"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания - 25.09.2023 Украина.ру
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"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания
"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания - 25.09.2023 Украина.ру
"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания
Совладелец отеля в Одессе, по которому якобы ударили российские войска, рассказал, как "давно мечтал его реконструировать". Комментарий Андрей Ставницер разместил на своей страничке в соцсети
2023-09-25T12:42
2023-09-25T12:42
новости
украина
одесса
отель
удар
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Украинский предприниматель рассказал, как мечтал построить в Одессе красивую прогулочную набережную и обустроить все "совсем как в Стамбуле". А вот отель "Одесса" его глаз не радовал.Предприниматель пообещал всё отстроить. "В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах", добавил он.В июле украинская система ПВО уничтожила здание в Одессе, которое за три дня до этого было выставлено на продажу и застраховано на сумму эквивалентную рыночной. Теперь владелец получит 3,5 миллиона долларов, тогда как продажа здания могла затянуться на долгие месяцы.Украинских СМИ сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам в Одесса, в том числе, по якобы заброшенному отелю "Одесса". В интернете разместили фотографии "пустовавшей" гостиницы. На кадрах видно, что вдоль береговой линии стоит военная техника и пришвартованы корабли.
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новости, украина, одесса, отель, удар, вс рф
Новости, Украина, Одесса, отель, удар, ВС РФ

"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания

12:42 25.09.2023
 
© соцсетигостиница "Одесса" после удара
гостиница Одесса после удара
© соцсети
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Совладелец отеля в Одессе, по которому якобы ударили российские войска, рассказал, как "давно мечтал его реконструировать". Комментарий Андрей Ставницер разместил на своей страничке в соцсети
Украинский предприниматель рассказал, как мечтал построить в Одессе красивую прогулочную набережную и обустроить все "совсем как в Стамбуле". А вот отель "Одесса" его глаз не радовал.
"Этот отель – памятник раздолбайству и безвкусице – не нравился мне так же, как всем одесситам, поэтому я мечтал его наконец реконструировать. Мечтал об этом я давно", - написал Ставницер.
Предприниматель пообещал всё отстроить. "В Одессе будет так красиво, как вам никогда не приснится в ваших жутких кошмарах", добавил он.
В июле украинская система ПВО уничтожила здание в Одессе, которое за три дня до этого было выставлено на продажу и застраховано на сумму эквивалентную рыночной. Теперь владелец получит 3,5 миллиона долларов, тогда как продажа здания могла затянуться на долгие месяцы.
Украинских СМИ сообщили, что ВС РФ нанесли удары по объектам в Одесса, в том числе, по якобы заброшенному отелю "Одесса". В интернете разместили фотографии "пустовавшей" гостиницы. На кадрах видно, что вдоль береговой линии стоит военная техника и пришвартованы корабли.
© Операция Z: Военкоры Русской Весны телеграм-канал
© Операция Z: Военкоры Русской Весны телеграм-канал
24 июля, 10:07
"Договорняк": украинское ПВО уничтожило здание, выставленное на продажуУкраинское ПВО уничтожило здание в Одессе, которое было выставлено на продажу, и теперь владелец получит страховку. Об этом 24 июля написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
 
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12:42"Мечтал о реконструкции": совладелец отеля в Одессе прокомментировал ночной подрыв здания
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