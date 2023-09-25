https://ukraina.ru/20230925/1049661837.html

Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября

Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября - 25.09.2023 Украина.ру

Взрывы в Одессе, атаки беспилотников. Главное на Украине на утро 25 сентября

В результате удара по портовой инфраструктуре Одессы был уничтожен морской вокзал и здание гостиницы "Одесса". Украина снова атаковала беспилотниками приграничные регионы России

2023-09-25T09:33

2023-09-25T09:33

2023-09-25T09:58

эксклюзив

хроники

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Морской вокзал в Одессе на Украине «фактически уничтожен» после ночных взрывов, также повреждено зернохранилище, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.Ранее украинские СМИ сообщали о пяти сериях взрывов в Одессе, а также о двух в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога.Как заявила Гуменюк в эфире телеканала «Рада», взрывы прогремели в припортовой инфраструктуре, зернохранилище, «фактически уничтожен морской вокзал».Примечательно, что рядом с морским вокзалом находится отель «Одесса». Согласно некоторым данным там могли размещаться наёмники.«Похоже отель в порту всё. В сети несколько раз появлялась информация, что там могли находиться иностранные наёмники», — указал телеграм-канал «Типичная Одесса», опубликовав видео пожара.Были и те, кто сомневались в том, что в отеле могли находиться наёмники или находиться центр принятия решений.«Сейчас очень эффектно горит гостиница на морвокзале. Сколько ее помню, она практически не работала, поселить там незаметно никого нельзя — толпы народа вокруг. И вообще проект отеля был неудачный, горожане жаловались, что перекрывает вид на море, а посетители — что нельзя открыть окна из-за жуткого ветра. Вот теперь неудачная гостиница удачно горит и хорошо, что без жертв. Но если прочитаете у кого-то, что там был центр принятия решений — посмеетесь и отписывайтесь», — отметил бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист Игорь Димитриев.В то же время телеграм-канал «Однажды в Одессе» напомнил о своей публикации от 18 июля, отметив, что в гостинице всё же мог кто-то жить.«Про гостиницу "Одесса" и её нынешних обитателей, уже неоднократно писали и не только мы. Даже ОК "Юг" умудрилось рассекретить ее обитаемость. Однако сумрачный гений не спешил. Но ровно до тех пор, пока не прилетело по клубу любителей белых мундиров, парадов и подходов к начальству», — отмечал канал.В июльской публикации канал обращал внимание на сообщение украинского оперативного командования «Юг», а точнее на фотографию отеля с окнами, открытыми для проветривания.«ОК "Юг" смогло пробить дно даже там, где его нет! Представляем вашему вниманию номинанта 2023 года и абсолютного номинанта за весь весь период войны в номинациях "Феерический зашквар тупости", "Факап года" и антипремии СБУ "пидозра за тупые фотки" — пресс-службу ОК "Юг"! За фото этого здания долго охотилась российская разведка. Ради того, чтобы скрыть его от глаз одесситов, ОВА перекрыла Приморский бульвар и запретила проезд по ул. Приморской (сейчас уже разрешён). Но наши робингуды из ведомства Наташки Гуменюк раскрыли то , что так тщательно охранялось СБУ и военной контрразведкой — факт использования гостиницы "Одесса" в оборонительных интересах Украины. Чтобы вы понимали, гостиница "Одесса", что на морвокзале, официально закрыта с 2011 года, но внутри полностью сохранены мебель и оборудование, то есть заходи и живи. Дальше, гостиница находится в запретной для посещения зоне Одесского порта. Если вы туда попытаетесь проникнуть или сфоткать там что-то, вас просто арестуют! Соответственно по официальным данным в гостинице "Одесса" никто жить не должен. Однако посмотрите на открытые окна, почти на всех этажах. Неужели в закрытой гостинице будут просто так вентилировать помещения ради тех, кто там не живёт. Теперь вы поняли, что гостиница "Одесса" в настоящий момент обитаема и используется в интересах силовых структур Украины. Мало того, она представляет собой очень жирную цель. Ведь там можно хлопнуть много интересных личностей, причем разом! Поэтому, панове, это как минимум ст. 382 УК Украины — разглашение гостайны, а если прилетит , то уже ч. 2 с тяжкими последствиями», — указывалось в той публикации.При этом местные одесские каналы жаловались на то, что украинская ПВО вместо того, чтобы сбивать ракеты на подлёте к городу начала работу уже над жилыми домами.«Нормальным людям доброй ночи, желаем вам, чтобы украинское ПВО однажды навсегда перестало летать у вас над головами», — подытожил текстовую трансляцию телеграм-канал «Типичная Одесса».Этот же канал рассказал, что одна из поражённых целей была явно военной. Он опубликовал видео из района «Большевик», где в результате ударов сдетонировал боекомплект.«Детонацию БК не забываем. Гражданские объекты. Да-да. Отвлекайте, отвлекайте. Люди все равно понимают, где правда», — отмечалось в публикации «Типичной Одессы».Силы обороны юга Украины утром 25 сентября в своём телеграм-канале выложили фото последствий удара по морскому вокзалу.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.Атаки беспилотниковВ центре Курска из-за атаки украинских беспилотников получили повреждения несколько домов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.«В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО», — написал он.По словам Старовойта, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два украинских БПЛА ночью сбили над Суражским районом.«Сегодня ночью украинские террористы предприняли попытку совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ над Суражским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.Также атаки прокомментировали и в Минобороны России.«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — указывалось в сообщении оборонного ведомства.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230924/1049655770.html

https://ukraina.ru/20230924/1049653738.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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