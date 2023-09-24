https://ukraina.ru/20230924/1049655770.html

Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на Украине

Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на Украине - 24.09.2023 Украина.ру

Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на Украине

Ряд источников сообщил о разработанной британцами тактике ВСУ, направленной на дестабилизацию обстановки в Крыму. Украина нанесла удар по Токмаку, пострадали дети

2023-09-24T18:16

2023-09-24T18:16

2023-09-24T18:16

эксклюзив

хроники

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О новой тактике украинцев, а также о ряде украинских атак на побережье Крыма сообщили сразу несколько экспертов.Так, утром 24 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин у себя в телеграм-канале опубликовал письмо своего знакомого."Владислав, привет! Вот очередной перехват моего братишки с форума ветеранов West Point Academy, всё от того же Spirit of the Desert, чья прошлая информация о переходе ВСУ к новой тактике наступления оказалась полностью подтверждённой. Теперь он рассуждает о британской тактике на Чёрном море: <…> Сейчас украинцы тренируются высаживать разведывательные десанты на крымское побережье, проводку их осуществляют наши разведывательные самолёты, которые так же осуществляют корректировку на переходе безэкипажных катеров – дронов и их вывод в район предполагаемых объектов атак. Всё это происходит в рамках, предложенной британскими ССО, стратегии атакующего осиного роя – постоянных атак крылатыми ракетами, БПЛА, бэзэкипажными катерами. Задача - "выдавливание" российского ВМС из западной части Чёрного моря и перехват инициативы на море с последующим наращиванием ударов и замуровыванием русского флота в базах", - указывалось в сообщении.Там же описывались предпосылки, которыми руководствовались британцы."Британцы исходят из того, что число ударных кораблей российского ЧФ невелико, и вывод любого из них из строя, не только существенно ограничивает боевые возможности русских на море, но и парализует волю российского командования, которое после гибели флагмана российского черноморского флота крейсера "Москва", панически боится потерь в корабельном составе, так как оперативно пополнять потери, после перекрытия Турцией проливов, русским нечем, а ремонтная база в самом Крыму слаба, и не обеспечивает быстрый ремонт боевых единиц. Британцы считают, что с помощью воздушных ракетных ударов, а так же атак морскими дронами, ВСУ смогут загнать российские корабли в базы под защиту береговых ПВО, где они превратятся в пассивный ресурс, требующий постоянной защиты и не проявляющий себя в море", - цитировал Шурыгин свой источник.Также указывались основные стратегические задачи, в том числе и направленные против России и Турции задачи террористического характера."Такой захват инициативы и паралич российского флота, по мнению британцев, позволит в ближайшие четыре – шесть месяцев решить несколько стратегических задач: уничтожить газопровод "Турецкий поток", окончательно подорвав репутацию России, как поставщика газа; сосредоточиться на уничтожении Крымского моста, что станет ещё большим репутационным поражением России; перейти к активным высадкам небольших десантов в Крыму и насыщению его диверсионными группами с одновременной активацией "спящего" здесь проукраинского подполья. И сейчас украинские ССО приступили под руководством британцев к отработке третьей задачи", - указывалось в сообщении.При этом британский план, отмечалось в публикации, не учитывал господство ВС РФ в воздухе, "что, при энергичном командовании ВВС, может поломать эти красивые британские планы"."Кроме того, к ноябрю погода в Чёрном море испортится, настанет сезон ураганов, что для безэкипажных катеров и десантных лодок полностью закроет выход в море. Но четыре недели в запасе у них ещё есть", - резюмировалось в публикации.Практически одновременно проект "Рыбарь" сообщил о нескольких неудачных атаках украинских диверсантов на побережье."Ув. тов. "Рыбарь" сообщает, что крымские пограничники за последние дни не первый раз отражают попытки противника провести разведку боем на побережье северо-запада мыса Тарханкут: позавчера ночью огнём накрыт катер с группой десанта, шедший на малом ходу вдоль берега; прошедшей ночью в том же районе воинами в зелёных фуражках уничтожен малый безэкипажный катер, который, судя по его манёврам, вел разведку, вскрывая порядок действий корабельного состава и нарядов на берегу. На этом фоне продолжаются действия противника по ведению радиоразведки с самолётов НАТО с целью вскрытия сигналов управления, а также съёмка местности и военных объектов России в заданном районе", - прокомментировал эти сообщения телеграм-канал "Два майора".Авторы канала указали, что ранее ранее поступала информация о передаче США десятков скоростных катеров. На таких катерах действуют отряды Главного управления разведки Минобороны Украины и Сил специальных операций ВСУ."Таким образом, противник пытается превратить крымское побережье в зону боевых действий, сократить район действия кораблей Черноморского флота, отвлекая их на малые десантные группы, увеличил число ударов по полуострову, стараясь поразить узлы связи и пункты управления", - отмечалось в публикации.Авторы также указали на то, что пока никакие изменения в западном Крыму не вводились."Денежное довольствие пограничных нарядов на адекватную выполняемым вместе с военнослужащим Черноморского флота задачам пока не увеличено. Военное положение или режим КТО на территории региона или отдельных районов не введены. Поэтому на берегу можно увидеть отдыхающих туристов по соседству с боевыми позициями ВС России или пограничников", - подытожили они.На эту публикацию отреагировал и бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев. "Хотелось бы обратить внимание, что сейчас остро не хватает понимания кто конкретно несёт ответственность за противодействие и меры, которые нужны чтоб предвидеть и предотвратить. Например, летний успешный удар по Крымскому мосту, нанесли с воды, обычный БЭК. Казалось бы, элементарные меры, установки бонового заграждения помогли бы, но отвечает за безопасность с воды не флот, который бухты и корабли бонами прикрыл ещё год назад, а Росгвардия. Которая даже не в курсе что такое бывает и у них нет на снабжении. Ладно, после подрыва изучили, вникли, баржи в качестве якорей затопили, начали делать боновые заграждения. А хохлы тем временем готовят не надводный катер, а подводный дрон, с огромным запасом взрывчатки. От 2 до 5 тонн по разным оценкам. Могут два и три одновременно использовать. И подойти с фарватера, лечь на дно возле опор и синхронно взорвать. Три заряда возле железобетонной конструкции по 3 тонны, ещё и под водой (она усиливает разрушение), это разрушение опор для арок моста. Причём уже не на пару месяцев, а минимум на полгода год", - указал он.По мнению Васильева, чтобы противостоять такому сценарию можно было бы затопить рядом с арками баржи, сделать какую то конструкцию которая отдалит от моста минимум на 10 метров эпицентр взрыва. Таким образом, тогда опорам риска не будет."Рядом Керчь, мощная верфь, сделать понтоны или экраны под водой, вообще не проблема в кратчайшие сроки", - указал он.Также возможен и другой сценарий удара."Или если будет сосредоточенный удар в 12 ракет типа Storm Shadow, с дронами "Бобёр", с ракетами "Нептун" для разрядки нашей ПВО, то можно быть уверенным что 2-3 ракеты прорвутся через разряженное ПВО. И точности попасть в опору под аркой моста у шторма хватит. Поэтому вокруг этих ключевых опор, нужен экран, из достаточно мощных конструкций, чтобы вызвать взрыв и шторма и Taurus-а на удалении метров 5-6 от жб конструкции опоры. Вся их опасность, в способности взрываться изнутри, за счёт предварительно кумулятивного заряда. Сделать это для опор тоже не такая сложная задача, и сроки особые не требуются", - отметил Васильев.По его словам, нужно назначить ответственного за укрепление безопасности моста Он напомнил, что в СССР за атомный проект отвечал один человек — Лаврентий Берия. По мнению Васильева, и в случае "обеспечения логистики важнейшего со стратегической точки зрения региона, нельзя отпускать на семь нянек".Удар по ТокмакуОб ударе по Токмаку стало известно около двух часов дня."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Сегодня 13:35 нанесли нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области. Данные о местах попадания, жертвах и разрушениях уточняются", - написал в своём телеграм-канале лидер запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в 14:22.Спустя двадцать с небольшим минут Рогов сообщил новые подробности."В результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Также повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Информация предварительная, проводится верификация. Связь в городе и окрестностях работает с перебоями. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются", - указал он.Через несколько минут Рогов сообщил и о жертвах обстрелов, опубликовав последствий фотографии ударов."Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены - все они мирные жители Токмака, которые пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ по городу", - отметил Рогов.Позже он уточнил, что среди пострадавших — дети."Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела нацистами Токмака, трое детей. Все они в тяжёлом состоянии. Сейчас в операционной девочка 13 лет и мальчик 6 лет с оторванной кистью, а также мальчик 6 лет с переломом голени", - писал Рогов.Спустя несколько десятков минут Рогов заявил о повторных ударах по Токмаку. Ряд других источников также указали на мощный обстрел Токмака, что может свидетельствовать о желании украинского командования усилить наступательные действия на этом направлении.Примечательно, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ВСУ планируют захватить три города, один из которых — Артёмовск."Мы деоккупируем Бахмут (украинское название Артёмовска. — Ред.). Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города", — рассказал Зеленский во время визита в США.Что же до двух остальных городов, то их названия Зеленский отказался говорить."Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", — отметил Зеленский.При этом американские СМИ сообщали, что западные военные советники настаивали на том, что ВСУ должны концентрироваться не на Артёмовске, а на прорыве к Азовскому морю и перерезанию сухопутного коридора в Крым.

https://ukraina.ru/20230924/1049653738.html

https://ukraina.ru/20230924/1049650420.html

https://ukraina.ru/20230923/1049648115.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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