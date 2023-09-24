Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии - 24.09.2023 Украина.ру
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Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии - 24.09.2023 Украина.ру
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-09-24T16:34
2023-09-24T16:52
новости
токмак
запорожская область
обстрелы
дети
ранение
мирные жители
владимир рогов
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Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела Токмака - трое детей, сообщил Рогов в телеграм-канале. Он уточнил, что все дети находятся в тяжёлом состоянии.Ранее общественник сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры."По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", - говорится в сообщении.По словам Рогова, в переулке Тихий поврежден газопровод и оборваны электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе Токмак и окрестностях работает с перебоями.
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новости, токмак, запорожская область, обстрелы, дети, ранение, мирные жители, владимир рогов
Новости, Токмак, Запорожская область, обстрелы, дети, ранение, мирные жители, Владимир Рогов

Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии

16:34 24.09.2023 (обновлено: 16:52 24.09.2023)
 
© РИА Новости . Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Горловки Донецкой области
Последствия обстрела города Горловки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Ирина Геращенко
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Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела Токмака - трое детей, сообщил Рогов в телеграм-канале. Он уточнил, что все дети находятся в тяжёлом состоянии.
"Сейчас в операционной девочка 13 лет и мальчик шести лет с оторванной кистью, а также мальчик шести лет с переломом голени", - написал Рогов.
Ранее общественник сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", - говорится в сообщении.
По словам Рогова, в переулке Тихий поврежден газопровод и оборваны электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе Токмак и окрестностях работает с перебоями.
Армен Гаспарян интервью
13:10
Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"Противника не нужно пугать, нужно наносить ему реальный урон и тем обозначать грядущее возмездие, считает политолог, публицист, телеведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян.
 
НовостиТокмакЗапорожская областьобстрелыдетиранениемирные жителиВладимир Рогов
 
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