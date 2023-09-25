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"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат
"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат - 25.09.2023 Украина.ру
"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат
Украинские дети придумали новую игру, отвечающую ситуации в стране. Теперь они делятся на призывников и военкомов. Первые сопротивляются, а вторые мобилизуют их силой, угрожая оружием. Соответствующее видео 25 сентября в сеть выложил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-09-25T12:27
2023-09-25T12:27
2023-09-25T12:27
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Он напомнил украинским солдатам, что они могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", чтобы сдаться в плен и сохранить свои жизни."Ужас какой!", "А наши дети цветочки и сердечки на асфальте рисуют", "Мальчик Мыкола играл в военкома, выросли быстро могилки у дома", "Какая страна - такие и дети... А батькам да, единственный шанс на спасение - Волгу вызывать", - отреагировали пользователи сети.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации, придумывая все новые и новые способы "откосить". До сих пор лучшим из них было бегство из страны, и в этом украинским мужчинам активно помогали страны ЕС предоставляя им кров и пособия.Однако совсем недавно власти некоторых европейских государств согласились на просьбу президента Украины Владимира Зеленского экстрадировать потенциальных призывников на родину.Тем временем в Киеве и Вашингтоне заговорили о новой, осенне-зимней попытке контрнаступления ВСУ. На этом фоне украинские власти ужесточили меры призыва. В частности, в отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было заявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.Только за время контрнаступления то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.
https://ukraina.ru/20230920/1049572596.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, игра, дети, военкомат
"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат
Украинские дети придумали новую игру, отвечающую ситуации в стране. Теперь они делятся на призывников и военкомов. Первые сопротивляются, а вторые мобилизуют их силой, угрожая оружием. Соответствующее видео 25 сентября в сеть выложил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
"На постукраинском пространстве, подконтрольном Зеленскому, дети играют в военкомат, который могилизирует призывников на пушечное мясо для удержания у власти шайки наркоманов и нацистов", - рассказал Рогов.
Он напомнил украинским солдатам, что они могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", чтобы сдаться в плен и сохранить свои жизни.
"Ужас какой!", "А наши дети цветочки и сердечки на асфальте рисуют", "Мальчик Мыкола играл в военкома, выросли быстро могилки у дома", "Какая страна - такие и дети... А батькам да, единственный шанс на спасение - Волгу вызывать", - отреагировали пользователи сети.
Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации, придумывая все новые и новые способы "откосить".
До сих пор лучшим из них было бегство из страны, и в этом украинским мужчинам активно помогали страны ЕС предоставляя им кров и пособия.
Однако совсем недавно власти некоторых европейских государств согласились на просьбу президента Украины Владимира Зеленского экстрадировать потенциальных призывников на родину.
Тем временем в Киеве и Вашингтоне заговорили о новой, осенне-зимней попытке контрнаступления ВСУ. На этом фоне украинские власти ужесточили меры призыва. В частности, в отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было заявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.
Только за время контрнаступления то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.