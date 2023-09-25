Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов - 25.09.2023 Украина.ру
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Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов
Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов - 25.09.2023 Украина.ру
Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк 25 сентября в эфире телеканала "Рада" рассказала о последствиях взрывов в Одессе
2023-09-25T09:44
2023-09-25T09:44
взрывы
одесса
вокзал
последствия
новости
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По ее словам взрывы произошли в припортовой инфраструктуре. Было повреждено зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге.
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взрывы, одесса, вокзал, последствия, новости
взрывы, Одесса, вокзал, последствия, Новости

Фактически уничтожен морской вокзал: в Одессе рассказали о последствиях ночных взрывов

09:44 25.09.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк 25 сентября в эфире телеканала "Рада" рассказала о последствиях взрывов в Одессе
По ее словам взрывы произошли в припортовой инфраструктуре. Было повреждено зернохранилище, "фактически уничтожен морской вокзал".
В ночь на понедельник украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе и Кривом Роге.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
08:25
В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИВзрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает 25 сентября украинский телеканал "Общественное"
 
взрывыОдессавокзалпоследствияНовости
 
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