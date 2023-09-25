Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
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Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября
Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября
В Приднестровье упала украинская ракета. Украинские военные продолжают наносить ударить по территории России
2023-09-25T13:00
2023-09-25T13:00
хроники
эксклюзив
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О падении ракеты сообщили власти Приднестровской Молдавской Республики."Двадцать пятого сентября, в 00:54, над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья, в зоне безопасности в селе Кицканы, по улице Юности", — рассказал РИА "Новости" сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.Село Кицканы находится в десяти километрах от Тирасполя.По словам Белякова, на место происшествия выехали сапёры и подразделения правоохранительных органов. Место падения обломков ракеты оцепили. Также на место прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил."В ходе разбирательства было установлено, по предварительным данным, которые поступили от объединённого военного командования, саперов, которые работали на месте происшествия, о том, что это является обломками ракеты, боевой ракеты, которые лежат на территории дворового владения. В огороде лежит боевая часть ракеты С-300", — уточнил сопредседатель.По его словам, на боевой части ракеты С-300 есть элементы сохранившейся маркировки, по которым установили, что эта ракета образца 1968 года.Он также отметил, что боевой элемент снаряда изъяли с места происшествия. Инцидент обсудят на ближайшем заседании Объединённой контрольной комиссии."Подумал, что ДТП. Утром вышел посмотреть сзади дома — лежит элемент массой в 200 кг. Я в армии служил, но такое вижу впервые", - рассказал телеграм-каналу "Первый приднестровский" местный житель по имени Дмитрий, который и нашёл обломки ракеты в своём огороде.МВД Приднестровья опубликовало фото обломков ракеты."Проблема в том, что качество поставляемых ракет ПВО низкое. [Ракеты],которые были давно списаны, лежали и ждали время для утилизации, а потом торговцы оружием их решили продать в Украину. Мы писали много раз, что в самой Украине много было трагедий из-за этого, но Офису президента удавалось списать это на россиян, якобы они обстреливают ракетами С-300", - прокомментировал произошедшее популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Канал вспомнил о падении украинской ракеты в Польше, в результате которого погибли мирные жители, а также о залётах украинских ракет в Молдавию.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном представительстве по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 14 ударов."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм с кассетной боевой частью, выпущено 42 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы)."Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 сентября по состоянию на 11:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Грекова, 154 погиб мужчина 1990 года рождения", - сообщило позже представительство ДНР в СЦКК.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём по этому региону России ВСУ выпустили 84 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 84 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 12; Великая Лепетиха — 10; Солонцы — 9; Песчановка — 16; Подстепное — 9; Крынки — 7; Казачьи Лагеря — 12; Корсунка — 9", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагеря, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в сообщении.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки было зафиксировано 70 "прилётов"."Всего за сутки зафиксировано более 70 "прилётов". Особенно интенсивно враг обстреливал Горностаевку и Заводовку вчера вечером с 6 до 21 часа. На ул. Партизанская пострадали несколько домов. Без жертв", - указывалось в сообщении.Также администрация опубликовала фотографии осколков украинских снарядов и последствия ударов ВСУ.Утром 25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону."В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Ближнее был сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецкое после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении", - отмечалось в сводке.В Валуйском городском округе под миномётный обстрел попало село Долгое – было зафиксировано два прилёта. Обошлось без пострадавших и разрушений.Кроме того, в Волоконовском районе на окраине села Новое сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий "КАМАЗ". Водитель получил лёгкую контузию и осколочные ранения и самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение."В Краснояружском районе по окраинам посёлка Прилесье и села Графовка выпущено по два артиллерийских снаряда. &lt;...&gt; Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка – установлено три прилёта. &lt;...&gt; В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 миномётных снарядов, по селу Вознесеновка – 5, по МАПП "Шебекино" – 3 миномётных снаряда", - писал Гладков.Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений не было.Позже Гладков сообщил о новых атаках."Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он, совпроводив запись фотографией с места событий.Кроме того, ВСУ нанесли удар по сёлам Муром и Новая Таволжанка. В результате ударов пострадавших не было.Минобороны России сообщило утром о перехвате беспилотников над Курской и Брянской областями."25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20230925/1049661837.html
https://ukraina.ru/20230924/1049655770.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Украинская ракета в Приднестровье, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 сентября

13:00 25.09.2023
 
© Фото : МВД ПМРобломки украинской ракеты ЗРК С-300 в Приднестровье
обломки украинской ракеты ЗРК С-300 в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : МВД ПМР
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Приднестровье упала украинская ракета. Украинские военные продолжают наносить ударить по территории России
О падении ракеты сообщили власти Приднестровской Молдавской Республики.
"Двадцать пятого сентября, в 00:54, над территорией Приднестровья прозвучал достаточно серьезный взрыв. Это сильно взбудоражило население, проживающее в районе населенного пункта Кицканы. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья, в зоне безопасности в селе Кицканы, по улице Юности", — рассказал РИА "Новости" сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
Село Кицканы находится в десяти километрах от Тирасполя.
По словам Белякова, на место происшествия выехали сапёры и подразделения правоохранительных органов. Место падения обломков ракеты оцепили. Также на место прибыли военные наблюдатели совместных миротворческих сил.
"В ходе разбирательства было установлено, по предварительным данным, которые поступили от объединённого военного командования, саперов, которые работали на месте происшествия, о том, что это является обломками ракеты, боевой ракеты, которые лежат на территории дворового владения. В огороде лежит боевая часть ракеты С-300", — уточнил сопредседатель.
По его словам, на боевой части ракеты С-300 есть элементы сохранившейся маркировки, по которым установили, что эта ракета образца 1968 года.
Он также отметил, что боевой элемент снаряда изъяли с места происшествия. Инцидент обсудят на ближайшем заседании Объединённой контрольной комиссии.
"Подумал, что ДТП. Утром вышел посмотреть сзади дома — лежит элемент массой в 200 кг. Я в армии служил, но такое вижу впервые", - рассказал телеграм-каналу "Первый приднестровский" местный житель по имени Дмитрий, который и нашёл обломки ракеты в своём огороде.
МВД Приднестровья опубликовало фото обломков ракеты.
"Проблема в том, что качество поставляемых ракет ПВО низкое. [Ракеты],которые были давно списаны, лежали и ждали время для утилизации, а потом торговцы оружием их решили продать в Украину. Мы писали много раз, что в самой Украине много было трагедий из-за этого, но Офису президента удавалось списать это на россиян, якобы они обстреливают ракетами С-300", - прокомментировал произошедшее популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Канал вспомнил о падении украинской ракеты в Польше, в результате которого погибли мирные жители, а также о залётах украинских ракет в Молдавию.
гостиница Одесса после удара - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
09:33
Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентябряВ результате удара по портовой инфраструктуре Одессы был уничтожен морской вокзал и здание гостиницы "Одесса". Украина снова атаковала беспилотниками приграничные регионы России
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном представительстве по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 14 ударов.
"На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм с кассетной боевой частью, выпущено 42 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы).
"Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 7 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 5 снарядов калибром 152 мм, по Ясиноватскому району — 4 снаряда калибром 155 мм.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 сентября по состоянию на 11:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Куйбышевский район) - по ул. Грекова, 154 погиб мужчина 1990 года рождения", - сообщило позже представительство ДНР в СЦКК.
совместная тренировка украинских военных и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 18:16
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По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём по этому региону России ВСУ выпустили 84 снаряда.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 84 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 12; Великая Лепетиха — 10; Солонцы — 9; Песчановка — 16; Подстепное — 9; Крынки — 7; Казачьи Лагеря — 12; Корсунка — 9", - информировало агентство.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагеря, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в сообщении.
Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие сутки было зафиксировано 70 "прилётов".
"Всего за сутки зафиксировано более 70 "прилётов". Особенно интенсивно враг обстреливал Горностаевку и Заводовку вчера вечером с 6 до 21 часа. На ул. Партизанская пострадали несколько домов. Без жертв", - указывалось в сообщении.
Также администрация опубликовала фотографии осколков украинских снарядов и последствия ударов ВСУ.
Утром 25 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по региону.
"В Белгородском районе по селу Наумовка было выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Ближнее был сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Стрелецкое после работы ПВО выявлены повреждения кровли в одном частном домовладении", - отмечалось в сводке.
В Валуйском городском округе под миномётный обстрел попало село Долгое – было зафиксировано два прилёта. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, в Волоконовском районе на окраине села Новое сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий "КАМАЗ". Водитель получил лёгкую контузию и осколочные ранения и самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.
"В Краснояружском районе по окраинам посёлка Прилесье и села Графовка выпущено по два артиллерийских снаряда. <...> Также под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка – установлено три прилёта. <...> В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 миномётных снарядов, по селу Вознесеновка – 5, по МАПП "Шебекино" – 3 миномётных снаряда", - писал Гладков.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений не было.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 13:30
Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентябряВ законопроекте о финансировании Пентагона сохранят средства на оружие для Украины. Второй балкер с Украины добрался до Турции. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Позже Гладков сообщил о новых атаках.
"Сегодня утром под обстрел ВСУ попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Два человека пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй - рассечение брови от осколков стекла. Медицинская помощь им оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - написал он, совпроводив запись фотографией с места событий.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по сёлам Муром и Новая Таволжанка. В результате ударов пострадавших не было.
Минобороны России сообщило утром о перехвате беспилотников над Курской и Брянской областями.
"25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей", - указывалось в сообщении.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.
 
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