https://ukraina.ru/20230924/1049655000.html

Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии

Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии - 24.09.2023 Украина.ру

Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии

Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов

2023-09-24T16:34

2023-09-24T16:34

2023-09-24T16:52

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ранение

мирные жители

владимир рогов

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Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела Токмака - трое детей, сообщил Рогов в телеграм-канале. Он уточнил, что все дети находятся в тяжёлом состоянии.Ранее общественник сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры."По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", - говорится в сообщении.По словам Рогова, в переулке Тихий поврежден газопровод и оборваны электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе Токмак и окрестностях работает с перебоями.

https://ukraina.ru/20230924/1049653055.html

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новости, токмак, запорожская область, обстрелы, дети, ранение, мирные жители, владимир рогов