Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями - 24.09.2023 Украина.ру
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Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями - 24.09.2023 Украина.ру
Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены на территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 24 сентября
2023-09-24T17:25
2023-09-24T17:26
новости
дроны
бпла
курская область
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Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Курской областями были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, говорится в сообщении ведомства.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил от обстреле Глушковского района. Также пять прилётов было зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет."В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал губернатор в телеграм.Ранее 24 сентября в Центральном округе Курска украинский беспилотник атаковал административное здание.
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новости, дроны, бпла, курская область, белгородская область, атаки, украина, пво, всу, роман старовойт
Новости, дроны, БПЛА, Курская область, Белгородская область, атаки, Украина, ПВО, ВСУ, Роман Старовойт

Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

17:25 24.09.2023 (обновлено: 17:26 24.09.2023)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены на территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 24 сентября
Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Курской областями были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, говорится в сообщении ведомства.
"24 сентября около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил от обстреле Глушковского района. Также пять прилётов было зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет.
"В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал губернатор в телеграм.
Ранее 24 сентября в Центральном округе Курска украинский беспилотник атаковал административное здание.
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