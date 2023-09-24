Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс - 24.09.2023 Украина.ру
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Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс - 24.09.2023 Украина.ру
Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
Великобритания всячески поддерживает Украину и планирует обучить еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News
2023-09-24T18:26
2023-09-24T18:34
новости
великобритания
обучение
всу
украина
вооружение
танки
патроны
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На вопрос, движется ли "усталость от Украины" на Запад, Шэппс ответил, что Великобритания стоит с ней "плечом к плечу". Также министр обороны Великобритании рассказал о готовности передать Киеву десятки тысяч дополнительных патронов.В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства. По словам представителя минобороны Великобритании, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для военнослужащих.В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.
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новости, великобритания, обучение, всу, украина, вооружение, танки, патроны
Новости, Великобритания, обучение, ВСУ, Украина, вооружение, танки, патроны

Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс

18:26 24.09.2023 (обновлено: 18:34 24.09.2023)
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
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Великобритания всячески поддерживает Украину и планирует обучить еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News
"Наша цель — обучить 30 000 украинских военнослужащих. Поэтому я не думаю, что решимость Великобритании колеблется каким-либо образом или в какой-либо форме", - сказал Шэппс.
На вопрос, движется ли "усталость от Украины" на Запад, Шэппс ответил, что Великобритания стоит с ней "плечом к плечу". Также министр обороны Великобритании рассказал о готовности передать Киеву десятки тысяч дополнительных патронов.
"На данный момент [Украине] потребуется около 300 000 патронов, и к концу этого года мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования", - сообщил Шэппс.
В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства.
По словам представителя минобороны Великобритании, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для военнослужащих.
В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2023
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НовостиВеликобританияобучениеВСУУкраинавооружениетанкипатроны
 
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Заголовок открываемого материала
18:26Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
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