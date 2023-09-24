У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева - 24.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230924/1049654772.html
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева - 24.09.2023 Украина.ру
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал, почему стали возможны ракетные удары по Севастополю, как России реагировать на беспилотники и разведывательные самолеты НАТО и что какие новые вооружения Запад действительно собирается поставлять на Украину
2023-09-24T15:44
2023-09-24T15:45
видео
клинцевич
ракеты
севастополь
нато
вооружение
пво
поставки
украина
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049654650_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14452ef37c547a11266d71dcbb17fa43.jpg
0:22 - Ракетная атака ВСУ по штабу черноморского флота в Севастополе: почему не работает наша ПВО? 5:50 - сбивать самолеты НАТО: приведет ли это к большой войне? 8:25 - американские комплексы ПВО для Украины: блеф или реальные поставки? 15:55 - сроки российского наступления; 19:30 - что изменится на линии фронта в ближайшие недели; 23:10 - как остановить попытки Киева прорвать нашу оборону;
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049654650_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_350561165a079c0e7bff44627d8da7cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, клинцевич, ракеты, севастополь, нато, вооружение, пво, поставки, украина, наступление, видео
Видео, Клинцевич, ракеты, Севастополь, НАТО, вооружение, ПВО, поставки, Украина, наступление

У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева

15:44 24.09.2023 (обновлено: 15:45 24.09.2023)
 
Читать в
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал, почему стали возможны ракетные удары по Севастополю, как России реагировать на беспилотники и разведывательные самолеты НАТО и что какие новые вооружения Запад действительно собирается поставлять на Украину
0:22 - Ракетная атака ВСУ по штабу черноморского флота в Севастополе: почему не работает наша ПВО?
5:50 - сбивать самолеты НАТО: приведет ли это к большой войне?
8:25 - американские комплексы ПВО для Украины: блеф или реальные поставки?
15:55 - сроки российского наступления;
19:30 - что изменится на линии фронта в ближайшие недели;
23:10 - как остановить попытки Киева прорвать нашу оборону;
 
ВидеоКлинцевичракетыСевастопольНАТОвооружениеПВОпоставкиУкраинанаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Рогов: в результате ракетного обстрела Токмака ранены трое детей, все в тяжёлом состоянии
15:44У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
15:30Myśl Polska: Варшава оказывает американцам "извращенные ласки", превратив экономику в "груду камней"
14:47"Готовятся разделить": читателей Die Welt шокировал ответ Моравецкого об Украине
13:44России нужно привлекать на работу трудящихся из Северной Кореи - эксперт
13:30Деньги из США, балкер с зерном, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 сентября
13:10Армен Гаспарян о Карабахе, Украине и о "России с маленькой буквы"
12:46Западу нужна не победа, а истощение. Президент Зеленский после Вашингтона много нового узнал в Киеве
12:32Лавров назвал условие поддержки территориальной целостности Украины
12:04В Вашингтоне что-то придумали, но президенту Украины не сказали. Зеленский, США и выборы
11:59Китаянка, спевшая "Катюшу" в Мариуполе, объяснила, почему сближение России и КНР уже неизбежно
11:48Противоречит интересам США: Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО
11:10В Курске украинский дрон атаковал административное здание - губернатор
10:38"Впереди у нас большая работа": Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР
10:06Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - AP
09:28"Готов служить землякам": Денис Пушилин был избран на должность главы ДНР
09:27Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:14Украина и закон Джунглей
08:00Потёмкин против Пугачёва. К 250-летию крупнейшего восстания в России
04:45Военный эксперт о том, когда Россия отомстит за Севастополь и ударит по штабам в Киеве и Одессе
Лента новостейМолния