https://ukraina.ru/20230925/1049666366.html

"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат

"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат - 25.09.2023 Украина.ру

"Мобилизация из-под автомата": на Украине дети играют в военкомат

Украинские дети придумали новую игру, отвечающую ситуации в стране. Теперь они делятся на призывников и военкомов. Первые сопротивляются, а вторые мобилизуют их силой, угрожая оружием. Соответствующее видео 25 сентября в сеть выложил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:27

2023-09-25T12:27

новости

новости украины

игра

дети

военкомат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101909/96/1019099606_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_71aac51cd79466e3e3610bf2bdf3d8c3.jpg.webp

Он напомнил украинским солдатам, что они могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу", чтобы сдаться в плен и сохранить свои жизни."Ужас какой!", "А наши дети цветочки и сердечки на асфальте рисуют", "Мальчик Мыкола играл в военкома, выросли быстро могилки у дома", "Какая страна - такие и дети... А батькам да, единственный шанс на спасение - Волгу вызывать", - отреагировали пользователи сети.Украинские мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать мобилизации, придумывая все новые и новые способы "откосить". До сих пор лучшим из них было бегство из страны, и в этом украинским мужчинам активно помогали страны ЕС предоставляя им кров и пособия.Однако совсем недавно власти некоторых европейских государств согласились на просьбу президента Украины Владимира Зеленского экстрадировать потенциальных призывников на родину.Тем временем в Киеве и Вашингтоне заговорили о новой, осенне-зимней попытке контрнаступления ВСУ. На этом фоне украинские власти ужесточили меры призыва. В частности, в отдельных регионах страны была объявлена всеобщая мобилизация, а также было заявлено о том, что призывать начнут в том числе ограниченно годных и женщин.Только за время контрнаступления то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 71,5 тысяч военных.

https://ukraina.ru/20230920/1049572596.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, игра, дети, военкомат