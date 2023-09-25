https://ukraina.ru/20230925/1049661037.html

Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов

Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов - 25.09.2023 Украина.ру

Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов

Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк 25 сентября в эфире телеканала "Рада" рассказала о последствиях взрывов в Одессе

2023-09-25T09:44

2023-09-25T09:44

2023-09-25T09:44

взрывы

одесса

вокзал

последствия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102203/14/1022031433_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8e912810fde68a46fd823db76895a761.jpg.webp

По ее словам взрывы произошли в припортовой инфраструктуре. Было повреждено зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге.

https://ukraina.ru/20230925/1049660156.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрывы, одесса, вокзал, последствия, новости