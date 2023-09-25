https://ukraina.ru/20230925/1049666900.html

"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания

"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания - 25.09.2023 Украина.ру

"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания

Совладелец отеля в Одессе, по которому якобы ударили российские войска, рассказал, как "давно мечтал его реконструировать". Комментарий Андрей Ставницер разместил на своей страничке в соцсети

2023-09-25T12:42

2023-09-25T12:42

2023-09-25T12:42

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Украинский предприниматель рассказал, как мечтал построить в Одессе красивую прогулочную набережную и обустроить все "совсем как в Стамбуле". А вот отель "Одесса" его глаз не радовал.Предприниматель пообещал всё отстроить. "В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах", добавил он.В июле украинская система ПВО уничтожила здание в Одессе, которое за три дня до этого было выставлено на продажу и застраховано на сумму эквивалентную рыночной. Теперь владелец получит 3,5 миллиона долларов, тогда как продажа здания могла затянуться на долгие месяцы.Украинских СМИ сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам в Одесса, в том числе, по якобы заброшенному отелю "Одесса". В интернете разместили фотографии "пустовавшей" гостиницы. На кадрах видно, что вдоль береговой линии стоит военная техника и пришвартованы корабли.

https://ukraina.ru/20230724/1048205160.html

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новости, украина, одесса, отель, удар, вс рф