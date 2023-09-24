https://ukraina.ru/20230924/1049654772.html
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева - 24.09.2023 Украина.ру
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал, почему стали возможны ракетные удары по Севастополю, как России реагировать на беспилотники и разведывательные самолеты НАТО и что какие новые вооружения Запад действительно собирается поставлять на Украину
2023-09-24T15:44
2023-09-24T15:44
2023-09-24T15:45
видео
клинцевич
ракеты
севастополь
нато
вооружение
пво
поставки
украина
наступление
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0:22 - Ракетная атака ВСУ по штабу черноморского флота в Севастополе: почему не работает наша ПВО? 5:50 - сбивать самолеты НАТО: приведет ли это к большой войне? 8:25 - американские комплексы ПВО для Украины: блеф или реальные поставки? 15:55 - сроки российского наступления; 19:30 - что изменится на линии фронта в ближайшие недели; 23:10 - как остановить попытки Киева прорвать нашу оборону;
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, клинцевич, ракеты, севастополь, нато, вооружение, пво, поставки, украина, наступление, видео
Видео, Клинцевич, ракеты, Севастополь, НАТО, вооружение, ПВО, поставки, Украина, наступление
У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева
15:44 24.09.2023 (обновлено: 15:45 24.09.2023)
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал, почему стали возможны ракетные удары по Севастополю, как России реагировать на беспилотники и разведывательные самолеты НАТО и что какие новые вооружения Запад действительно собирается поставлять на Украину
0:22 - Ракетная атака ВСУ по штабу черноморского флота в Севастополе: почему не работает наша ПВО?
5:50 - сбивать самолеты НАТО: приведет ли это к большой войне?
8:25 - американские комплексы ПВО для Украины: блеф или реальные поставки?
15:55 - сроки российского наступления;
19:30 - что изменится на линии фронта в ближайшие недели;
23:10 - как остановить попытки Киева прорвать нашу оборону;