЕС переживает очень жесткий кризис, который как раз и связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали. Но в Европе политики действуют инертно: давайте, сделаем еще что-то для Украины, но это путь в никуда.- А позиция США по поводу конфликта будет меняться по мере приближения президентских выборов?- Позиция США будет зависеть от развития событий на самой Украине. Через какое-то время тот же Джо Байден может начать делать какие-то шаги в сторону нормализации отношений с нашей страной. Может быть, не сам, через кого-то, но такое вполне возможно, потому что США, как бы они не хотели сталкивать Россию и Украину, хватает своих проблем.А Байден подвергается очень сильной критике со стороны противников. Причем не только из противоположной политической партии, но и своей собственной. Население им и тоже очень недовольно, потому что цены там за последнее время выросли на все. Поэтому такие шаги возможны, но это ни сегодня, и ни завтра. Все будет зависеть как от хода боевых действий на Украине, так и от положения дел в глобальной экономике.- На ваш взгляд, как российский ВПК выдержал противостояние с Западом? - Наш ВПК показал свою высокую жизнеспособность, которая у него не исчезла в бурные 90-е годы и за последующие 20 лет. Мы это видим по тому, как наши бойцы подбивают и немецкие танки, и шведские, сбивают самолеты и наносят сильный ущерб военным объектам Украины. Это было бы невозможно, если бы у нас не было такой мощной оборонки. Инвестиции, которые делались в нее в предыдущие годы, - стратегически правильный шаг. А мощности оборонно-промышленного комплекса Европы находятся на пределе.
https://ukraina.ru/20230321/1044580970.html
https://ukraina.ru/20230925/1049661221.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/87/1033978728_121:0:778:493_1920x0_80_0_0_4f64ee9010bf7b4d0e5b457d8695f9f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, бельгия, алмазы, всу, впк, польша, экономика, джо байден
Интервью, Европа, Бельгия, алмазы, ВСУ, ВПК, Польша, экономика, Джо Байден

Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов

13:16 25.09.2023 (обновлено: 13:55 25.09.2023)
 
© Фото : moika78.ruЛеонид Хазанов интервью
Леонид Хазанов интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : moika78.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Экономика Евросоюза переживает очень жесткий кризис, который связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали, считает экономист Леонид Хазанов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Одна из крупных российских управляющих компаний получила лицензию на разблокировку активов более 250 физических и юридических лиц, сообщили журналисты газеты "Коммерсантъ" 25 сентября.
Название организации не сообщается, однако известно, что общая стоимость разблокируемых активов превышает $33 миллиона (3,1 млрд руб.).
- Леонид Геннадьевич, можно ли считать это первым шагом на пути к разблокировке арестованных российских активов за рубежом?
- Да, это первая ласточка, пробный шаг по разблокировке российских активов в Евросоюзе, который вводил кучу санкций против нашей страны. Вполне вероятно, это действие исключительно правительства Бельгии, которое понимает зависимость экономики своей страны от России. А точнее, от российских алмазов.
"Большая семерка" собирается вводить эмбарго на экспорт российских алмазов, и Бельгия будет пострадавшей стороной, потому что там сосредоточено множество гранильных фабрик, на которых занято большое количество людей.
Леонид Хазанов эксперт по металлургии
21 марта, 12:27
Леонид Хазанов: кто онНезависимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук
Соответственно, гранильной отрасли Бельгии грозят массовые увольнения, так как найти замену российским алмазам не получится, нет таких объемов добычи в мире.
Допускаю, что власти Бельгии пошли на этот шаг. Возможно, они проконсультировались с властями Евросоюза. А возможно, сделали это самостоятельно.
Если они это сделали самостоятельно, это можно рассматривать как тектонический раскол в Европейском союзе, который будет увеличиваться дальше именно среди западных стран, потому что страны Восточной Европы ведут себя немного по-другому.
- Но ведь несколько восточноевропейских стран продлили запрет на ввоз украинской агропродукции, в том числе Польша - главный союзник Киева. Можно ли сказать, что в Европе в целом складывается понимание, что содержать Украину и ссориться с Россией накладно?
- В Европе это понимание растет с каждым днем. Экономика ЕС переживает очень жесткий кризис, который как раз и связан с помощью Украине и санкциями против России и обратными эффектами, которые эти санкции вызвали.
Но в Европе политики действуют инертно: давайте, сделаем еще что-то для Украины, но это путь в никуда.
- А позиция США по поводу конфликта будет меняться по мере приближения президентских выборов?
- Позиция США будет зависеть от развития событий на самой Украине.
Через какое-то время тот же Джо Байден может начать делать какие-то шаги в сторону нормализации отношений с нашей страной. Может быть, не сам, через кого-то, но такое вполне возможно, потому что США, как бы они не хотели сталкивать Россию и Украину, хватает своих проблем.
А Байден подвергается очень сильной критике со стороны противников. Причем не только из противоположной политической партии, но и своей собственной. Население им и тоже очень недовольно, потому что цены там за последнее время выросли на все.
Поэтому такие шаги возможны, но это ни сегодня, и ни завтра. Все будет зависеть как от хода боевых действий на Украине, так и от положения дел в глобальной экономике.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
09:32
"Прозрение" БорреляЗападные политики не перестают удивлять. Они давно уже перестали лицемерить и считают двойные стандарты нормальной игрой по правилам, возмущаясь тем, что не все согласны с такой постановкой вопроса. Они возвели открытую ложь в ранг главного механизма международной политики и открыто кичатся, когда им удаётся кого-то обмануть
- На ваш взгляд, как российский ВПК выдержал противостояние с Западом?
- Наш ВПК показал свою высокую жизнеспособность, которая у него не исчезла в бурные 90-е годы и за последующие 20 лет. Мы это видим по тому, как наши бойцы подбивают и немецкие танки, и шведские, сбивают самолеты и наносят сильный ущерб военным объектам Украины. Это было бы невозможно, если бы у нас не было такой мощной оборонки.
Инвестиции, которые делались в нее в предыдущие годы, - стратегически правильный шаг. А мощности оборонно-промышленного комплекса Европы находятся на пределе.
 
ИнтервьюЕвропаБельгияалмазыВСУВПКПольшаэкономикаДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17Польша подключила к зерновому спору с Украиной третью сторону
14:16Отбить потери за счет России. На Западе активно ищут способ вернуть хоть что-то из вложенного в Украину
14:11Кремль возмутило чествование эсэсовца в Канады
14:04"Нутро вражины": Захарова прокомментировала чествование нациста в Канаде
14:02Полкило кокаина в желудке: СБУ задержала на границе наркодилера
13:40Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов
13:32Алексей Самойлов: Россия накрыла Кривой Рог, чтобы смягчить удар, который ей нанесут ВСУ и США
13:23Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор
13:16Экономист Леонид Хазанов о том, почему в Европе приступили к разблокировке российских активов
13:01В Польше отреагировали на чествование члена дивизии СС в парламенте Канады
13:00Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября
13:00Продлевать будете? Зеленская назвала условие переизбрания своего мужа
12:42"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания
12:27"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат
12:24Как стать милым насильно? Польский министр дал совет Зеленскому
12:20Западу будет все труднее удовлетворять потребности Украины — британский аналитик
12:15Не только Карабах. Уроки Армении 2.0
11:45Это главная проблема: военный эксперт Корнев о том, что может сорвать весеннее наступление Украины
10:54Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
10:52Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
Лента новостейМолния