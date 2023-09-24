https://ukraina.ru/20230924/1049655152.html

Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями - 24.09.2023 Украина.ру

Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями

Два украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены на территории Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 24 сентября

2023-09-24T17:25

2023-09-24T17:25

2023-09-24T17:26

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Дежурными средствами ПВО над Белгородской и Курской областями были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, говорится в сообщении ведомства.Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил от обстреле Глушковского района. Также пять прилётов было зафиксировано в посёлке Тёткино, пострадавших и повреждений нет."В деревне Елизаветовке насчитали 6 прилётов по комплексу КРС и машинно-тракторному двору сельхозпредприятия. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал губернатор в телеграм.Ранее 24 сентября в Центральном округе Курска украинский беспилотник атаковал административное здание.

https://ukraina.ru/20230924/1049655000.html

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новости, дроны, бпла, курская область, белгородская область, атаки, украина, пво, всу, роман старовойт