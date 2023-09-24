https://ukraina.ru/20230924/1049656121.html
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс - 24.09.2023 Украина.ру
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
Великобритания всячески поддерживает Украину и планирует обучить еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News
2023-09-24T18:26
2023-09-24T18:26
2023-09-24T18:34
новости
великобритания
обучение
всу
украина
вооружение
танки
патроны
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На вопрос, движется ли "усталость от Украины" на Запад, Шэппс ответил, что Великобритания стоит с ней "плечом к плечу". Также министр обороны Великобритании рассказал о готовности передать Киеву десятки тысяч дополнительных патронов.В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства. По словам представителя минобороны Великобритании, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для военнослужащих.В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.
https://ukraina.ru/20230804/1048490744.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, обучение, всу, украина, вооружение, танки, патроны
Новости, Великобритания, обучение, ВСУ, Украина, вооружение, танки, патроны
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
18:26 24.09.2023 (обновлено: 18:34 24.09.2023)
Великобритания всячески поддерживает Украину и планирует обучить еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News
"Наша цель — обучить 30 000 украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что решимость Великобритании колеблется каким-либо образом или в какой-либо форме", - сказал Шэппс.
На вопрос, движется ли "усталость от Украины" на Запад, Шэппс ответил, что Великобритания стоит с ней "плечом к плечу". Также министр обороны Великобритании рассказал о готовности передать Киеву десятки тысяч дополнительных патронов.
"На данный момент [Украине] потребуется около 300 000 патронов, и к концу этого года мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования", - сообщил Шэппс.
В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.
По словам представителя минобороны Великобритании, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для военнослужащих.
В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.