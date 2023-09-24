https://ukraina.ru/20230924/1049654772.html

У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева

У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева - 24.09.2023 Украина.ру

У Зеленского есть ещё несколько козырей в кармане: Клинцевич о новых планах Киева

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в студии Украина.ру рассказал, почему стали возможны ракетные удары по Севастополю, как России реагировать на беспилотники и разведывательные самолеты НАТО и что какие новые вооружения Запад действительно собирается поставлять на Украину

2023-09-24T15:44

2023-09-24T15:44

2023-09-24T15:45

видео

клинцевич

ракеты

севастополь

нато

вооружение

пво

поставки

украина

наступление

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0:22 - Ракетная атака ВСУ по штабу черноморского флота в Севастополе: почему не работает наша ПВО? 5:50 - сбивать самолеты НАТО: приведет ли это к большой войне? 8:25 - американские комплексы ПВО для Украины: блеф или реальные поставки? 15:55 - сроки российского наступления; 19:30 - что изменится на линии фронта в ближайшие недели; 23:10 - как остановить попытки Киева прорвать нашу оборону;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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