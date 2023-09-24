https://ukraina.ru/20230924/1049656121.html

Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс

Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс - 24.09.2023 Украина.ру

Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс

Великобритания всячески поддерживает Украину и планирует обучить еще 30 тысяч украинских военных. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шэппс в интервью телеканалу Sky News

2023-09-24T18:26

2023-09-24T18:26

2023-09-24T18:34

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танки

патроны

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На вопрос, движется ли "усталость от Украины" на Запад, Шэппс ответил, что Великобритания стоит с ней "плечом к плечу". Также министр обороны Великобритании рассказал о готовности передать Киеву десятки тысяч дополнительных патронов.В Великобритании разгорается скандал вокруг тяжелых танков Challenger 2, который может иметь далеко идущие последствия для военно-промышленного комплекса Соединенного Королевства. По словам представителя минобороны Великобритании, многие образцы современных британских вооружений могут содержать в себе материалы из асбеста, смертельно опасные для военнослужащих.В числе наиболее опасных типов подобных вооружений называют тяжелые танки Challenger 2, которые недавно передали Украине по инициативе политического руководства Великобритании. Потому что в технологии производства таких машин активно применяется опасный для танкистов асбест.

https://ukraina.ru/20230804/1048490744.html

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2023

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новости, великобритания, обучение, всу, украина, вооружение, танки, патроны