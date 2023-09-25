https://ukraina.ru/20230925/1049624569.html

Война войной, а шоу - по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Война войной, а шоу - по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию - 25.09.2023 Украина.ру

Война войной, а шоу - по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию

Юлия Чичерина, Валентина Лисица, Валерий Кипелов, Аким Апачев, Шаман (Ярослав Дронов). Знаете, что объединяет этих артистов?- Все они постоянно выступают на Донбассе.

2023-09-25T03:43

2023-09-25T03:43

2023-09-25T03:43

эксклюзив

артисты

российские артисты

сво

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телевидение

валентина лисица

юлия чичерина

сергей светлаков

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Даёт концерты знаменитая пианистка Валентина Лисица.Поют перед бойцами Валерий Кипелов (бывшая "Ария", нынешняя группа "Кипелов") и Юлия Чичерина, которая стала уже народной певицей Донбасса.Постоянно приезжает на Донбасс и в зону СВО шахматист Сергей Карякин, который лишь по случайности не стал чемпионом мира в 2016 году.И знаете, что ещё объединяет этих людей?Вы не услышите этих имён по радио и не увидите их в популярных программах на нашем телевидении. Да и вообще почти не увидите на ТВ.Саур-Могила, концертВ честь 80-летия освобождения Донбасса от фашизма прошел концерт на Саур-Могиле в Донбассе. Там многие были: Азамат, Шаман, Ирина Дубцова и Ольга Кормухина, Григорий Лепс и Александр Буйнов.Мощное впечатление от концерта. Посмотрите в записи, не пожалеете.Потрясающее открытие - монах отец Киприан, который спел свою собственную песню.За отцом Киприаном, бывшим лётчиком, который потерял ногу в Афганистане, но продолжал летать ещё 14 лет, а теперь служит ребятам на фронте, должны просто бегать с камерами телевизионщики. Но нет этого.Шаман! Это вообще артист потрясающей энергии и силы. Он собирает и держит на своей энергии Дворцы спорта.Но вы не услышите об этом и не увидите в новостях топовых передач.Открытием стал Аким Апачев с невероятным исполнением "Спят курганы тёмные".Азамат Мусагалиев с Денисом Дороховым, и в компании с ними автор песни "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин - как они зажгли народ!Все эти выступления достойны большой сцены и конечно, нашего телевидения. А говорят - талантов не хватает, не пришло ещё время, ещё через годы только будут написаны книги, песни и фильмы про Донбасс и СВО.Да многое уже написано и спето. Только "на широком экране" этого не показывают.Раз в год идёт такой концерт. А дальше - опять. Опять по телевидению крутят "юмор падающих штанов", опять улыбается из каждого угла телевизора "гей - сталевар из Челябинска" Светлаков, отметивший начало СВО "черным квадратиком". Опять ведёт передачу Шепелев ("простите меня, украинские друзья!")Или просто идёт что-то бесконечное, типа "Давай поженимся". Да никто не против, женитесь на здоровье. Но хоть иногда можно что-то стоящее показывать?Но нет. Ставят "Три аккорда". Если не знаете, это передача о блатной "дворовой" музыке. На первом канале идёт.Где же артисты, которые поют для ребят на фронте? Их просто нет в информационном пространстве.Вы видели Юлию Чичерину или Валерия Кипелова у Ивана Урганта в ежедневной передаче, которую он вёл шесть лет?Телеэфир был заполнен бесконечным "Камеди клабом", Ургантом, какими-то нелепыми ситкомами, слизанными западными шоу, бесконечными кривляниями. Мужчинами, которые "красят реснички" и их безликими песнями.Вот обоих Меладзе с Веро́й Ургант приглашал бесконечно, Лободу с иноагентом Земфирой - то же самое.Меладзе, Рената Литвинова, Хаматова, Дапкунайте. Те просто не вылезали от Урганта. Сегодня все они покинули родину.Есть ли между этим какая-то связь?Кто игнорировал Донбасс, "не видел" войны и обстрелов Донецка, - тот сегодня "релокант".Абсолютно точный критерий. Просто некоторые ещё не уехали. Ещё надеются, что можно будет дальше "не замечать".И при всём уважении к Лепсу, Баскову, Буйнову, которые часто бывают на Донбассе. Но эти "монстры рок-н-ролла" на ТВ присутствуют.А остальные - мало или вообще нет.Но каждый из них достоин отдельной передачи.ЛисицаВалентина Лисица - популярнейшая исполнительница, пианистка редчайшего таланта. Её Ютуб канал с исполнением шедевров классической музыки, имел 200 миллионов подписчиков.Сейчас его не существует, удалили. "Культура отмены" в полной красе.Валентина родилась в Киеве, но она давно живёт в США, где у неё есть дом в Майами и все возможности для работы, гастролей по миру.Любой свидомый "укр" должен смотреть на Валентину Лисицу как на воплощение своей вековой мечты. Добилась "всего" в эмиграции. Это ли не критерий успешного успеха!Но Валентина Лисица выбрала другой путь. Она постоянно выступает на Донбассе, даёт концерты на улицах, на перроне вокзала."Когда мне пришло предложение выступить от директора Донецкой филармонии Александра Порецкого, я прыгала от радости", - говорит Валентина.Гражданка ДНР и России. Почти все её концерты в Европе, конечно, теперь отменены.Она не жалеет. Поехать и сыграть в Германии - "мне теперь тяжело, Германия поставляет танки и пушки, из которых бьют по городам Донбасса", говорит Валентина.2 мая прошлого года Валентина Лисица играла на пианино на улице напротив украинского посольства в Москве, в память о сожженных 2 мая 2014 года в Одессе.Видели вы хоть что-нибудь о Валентине Лисице на первом канале? В передачах, например, Урганта или Познера?Не говоря уже о том, что классическую музыку вообще почти не услышишь на ТВ сейчас. "Три аккорда" - пожалуйста.КарякинПостоянно приезжает на Донбасс и проводит сборы для бойцов СВО шахматист Сергей Карякин.Сергей Карякин - самый молодой гроссмейстер в истории шахмат. Его отстранили от матчей, за поддержку политики России.В 2016 Карякин играл матч за звание чемпиона мира против Магнуса Карлссена, матч закончился вничью. Но Карлссен выиграл потом в серии блиц - партий.В 2018 Карякин стал первым чемпионом мира по блицу, выиграв у самого Карлссена.Часто ли вы видите Карякина по телевизору? Как и передачи о шахматах? Ноль информации. "Давай поженимся" зато идёт бесконечно.Чичерина"Вместо нас никто не полезет в наши окопы,Сотни жизней мы делаем эту работу", - поёт Юля.Не все знают, что Чичерина - родственница наркома иностранных дел советской России - Георгия Чичерина. Она его правнучатая племянница.У Юлии есть паспорта ДНР и ЛНР, чем она очень гордится.Раньше Юлия Чичерина получала премии "Золотой граммофон". Сейчас она получает только ордена республик. Музыкальная часть телевидения страны делает вид, что её нет.Можно подумать, что творчество Юлии стало неинтересно большой публике. Но это не так. Её клипы только на Ютубе набирают по 4-5 миллионов просмотров.Кипелов"Я свободен" Кипелова пели и поют ребята в каждом переходе метро.Валера Кипелов, "отец русского рока", лидер группы "Ария", неоднократно бывал на Донбассе, поддерживал воссоединение Крыма с Россией, поддержал СВО 24 февраля 2022 года.Постоянно выступает перед солдатами российской армии, ополчением и жителями Донбасса."Ребята, мы с вами. Победа будет за нами. Мы молимся за вас", - говорит Валера Кипелов бойцам на каждом выступлении.Почему же такие простые слова мы не можем услышать с экрана телевизора? Почему этого не говорят наши "тихие шоумены"? Которые вроде бы не выступали против СВО. Но и "за" не сказали ни слова.А Светлакова не только показывают ежедневно. Он теперь - лицо ТНТ.Какая удача! Опять эти шуточки, юмор "падающих штанов", почесывание живота или подмышек (это должно быть всем очень смешно).Полмиллиона долларов в год на ТНТ получал раньше Светлаков, о чём сам и сообщал. Сейчас, конечно, никак не меньше, а скорее, больше.Обещает вернуться на телевидение и Иван Ургант, самый высокооплачиваемый актёр в России, получавший миллионы долларов.И позовёт, позовёт, на шоу позовёт... ну конечно, гея-сталевара Светлакова! Ну не Валеру же Кипелова.Валера, не дай Бог, расскажет про концерт на Саур-Могиле. "Я свободен!" споёт. С подтекстом неправильным. Про Донбасс. Про свободу Донбасса. Нет, нет. Это, как любят говорить на ТВ, "не наш формат".Саур-МогилаК 80-летию освобождения Донбасса от фашизма был восстановлен мемориал на Саур могиле. Это место больших боёв в Отечественную, здесь погибли сотни защитников Родины от фашизма.В 2014 мемориал был полностью разрушен Украиной в ходе боёв с ополчением Донбасса.Сейчас он восстановлен. Появились и новые фигуры - погибших ополченцев.Там теперь проводят великолепные концерты.Но где же Ургант и Светлаков? Шепелев и другие деятели из "телеящика", получающие миллионы?Сидят, поджав хвост. И посмеиваясь. Это в лучшем случае. В худшем - "фига в кармане". Ну а как ещё назвать эту позицию "творцов"?Когда-то в советское время возник лозунг - "С кем вы, мастера культуры?"И сегодня хочется спросить то же самое. Если их творчество, этот бесконечный "юморок" и "приколы" можно назвать культурой.Прекрасный концерт провели ведущие Юлия Барановская и Александр Маршал.Почему его ещё не растащили на фрагменты и номера, не крутят ежедневно по телевизору?Как сказал Иван Охлобыстин: нам враги не нужны, у нас есть первый канал.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, артисты, российские артисты, сво, донбасс, радио, телевидение, валентина лисица, юлия чичерина, сергей светлаков, шепелев