https://ukraina.ru/20230924/1049655000.html
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии - 24.09.2023 Украина.ру
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
2023-09-24T16:34
2023-09-24T16:34
2023-09-24T16:52
новости
токмак
запорожская область
обстрелы
дети
ранение
мирные жители
владимир рогов
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Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела Токмака - трое детей, сообщил Рогов в телеграм-канале. Он уточнил, что все дети находятся в тяжёлом состоянии.Ранее общественник сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры."По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", - говорится в сообщении.По словам Рогова, в переулке Тихий поврежден газопровод и оборваны электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе Токмак и окрестностях работает с перебоями.
https://ukraina.ru/20230924/1049653055.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, токмак, запорожская область, обстрелы, дети, ранение, мирные жители, владимир рогов
Новости, Токмак, Запорожская область, обстрелы, дети, ранение, мирные жители, Владимир Рогов
Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
16:34 24.09.2023 (обновлено: 16:52 24.09.2023)
Один человек погиб и не менее одиннадцати мирных жителей Токмака получили ранения. Все они пострадали в результате ракетного удара боевиков ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов
Среди одиннадцати человек, получивших ранения в результате обстрела Токмака - трое детей, сообщил Рогов в телеграм-канале. Он уточнил, что все дети находятся в тяжёлом состоянии.
"Сейчас в операционной девочка 13 лет и мальчик шести лет с оторванной кистью, а также мальчик шести лет с переломом голени", - написал Рогов.
Ранее общественник сообщил, что в результате обстрела боевиками ВСУ в Токмаке повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"По поступающей информации, в результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя", - говорится в сообщении.
По словам Рогова, в переулке Тихий поврежден газопровод и оборваны электропровода, в результате чего отключена от электроснабжения северная насосная станция. Связь в городе Токмак и окрестностях работает с перебоями.