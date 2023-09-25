Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049661837.html
Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября
Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру
Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября
В результате удара по портовой инфраструктуре Одессы был уничтожен морской вокзал и здание гостиницы "Одесса". Украина снова атаковала беспилотниками приграничные регионы России
2023-09-25T09:33
2023-09-25T09:58
эксклюзив
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049661645_0:596:720:1001_1920x0_80_0_0_934674fb524b381c089672a55a4d9b34.jpg.webp
Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен» после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.Ранее украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе, а также о двух в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.Как заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада», взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, «фактически уничтожен морской вокзал».Примечательно, что рядом с морским вокзалом находится отель «Одесса». Согласно некоторым данным там могли размещаться наёмники.«Похоже отель в порту всё. В сети несколько раз появлялась информация, что там могли находиться иностранные наёмники», — указал телеграм-канал «Типичная Одесса», опубликовав видео пожара.Были и те, кто сомневались в том, что в отеле могли находиться наёмники или находиться центр принятия решений.«Сейчас очень эффектно горит гостиница на морвокзале. Сколько ее помню, она практически не работала, поселить там незаметно никого нельзя — толпы народа вокруг. И вообще проект отеля был неудачный, горожане жаловались, что перекрывает вид на море, а посетители — что нельзя открыть окна из-за жуткого ветра. Вот теперь неудачная гостиница удачно горит и хорошо, что без жертв. Но если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений — посмеетесь и отписывайтесь», — отметил бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев.В то же время телеграм-канал «Однажды в Одессе» напомнил о своей публикации от 18 июля, отметив, что в гостинице всё же мог кто-то жить.«Про гостиницу "Одесса" и её нынешних обитателей, уже неоднократно писали и не только мы. Даже ОК "Юг" умудрилось рассекретить ее обитаемость. Однако сумрачный гений не спешил. Но ровно до тех пор, пока не прилетело по клубу любителей белых мундиров, парадов и подходов к начальству», — отмечал канал.В июльской публикации канал обращал внимание на сообщение украинского оперативного командования «Юг», а точнее на фотографию отеля с окнами, открытыми для проветривания.«ОК "Юг" смогло пробить дно даже там, где его нет! Представляем вашему вниманию номинанта 2023 года и абсолютного номинанта за весь весь период войны в номинациях "Феерический зашквар тупости", "Факап года" и антипремии СБУ "пидозра за тупые фотки" — пресс-службу ОК "Юг"! За фото этого здания долго охотилась российская разведка. Ради того, чтобы скрыть его от глаз одесситов, ОВА перекрыла Приморский бульвар и запретила проезд по ул. Приморской (сейчас уже разрешён). Но наши робингуды из ведомства Наташки Гуменюк раскрыли то , что так тщательно охранялось СБУ и военной контрразведкой — факт использования гостиницы "Одесса" в оборонительных интересах Украины. Чтобы вы понимали, гостиница "Одесса", что на морвокзале, официально закрыта с 2011 года, но внутри полностью сохранены мебель и оборудование, то есть заходи и живи. Дальше, гостиница находится в запретной для посещения зоне Одесского порта. Если вы туда попытаетесь проникнуть или сфоткать там что-то, вас просто арестуют! Соответственно по официальным данным в гостинице "Одесса" никто жить не должен. Однако посмотрите на открытые окна, почти на всех этажах. Неужели в закрытой гостинице будут просто так вентилировать помещения ради тех, кто там не живёт. Теперь вы поняли, что гостиница "Одесса" в настоящий момент обитаема и используется в интересах силовых структур Украины. Мало того, она представляет собой очень жирную цель. Ведь там можно хлопнуть много интересных личностей, причем разом! Поэтому, панове, это как минимум ст. 382 УК Украины — разглашение гостайны, а если прилетит , то уже ч. 2 с тяжкими последствиями», — указывалось в той публикации.При этом местные одесские каналы жаловались на то, что украинская ПВО вместо того, чтобы сбивать ракеты на подлёте к городу начала работу уже над жилыми домами.«Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами», — подытожил текстовую трансляцию телеграм-канал «Типичная Одесса».Этот же канал рассказал, что одна из поражённых целей была явно военной. Он опубликовал видео из района «Большевик», где в результате ударов сдетонировал боекомплект.«Детонацию БК не забываем. Гражданские объекты. Да-да. Отвлекайте, отвлекайте. Люди все равно понимают, где правда», — отмечалось в публикации «Типичной Одессы».Силы обороны юга Украины утром 25 сентября в своём телеграм-канале выложили фото последствий удара по морскому вокзалу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.Атаки беспилотниковВ центре Курска из-за атаки украинских беспилотников получили повреждения несколько домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО», — написал он.По словам Старовойта, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА ночью сбили над Суражским районом.«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.Также атаки прокомментировали и в Минобороны России.«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — указывалось в сообщении оборонного ведомства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20230924/1049655770.html
https://ukraina.ru/20230924/1049653738.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049661645_0:528:720:1068_1920x0_80_0_0_c5a9151b77f7da188f5a6e1e7503cba1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября

09:33 25.09.2023 (обновлено: 09:58 25.09.2023)
 
© Фото : фото из соцсетейгостиница "Одесса" после удара
гостиница Одесса после удара - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : фото из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В результате удара по портовой инфраструктуре Одессы был уничтожен морской вокзал и здание гостиницы "Одесса". Украина снова атаковала беспилотниками приграничные регионы России
Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен» после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.
Ранее украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе, а также о двух в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.
Как заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада», взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, «фактически уничтожен морской вокзал».
Примечательно, что рядом с морским вокзалом находится отель «Одесса». Согласно некоторым данным там могли размещаться наёмники.
«Похоже отель в порту всё. В сети несколько раз появлялась информация, что там могли находиться иностранные наёмники», — указал телеграм-канал «Типичная Одесса», опубликовав видео пожара.
Были и те, кто сомневались в том, что в отеле могли находиться наёмники или находиться центр принятия решений.
«Сейчас очень эффектно горит гостиница на морвокзале. Сколько ее помню, она практически не работала, поселить там незаметно никого нельзя — толпы народа вокруг. И вообще проект отеля был неудачный, горожане жаловались, что перекрывает вид на море, а посетители — что нельзя открыть окна из-за жуткого ветра. Вот теперь неудачная гостиница удачно горит и хорошо, что без жертв. Но если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений — посмеетесь и отписывайтесь», — отметил бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев.
В то же время телеграм-канал «Однажды в Одессе» напомнил о своей публикации от 18 июля, отметив, что в гостинице всё же мог кто-то жить.
«Про гостиницу "Одесса" и её нынешних обитателей, уже неоднократно писали и не только мы. Даже ОК "Юг" умудрилось рассекретить ее обитаемость. Однако сумрачный гений не спешил. Но ровно до тех пор, пока не прилетело по клубу любителей белых мундиров, парадов и подходов к начальству», — отмечал канал.
совместная тренировка украинских военных и НАТО в 2023 году - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 18:16
Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на УкраинеРяд источников сообщил о разработанной британцами тактике ВСУ, направленной на дестабилизацию обстановки в Крыму. Украина нанесла удар по Токмаку, пострадали дети
В июльской публикации канал обращал внимание на сообщение украинского оперативного командования «Юг», а точнее на фотографию отеля с окнами, открытыми для проветривания.
«ОК "Юг" смогло пробить дно даже там, где его нет! Представляем вашему вниманию номинанта 2023 года и абсолютного номинанта за весь весь период войны в номинациях "Феерический зашквар тупости", "Факап года" и антипремии СБУ "пидозра за тупые фотки" — пресс-службу ОК "Юг"! За фото этого здания долго охотилась российская разведка. Ради того, чтобы скрыть его от глаз одесситов, ОВА перекрыла Приморский бульвар и запретила проезд по ул. Приморской (сейчас уже разрешён). Но наши робингуды из ведомства Наташки Гуменюк раскрыли то , что так тщательно охранялось СБУ и военной контрразведкой — факт использования гостиницы "Одесса" в оборонительных интересах Украины. Чтобы вы понимали, гостиница "Одесса", что на морвокзале, официально закрыта с 2011 года, но внутри полностью сохранены мебель и оборудование, то есть заходи и живи. Дальше, гостиница находится в запретной для посещения зоне Одесского порта. Если вы туда попытаетесь проникнуть или сфоткать там что-то, вас просто арестуют! Соответственно по официальным данным в гостинице "Одесса" никто жить не должен. Однако посмотрите на открытые окна, почти на всех этажах. Неужели в закрытой гостинице будут просто так вентилировать помещения ради тех, кто там не живёт. Теперь вы поняли, что гостиница "Одесса" в настоящий момент обитаема и используется в интересах силовых структур Украины. Мало того, она представляет собой очень жирную цель. Ведь там можно хлопнуть много интересных личностей, причем разом! Поэтому, панове, это как минимум ст. 382 УК Украины — разглашение гостайны, а если прилетит , то уже ч. 2 с тяжкими последствиями», — указывалось в той публикации.
При этом местные одесские каналы жаловались на то, что украинская ПВО вместо того, чтобы сбивать ракеты на подлёте к городу начала работу уже над жилыми домами.
«Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами», — подытожил текстовую трансляцию телеграм-канал «Типичная Одесса».
Этот же канал рассказал, что одна из поражённых целей была явно военной. Он опубликовал видео из района «Большевик», где в результате ударов сдетонировал боекомплект.
«Детонацию БК не забываем. Гражданские объекты. Да-да. Отвлекайте, отвлекайте. Люди все равно понимают, где правда», — отмечалось в публикации «Типичной Одессы».
Силы обороны юга Украины утром 25 сентября в своём телеграм-канале выложили фото последствий удара по морскому вокзалу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вчера, 13:30
Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентябряВ законопроекте о финансировании Пентагона сохранят средства на оружие для Украины. Второй балкер с Украины добрался до Турции. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Атаки беспилотников
В центре Курска из-за атаки украинских беспилотников получили повреждения несколько домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО», — написал он.
По словам Старовойта, никто не пострадал.
В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА ночью сбили над Суражским районом.
«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Также атаки прокомментировали и в Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — указывалось в сообщении оборонного ведомства.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.
 
ЭксклюзивХроники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Нацист Карась пригрозил "лично набить морду" всем депутатам, вступившимся за УПЦ
10:52Демонтаж аварийных конструкций: губернатор Севастополя объяснил "глухой звук" в центре города
10:52Власти США запретили Такеру Карлсону брать интервью у Путина - СМИ
10:43Военные РФ уничтожили украинский дрон над Белгородской областью – Минобороны
10:36Дипломатия должна взять верх над поставками оружия Украине - глава МИД Венесуэлы
10:24Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку российских активов
10:13Российские военные сбили украинские дроны над Черным морем и Крымом – МО РФ
09:57Российская система ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Брянской областями
09:44Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов
09:33Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября
09:32"Прозрение" Борреля
09:16Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
08:57Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка
08:44Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
08:25В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
08:09Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
08:00Судьба Бондарчука
07:52Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
07:39ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
07:23Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ
Лента новостейМолния